Todo lo que necesitas saber sobre el fold póker

En el póker, la perseverancia es esencial, pero saber cuándo retirarse es igual de importante. Todo jugador debe estar atento a ese momento en el que toca minimizar pérdidas y el fold póker se convierte en la opción correcta.

¿Qué es el fold póker?

El mundo del póker está lleno de reglas y estrategias que pueden servir para ganar o perder mucho dinero, y hay una jugada, el fold póker, que es la ideal cuando sabemos que las cosas no pintan bien desde el principio.

La jugada consiste en abandonar la mano actual y renunciar a las cartas, es decir, perder cualquier posibilidad de ganar el bote, al darnos cuenta de que las opciones de tener éxito son casi nulas. Eso sí, hay que tener presente que hacer fold poker también implica perder más fichas y no recuperar lo ya apostado.

Momento de hacer fold

Foldear en póker es algo que siempre es conveniente aprender, incluso si se es un novel jugador, pues muchas veces es mejor retirarse de una mano a tiempo y así librarse de una derrota, aun cuando se tengan buenas cartas. Pero, ¿cuándo foldear una mano de póker? Te lo contamos a continuación.

Mano débil

No cabe duda de que el mejor momento para pensar en hacer el fold es cuando se tiene una mano débil, sobre todo si hay que pagar una alta suma por jugarla.

Si de entrada el jugador sabe que tiene cartas con poco potencial de convertirse en una mano ganadora, lo mejor será ir tras el fold. Pero también es buena idea considerar esta estrategia cuando la posición en la mesa de poker no es la más favorable, pues mientras más tarde se entre en la jugada, menos valdrá la mano.

No pensar en el futuro

Cuando las perspectivas de futuro no son favorables, es decir, las cartas comunitarias no complementan tu mano y no hay la posibilidad de que pueda haber una combinación ganadora, entonces lo mejor será descartar la mano.

Apuesta fuerte, mano débil

Si los oponentes en la mesa se encuentran con una actitud confiada y están apostando grandes cantidades de fichas, lo mejor será activar el fold poker y salir de esa mesa lo antes posible.

Rivales y cartas comunes

En caso de que los rivales tengan manos o combinaciones superiores, foldear siempre será una opción a considerar si se quiere salir airoso.

Ventajas de usar fold poker

La principal ventaja de foldear es que se evitan pérdidas.. Eso sí, es importante hacer un buen uso del fold, pues de esta manera, a la larga, será más fácil implementar nuevas y mejores estrategias. Además, es una buena opción si se desean conservar fichas para cuando haya una situación más favorable.

Sin embargo, hay algo que ningún jugador debe pasar por alto: si bien el fold es flexible y el momento de hacerlo es el que considere el jugador, es importante elegir bien la ocasión para implementarlo.

