A partir del 24 de noviembre, la plataforma de apuestas te invita a celebrar el Black Friday con una promo imperdible.
A fines de noviembre llegan grandes descuentos y sorpresas, así que es el momento ideal para aprovechar al máximo la oferta especial de 1xBet. La plataforma de apuestas te invita a celebrar el Black Friday con una promo imperdible. A partir del 24 de noviembre, ¡hacé depósitos, abrí Cajas de Bonos y llevate premios increíbles! No te la pierdas: la promo dura solo una semana.
Para participar en la promo, seguí estos sencillos pasos:
Para participar, asegurate de haber ingresado todos los datos personales en tu cuenta: nombre, número de teléfono, correo electrónico y país de residencia. Además, tenés que aceptar recibir ofertas de bonos en la configuración de tu perfil.
Al abrir una Caja de Bonos, podrías recibir 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2500 o 5000 puntos de bono.
También podés encontrar un código promocional en el fondo de la caja para obtener una apuesta gratis de 1, 3, 5, 10, 20, 50 o 100 USD.
Si la suerte no te acompaña, puede que tu Caja de Bonos esté vacía.
Cada depósito te da oportunidades de abrir Cajas de Bonos. La cantidad que recibas depende del monto que deposites:
Podés conseguir hasta cinco oportunidades por día. Las oportunidades que no uses vencen al finalizar el día, así que abrí tus cajas a tiempo para no perderte ninguna recompensa extra.
¡Disfrutá lo que queda de noviembre con 1xBet, llevate bonos increíbles y viví toda la emoción de una promo especial de Black Friday de la mano de tu marca de confianza!
PURANOTICIA