Delegado presidencial por desalojo de toma de Lajarilla: “Es una situación compleja”

El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, conversó con Hora de Noticias e hizo un balance de lo ocurrido durante la mañana de este martes en el desalojo de la toma “El Edén” del sector de Lajarilla en Reñaca Alto, Viña del Mar.

“Es una situación compleja evidentemente, no hubiésemos querido llegar a este momento, esto es parte de un proceso que llevan privados, entre el dueño del terreno y quienes hacen ocupación, por lo que nosotros estuvimos bastante tiempo intentando de que hubiese un diálogo, que pudiesen llegar a un acuerdo entre las partes, pero no fue posible, los dueños no estaban disponibles”, aseguró la autoridad regional.

“Nosotros tenemos un rol como Gobierno, como delegación presidencial, respecto de la buena convivencia, el respeto a los derechos, pero también de la armonía y el desarrollo social de la región, por lo que en ese contexto estuvimos intentando hacer algunos esfuerzos de comunicación, de gestión, de ayuda para que las partes pudieran tener algún tipo de entendimiento, lo que lamentablemente no fue posible, y finalmente se procedió a lo que fue este desalojo”, añadió.

