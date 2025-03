“Da susto vivir en Chile”: Diputado Teao analiza las responsabilidades a un año del megaincendio

La reconstrucción tras el megaincendio que se vivió el 2 y 3 de febrero del 2024 en las comunas de Quilpué, Vila del Mar y Villa Alemana no han dejado satisfechos a nadie, incluidas los damnificados de la tragedia, la cual dejó un saldo de 136 víctimas fatales.

Sobre este tema conversamos con el diputado de la región de Valparaíso Hotuiti Teao en Puranoticia Matinal, quien fue bastante crítico a la hora de analizar las responsabilidades de la magnitud que alcanzó el siniestro bajo el punto de vista de las autoridades que debían manejarlo.

“Aquí es el Presidente de la República junto a los Ministerios los que deben tomar medidas, o para infraccionar, o para desvincular, o para multar, o entregar los antecedentes al Ministerio Público para que alguien pague”, comenzó señalando enfático el parlamentario.

Sin embargo, lamentó que “en nuestro país nadie paga por este tipo de hechos, y lamentablemente también queda al descubierto que en nuestro país nadie tiene la responsabilidad porque no hay una cabeza”.

En esta misma línea, fue bastante crítico al analizar los roles al interior de los diversos organismos que se vieron involucrados en la tragedia, asegurando que si no se persiguen a los responsables “siempre vamos a tener gente, no sé si son amigos o un partido político que colocó ahí a sus militantes para que estén en funciones que deberían ser súper técnicos, gente que esté tomando decisiones para la seguridad de nuestro país, y generar un plan nacional de seguridad, porque hoy en día, da susto vivir en Chile, porque si ocurre otro megaincendio como el que vivimos, ya sabemos lo que va a pasar, se va a quemar todo y las autoridades que justamente están para prevenir eso, no van a saber tomar las decisiones, porque no están las mejores personas en ese tipo de puestos”.

REVÍSALO ACÁ:

PURANOTICIA