Estos legendarios jugadores dieron inmensas alegrías a nuestro país y fueron los líderes del equipo que ganó la Copa América en 2015 y defendió el título un año después. También brillaron en Europa, ganándose el cariño de millones de aficionados al otro lado del Atlántico.

Alexis Sánchez

El recordman de la selección chilena en número de partidos y goles ganó los trofeos con la Roja tras dejar el FC Barcelona, socio oficial de la casa de apuestas global 1xBet. En tres temporadas con los blaugranas, Alexis marcó 46 goles y dio 38 asistencias, pero la competencia y la exigencia en el club eran demasiado altas. Además, Sánchez no se llevaba bien con Leo Messi (la revancha llegó en dos finales ganadas con la selección), y en 2014 su puesto en el equipo lo ocupó Luis Suárez.

Pero después del Barça, la carrera de Alexis no decayó. Sólo su paso por el Manchester United puede considerarse poco exitoso, mientras que en el Arsenal y el Marsella, el chileno fue nombrado mejor jugador del equipo, y con el Inter de Milán, nuestro protagonista ganó dos veces la Serie A. En total, Sánchez ha ganado 14 trofeos en Europa.

Arturo Vidal

Este extraordinario jugador atrajo literalmente los títulos, proclamándose 9 veces campeón de tres grandes ligas europeas. El Bayer Leverkusen fue el trampolín de Arturo hacia Europa, y en la Juventus se convirtió en uno de los motores que sacaron a la Vieja Señora de la crisis. Gracias a las dotes de liderazgo de Vidal, los bianconeri volvieron a lo más alto de la Serie A y se convirtieron de nuevo en uno de los clubes más fuertes de Europa.

A primera vista, el centrocampista chileno no parecía encajar ni en el Bayern de Múnich ni en el Barcelona de Pep Guardiola. Sin embargo, estos grandes clubes ficharon a Vidal porque quedaron impresionados por su espíritu de lucha, su fortaleza, su movilidad y su instinto goleador. Nadie se sorprendió cuando Antonio Conte, que conocía bien las capacidades del guerrero por haber trabajado juntos en la Juventus, invitó a Arturo al Inter de Milán en 2020 para devolver el Scudetto a los nerazzurri.

Claudio Bravo

Bravo ganó títulos con la selección chilena en los mismos años en que conquistó La Liga como guardameta titular del Barça. Pero no hay que olvidar sus ocho temporadas en la Real Sociedad, Claudio ayudó al club vasco a salir del atolladero de la Segunda División y a clasificarse para la Champions League. Las cosas no le fueron bien a Bravo en el Manchester City y, tras una temporada 2016-17 infructuosa, perdió su puesto de portero titular en favor de Ederson. Sin embargo, nuestro campeón no perdió su hambre de victoria y ganó la Copa del Rey con el Betis en 2022. Como en dos finales para Chile, Bravo ganó la tanda de penaltis en el partido decisivo contra el Valencia y se convirtió en un héroe para su equipo.

