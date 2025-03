Top 6 características de Novibet que benefician a los apostadores

“El poder del deporte cambia y une al mundo”, ¡de eso no hay dudas! Porque mirar cada partido, hacer seguimiento a los jugadores del equipo favorito y hacer predicciones sobre los resultados de cada evento es un pasatiempo compartido por miles de personas alrededor del mundo.

Ahora bien, si te apasiona el deporte y te gusta realizar apuestas mientras miras partidos de tu deporte favorito, Novibet posee características y funciones favorables que puedes aprovechar para celebrar con más ganas cada victoria. Continúa leyendo y descubre las características de esta increíble plataforma de apuestas preferida por muchos chilenos.

Golden Sub

Si al realizar apuestas prefieres enfocar tus predicciones en el desempeño de un jugador del partido o en su participación durante el mismo, la característica Golden Sub de Novibet permite apostar sobre las anotaciones del jugador, sus lanzamientos, sus recepciones de tarjetas o sustituciones.

Una de las ventajas de esta función es que permite trasladar la apuesta de un jugador a otro si este es sustituido en algún momento del juego, por lo que la apuesta no se pierde.

Early Over

En Novibet también es posible apostar en el mercado «Más de 2,5 goles», y lo mejor de todo es que esta plataforma concede ganancias si el equipo logra dos anotaciones en los primeros 15 minutos del partido.

Con esta característica enfocada en eventos futbolísticos de la UEFA, la Copa Libertadores, la Premier League y más, es necesario realizar las apuestas en el mercado «Más/Menos de 2,5 Goles en total» antes de que el partido comience, y teniendo en cuenta los términos y condiciones de plataforma de apuestas.

Garantía por retirada de tenis

Cuando un jugador abandona un evento de tenis, así como Garin que se retiró por lesión en el ATP de Beijing en 2019, se pierde la emoción por celebrar la victoria al final del encuentro. Sin embargo, Novibet para contentar un poco a sus clientes dispone de una oferta denominada «Garantía por retirada de tenis».

Con esta promoción, podrás recuperar un poco de tu entusiasmo y cobrar tu selección como ganadora si el jugador adversario se retira en medio del evento por una lesión. Esta característica está disponible en la plataforma para realizar apuestas antes de los partidos individuales de ATP, WTA y el cuadro principal del Grand Slam.

Si luego de apostar al mercado «Ganador del partido» tu apuesta resulta ganadora, esta será devuelta en efectivo de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta y las reglas de tenis de la plataforma.

Cash Out

El Cash Out es otra de las funciones disponibles en Novibet y representa una forma de asegurar recompensas o disminuir las pérdidas durante un partido o evento seleccionado.

Cuando la característica de Cash Out está disponible durante el evento, permite realizar un cobro parcial de la cantidad apostada, por lo que suele ser ocupada para recuperar una parte del monto apostado cuando el partido no se desarrolla del modo esperado. No obstante, puede resultar menos favorable si las condiciones del evento o del mercado cambian.

20+ puntos de ventaja

Para los fanáticos del baloncesto también hay una promoción disponible en Novibet. Se trata de la característica «20+ de ventaja», la cual convierte la apuesta en el mercado «Ganador» en una victoria si el equipo seleccionado en la apuesta logra una ventaja de 20 puntos.

Esta promoción está disponible para apostar en partidos de NBA, la fase final de eventos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, y más. No obstante, no está habilitada para las apuestas en vivo.

¡Sín límites!

¿Te equivocaste en el monto de la apuesta y superaste el límite? En Novibet existen varias maneras de solucionarlo.

Con la oferta «¡Sin límites!» puedes escoger entre colocar solo la cantidad máxima

permitida, negociar con el trader la cantidad de apuesta o solicitar que tu apuesta se realice con un monto que elijas o que la apuesta sea retirada.

Para aprovechar esta característica es necesario interactuar con el trader de la plataforma, realizar las solicitudes correspondientes y esperar que este las acepte o las rechace. Sin duda, esta función hace más divertida la forma de apostar en este sitio.

Otras características de apuestas interesantes que ofrece Novibet

En esta plataforma también encontrarás promociones como «Nadie pierde» y «Super Cuotas», que facilitan el reembolso del valor de una apuesta combinada con cinco o más selecciones de las que solo falló una o permiten colocar apuestas cada día con cuotas mejoradas y competitivas.

(Imagen: Pexels)

PURANOTICIA