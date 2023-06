Tecnología holográfica: bienvenido al futuro de los juegos en línea

La holografía emerge cada vez más como una de las tecnologías más prometedoras en la industria de los juegos online. Si bien aun en el mercado de consumo no hay computadoras o dispositivos holográficos accesibles al público en general, es una tecnología que, en toda regla, ya está en camino.

A diferencia de la Realidad Virtual / Aumentada, la tecnología holográfica no requerirá de cascos para utilizarla y de hecho, los dispositivos móviles y ordenadores holográficos no necesitan siquiera pantallas físicas. En lugar de una pantalla física, los dispositivos holográficos proyectarán una pantalla táctil virtual en donde se podrá realizar básicamente todo lo que normalmente se hace en las PC y móviles actuales: navegar por internet, jugar en línea, trabajar en remoto, comunicarse con otras personas, etc.

Es importante reseñar que los próximos ordenadores y móviles holográficos seguirán teniendo componentes físicos y en efecto, aun los teclados y mouse físicos seguirán usándose. Lo que sí el usuario deberá acostumbrarse es a la pantalla proyectada, la cual inicialmente será un poco complicada la adaptación.

¿Existen dispositivos holográficos de juegos actualmente?

Desde el año 2017 varios fabricantes del sector tecnológico han estado trabajando con esta tecnología emergente sobre nuevos videojuegos que aprovechan toda la potencialidad e inmersión de la holografía. Estos nuevos juegos que se “están cocinando” ofrecen una nueva dimensionalidad, lo cual brindará una auténtica naturaleza 3D nativa.

En la industria del casino online también se viene trabajando con la holografía y de hecho, ya existe una máquina holográfica tragamonedas. Este dispositivo de próxima generación mejora drásticamente la interacción del jugador con la máquina y por ende, genera emociones más intensas. Sin embargo, esta máquina también puede ser empleada para ofrecer otros productos.

¿Qué ventajas ofrecería la tecnología Holográfica en los videojuegos?

Una vez que los fabricantes terminen de afinar todo y se comience a producir en masa los dispositivos holográficos, brindará varios beneficios al sector de los juegos.

Mayor portabilidad

La computación persona dio un gran paso evolutivo con la salida de los ordenadores portátiles, lo cual permitió una mayor movilidad, beneficiando principalmente a los entornos empresariales. Con la llegada de los móviles (smartphones y tabletas) se avanzó hacia los juegos móviles y permitió a los usuarios jugar desde prácticamente cualquier sitio. No obstante, la tecnología holográfica es mucho más conveniente que los teléfonos inteligentes o tabletas, ya que no habría pantalla física, por lo que el tamaño del mismo se reduce y cabría cómodamente en un pequeño bolsillo.

Pantallas grandes en un pequeño cubo

A pesar de que los teléfonos móviles ofrecen más comodidad para jugar, estos aún están bastante limitados por el tamaño de la pantalla. Actualmente, en promedio, las pantallas de los móviles son de unas 6 - 7 pulgadas, lo cual, si bien mejora la experiencia de las primeras pantallas de 3 pulgadas, no pueden brindar la misma experiencia que una computadora de escritorio.

Por el contrario, los dispositivos holográficos brindan una mayor portabilidad, pues pueden brindar pantallas de 17 - 19 pulgadas en un pequeño dispositivo de bolsillo. Es importante recordar que la tecnología holográfica no requiere pantallas físicas, por lo que la imagen a proyectar podría ser personalizable.

Mayor experiencia inmersiva en los casinos en vivo

Los casinos en vivo son una tendencia en auge, pero con la holografía se mejorará aún más la experiencia inmersiva y a su vez, reducirían los costes operativos de los operadores. El crupier podrá proyectarse holográficamente en la casa o en el lugar donde se encuentre el jugador.

Esta experiencia se mejoraría aún más si el jugador combinase la Realidad virtual con la holografía al jugar, pues experimentará una presentación totalmente realista. De esta manera también se mejorarían las competiciones en directo, pues el jugador tendrá una vivencia como si estuviese en un casino de Las Vegas.

Se incrementa la interacción social

La holografía es una tecnología que tiene la capacidad de ofrecer mejores interacciones sociales, ya que permite que varios usuarios remotos se puedan juntar virtualmente en un mismo espacio físico, aun cuando ninguno esté en ese sitio. Esto permitirá llevar a un nuevo nivel los juegos sociales y por supuesto, la interacción social.

Esta característica también mejorará la experiencia de los juegos multijugador, puesto que los jugadores podrán compartir sus experiencias de manera más realista y atractiva. Obviamente, también podrán crear partidas en multijugador.

¿Veremos muy pronto la holografía en nuestras vidas cotidianas?

Todo dependerá de cómo avance la tecnología, sin embargo, aún hay muchos desafíos que esta prometedora tecnología debe superar como es el hecho de su costo, pues resulta demasiado costosa para un consumidor promedio. También está el hecho de que hay pocos desarrolladores que programan en esta tecnología, lo cual dificulta el desarrollo de algoritmos necesarios que permitan las interacciones realistas entre jugadores.

No obstante, con el impulso que están teniendo otras tecnologías emergentes en la industria de los videojuegos como lo son: la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada, puede ocurrir una anticipación de la tecnología holográfica.

