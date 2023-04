Universal pide a Apple y Spotify que bloqueen de sus plataformas la música creada por inteligencia artificial por no respetar copyright

Una de las discográficas más grandes del mundo, Universal Music Group, ha pedido a Spotify y Apple Music, que frenen la música creada por inteligencia artificial (IA), porque atentaría contra la propiedad intelectual.

Financial Times, ha comentado que tuvo acceso a una serie de correos electrónicos en los cuales el sello discográfico pide a las plataformas de streaming que no dejen de darle acceso a los desarrolladores de IA a su catálogo para que no entrenen sus sistemas.

"Hemos tenido conocimiento de que determinados sistemas de IA podrían haber sido entrenados con contenidos protegidos por derechos de autor sin obtener los consentimientos necesarios de los titulares de los derechos que poseen o producen los contenidos, ni pagarles una compensación", dice uno de los correos filtrados.

La gigante discográfica, agrega que “no dudarán en tomar medidas adicionales para proteger los derechos de sus artistas”.

Actualmente, la IA, ha venido con fuerza también en el mundo de la música. Un ejemplo de esto es Jukebox, que es capaz de componer canciones con tan sólo algunas indicaciones, como un estilo musical, un artista y una letra.

Según los expertos, este sería uno de los principales problemas de la creación de música a través de IA, que son capaces de "aprender" escuchando canciones, logrando generar contenido nuevo, lo que entraría en conflicto con el copyright, por lo similar que podría llegar a ser esta creacón.

PURANOTICIA