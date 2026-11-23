Durante décadas, una noche de casino en Chile implicaba manejar hasta Viña del Mar, Pucón o Puerto Varas. Hoy basta con un par de toques en el celular. A continuación, revisamos qué hizo posible este cambio y qué podría significar para los jugadores el nuevo proyecto de ley sobre apuestas en línea.

Los pagos en pesos que abrieron el juego en línea en Chile

El primer requisito para jugar en el celular es poder pagar con él. En Chile, eso significa usar pesos y las mismas apps con las que la gente ya compra online. Hoy, los jugadores de GGBET Casino pueden depositar pesos chilenos con WebPay, MACH o Khipu, y el saldo se acredita al instante. Los retiros se piden desde la misma cuenta, tras completar el perfil y verificar los datos. Así, todo, desde el depósito hasta el cobro, se hace desde el teléfono.

Khipu, que permite pagar con una transferencia directa desde la cuenta bancaria, asegura que ya supera los 4 millones de transacciones al mes y que procesa pagos equivalentes al 1% del PIB chileno. MACH, la cuenta digital de Bci, ha seguido una curva parecida, ya que pasó de algo más de dos millones de clientes a comienzos de 2021 a superar los cuatro millones en 2024, según los estados financieros del banco.

5G y crupieres en vivo: la tecnología detrás del casino móvil

Además de pagar, había que resolver la conexión, porque una mesa con crupier en vivo necesita un video estable y sin cortes. La solución llegó con el 5G, que a junio de 2026 sumaba 10,8 millones de conexiones en Chile, un 31,8% más que un año antes.

Con un consumo promedio de 30,8 GB al mes por conexión móvil, ver una transmisión en alta definición desde el teléfono ya no es un problema. Por eso, los juegos en vivo, que antes solo existían dentro de una sala de casino, hoy son una parte habitual de la oferta en el celular.

Las reglas de la Ley 19.995 para los casinos presenciales

Mientras el juego se volvía móvil, los casinos físicos, por su parte, siguieron funcionando con reglas muy precisas. En concreto, la Ley 19.995, vigente desde enero de 2005, regula la autorización y fiscalización de los casinos del país.

Así, entre sus reglas, fija las siguientes condiciones:

Cada región puede tener entre uno y tres casinos.

Entre un casino y otro debe haber al menos 70 kilómetros por carretera.

La Región Metropolitana queda fuera del sistema.

Esa última regla explica que los casinos más cercanos a Santiago estén justo fuera de la región, como Monticello en San Francisco de Mostazal y Enjoy Santiago en Rinconada de Los Andes. Para esas comunas, son una fuente clave de ingresos, y en 2020 sus aportes financiaban más de la mitad del presupuesto municipal.

Casinos presenciales y juego online: cómo se regula cada uno

Las salas físicas y las plataformas online funcionan hoy con reglas muy distintas, porque solo las primeras tienen un regulador, permisos y obligaciones definidos. El juego online, en cambio, todavía espera una ley propia. La tabla resume las diferencias principales:

Aspecto Casinos presenciales Juego online Quién supervisa Superintendencia de Casinos Ninguno por ahora Permiso para operar Permiso de la Ley 19.995 No existe licencia chilena Impuestos 20% del ingreso bruto + IVA IVA Autoexclusión nacional Sí, con ClaveÚnica No aplica

En impuestos, sin embargo, ambos mundos ya se tocan. Desde junio de 2026, el registro del SII permite a las plataformas extranjeras inscribirse, y estas deben declarar y pagar IVA por sus operaciones con usuarios en Chile. Cerrar el resto de la brecha es tarea del proyecto de ley que hoy discute el Senado.

¿Qué propone la ley de apuestas en línea en Chile?

El Senado ya aprobó en general el Boletín 14.838-03 y ahora lo discute artículo por artículo. Si se aprueba en su forma actual, las plataformas necesitarán una licencia por cinco años y deberán constituirse como empresas en Chile.

Para los usuarios, el cambio más visible sería la prohibición de apostar sin saldo a favor, que impide que la cuenta de juego funcione como un crédito. El deporte también saldría ganando, ya que el texto destina un 2% de los ingresos por apuestas deportivas a las federaciones, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico.

Cómo elegir entre los casinos online en Chile mientras llega la ley

Mientras no exista una licencia chilena, la mejor guía es la información que entrega cada sitio. Al pie de la página debería figurar quién opera la plataforma y qué autoridad le otorgó su licencia.

También conviene leer las condiciones de cada bono antes de activarlo, sobre todo cuántas veces hay que apostarlo antes de poder retirar las ganancias. Y vale la pena revisar si la cuenta permite fijar límites de depósito o tomar pausas. El dinero que se destina al juego es un gasto de entretención, no una fuente de ingresos.

(Imágenes: Unsplash)

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