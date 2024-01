Trinidad Cerda se quiebra en Top Chef VIP: vive duro momento personal

Trinidad Cerda vivió un duro momento en Top Chef VIP, la participante se quebró tras mostrar su plato y aseguró que atraviesa un duro momento personal, que no la mantiene enfocada y finalmente, cedió a las lágrimas.

Todo ocurrió cuando la ex Gran Hermano presentó su plato bautizado como “fetuccini con salmón”, el cuál fue duramente criticado por los jueces. “Sobre el salmón te puedo decir que está pasado”, afirmó Benjamín Nast. Fernanda Fuentes complementó diciendo que: “Tenías otra masa que podías haberla mejorado, podrías, por lo menos, haberla estirado un poco más y camuflar tu error de algún modo”.

Tras las críticas, Cerda se quebró ante las cámaras y aseguró: “Tengo una pena muy grande en mi corazón respecto a mi familia y no la he podido sacar, no he podido hablarlo (...) He estado súper enfocada en estudiar, en cocinar en mi casa, en cocinar acá, y quizás llegué a un límite”, explicó.

“Ya no lo podía contener más y tengo mi cabeza todo el tiempo en esto (…) quisiera poder soltar todo y concentrarme, pero ha sido súper difícil, este tiempo, sobre todo”, sin entrar en más detalles.

Cabe mencionar que debido a los pobres platos que ha presentado, los jueces la nominaron para la eliminación.

PURANOTICIA