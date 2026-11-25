A fines de noviembre llegan grandes descuentos y sorpresas, así que es el momento ideal para aprovechar al máximo la oferta especial de 1xBet. La plataforma de apuestas te invita a celebrar el Black Friday con una promo imperdible. A partir del 24 de noviembre, ¡hacé depósitos, abrí Cajas de Bonos y llevate premios increíbles! No te la pierdas: la promo dura solo una semana.

Para participar en la promo, seguí estos sencillos pasos:

Registrate o iniciá sesión en el sitio web de 1xBet o en su práctica app ;

En la página de la promo , hacé clic en el botón para participar ;

Depositá al menos 10,167 CLP entre el 24 y el 30 de noviembre ;

Abrí tus Cajas de Bonos y descubrí si tienen algún bono .

Para participar, asegurate de haber ingresado todos los datos personales en tu cuenta: nombre, número de teléfono, correo electrónico y país de residencia. Además, tenés que aceptar recibir ofertas de bonos en la configuración de tu perfil.

¿ Qué podés encontrar en una Caja de Bonos?

Al abrir una Caja de Bonos, podrías recibir 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2500 o 5000 puntos de bono.

También podés encontrar un código promocional en el fondo de la caja para obtener una apuesta gratis de 1, 3, 5, 10, 20, 50 o 100 USD.

Si la suerte no te acompaña, puede que tu Caja de Bonos esté vacía.

¿ Cómo conseguir oportunidades para abrir Cajas de Bonos?

Cada depósito te da oportunidades de abrir Cajas de Bonos. La cantidad que recibas depende del monto que deposites:

De 10,167.07 CLP a 15,240.44 CLP: 1 oportunidad ;

De 15,250.61 CLP a 20,323.98 CLP: 2 oportunidades ;

De 20,334.14 CLP a 25,407.51 CLP: 3 oportunidades ;

De 25,417.68 CLP a 30,491.04 CLP: 4 oportunidades ;

30,501.21 CLP o más : 5 oportunidades .

Podés conseguir hasta cinco oportunidades por día. Las oportunidades que no uses vencen al finalizar el día, así que abrí tus cajas a tiempo para no perderte ninguna recompensa extra.

¡Disfrutá lo que queda de noviembre con 1xBet, llevate bonos increíbles y viví toda la emoción de una promo especial de Black Friday de la mano de tu marca de confianza!

PURANOTICIA