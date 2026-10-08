Universidad Católica vs Audax Italiano: ¡no te pierdas este intenso duelo de la Liga de Primera!

Después de 23 partidos, la Universidad Católica suma 42 puntos y ocupa el segundo lugar de la tabla, por delante de la Universidad de Chile por diferencia de goles. El líder del campeonato, el Colo-Colo, le saca 12 puntos de ventaja y será extremadamente difícil alcanzarlo, por lo que el principal objetivo de los Cruzados es mantener el segundo puesto, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La Universidad Católica afronta este partido después de una dolorosa derrota ante Unión La Calera en la Copa Chile, definida por penales. En ese encuentro, Daniel Garnero no pudo contar con 15 jugadores lesionados, pero se espera que la mayoría de ellos regrese para el duelo contra el Audax Italiano.

El capitán y máximo goleador de los Cruzados, Fernando Zampedri, atraviesa un excelente momento y será la principal arma del conjunto local. Esta temporada ha marcado 25 goles en 22 partidos de la Liga de Primera, exactamente la mitad de los goles del equipo en el torneo.

En la primera mitad de la temporada, la Universidad Católica derrotó 4-3 como visitante al Audax Italiano, con Juan Ignacio Díaz anotando el gol del triunfo en los minutos finales. ¿Podrán los dirigidos por Daniel Garnero volver a quedarse con los tres puntos en el partido del sábado?

Cuotas destacadas de 1xBet

Los expertos consideran favorito al equipo local. La cuota para la victoria de la Universidad Católica es de 1.51, mientras que un posible triunfo del Audax Italiano se paga a 5.56. La cuota para el empate es de 3.95.

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