Sugar dating en Chile crece 34% en un año: Santiago concentra más de la mitad de los perfiles del país

Un nuevo informe regional analizó 12.400 perfiles activos y detectó que el fenómeno se expande con fuerza en la región Metropolitana, con epicentro en Las Condes, Vitacura y Providencia.

El sugar dating dejó de ser un fenómeno de nicho en Chile. La modalidad de vínculos basados en acuerdos claros de compañía, mentoría y apoyo económico entre adultos creció un 34% durante el último año, según los resultados del Estudio Sugar Dating LATAM 2025. El informe, que sistematizó información de 12.400 perfiles activos en el país durante el período enero-diciembre de 2025 y que fue difundido en Chile a través del blog chileno de sugar babys, sugardaddy.cl, confirma lo que ya se intuía en redes sociales, podcasts y conversaciones de sobremesa: una nueva generación está reescribiendo las reglas del juego afectivo, y lo está haciendo con transparencia, pragmatismo y vocabulario propio.

El reporte fue elaborado por Sugar Daddy Latam, plataforma y red social de sugar dating en Latinoamérica, y financiado por Polaris Nexus LLC. Su cobertura abarcó las 16 regiones del país y entrega, por primera vez, una radiografía cuantitativa amplia de un fenómeno hasta ahora medido de manera fragmentaria.

Una comunidad de 12.400 perfiles, joven, urbana y educada

De los 12.400 perfiles analizados, 8.900 corresponden a sugar babys, 3.100 a sugar daddys y 400 a sugar mommys. La edad promedio de las sugar babys chilenas es de 23 años, en un rango que va de los 19 a los 29, mientras que los sugar daddys promedian 43 años, con un rango que se extiende entre los 32 y los 62. La diferencia generacional, lejos de ser un tabú, es uno de los activos que ambas partes identifican en el acuerdo: por un lado, la frescura, ambición y proyección de futuro; por el otro, la experiencia, los contactos y la estabilidad.

Uno de los datos más comentados del informe es el peso del componente universitario en la base femenina: el 68% de las sugar babys chilenas son estudiantes activas. Entre las casas de estudio mencionadas con mayor frecuencia figuran la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la USACH, la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes en Santiago; la PUCV, la Universidad de Valparaíso y la UVM en la Quinta Región; y la Universidad de Concepción, la UCSC y la Universidad del Bío-Bío en la zona del Biobío. Es, en gran medida, un fenómeno asociado al mundo universitario tradicional.

Consultadas en el estudio sobre el destino del apoyo económico recibido, un 41% de las participantes lo asocia al financiamiento de carrera, posgrado o emprendimientos; un 29% lo dirige a sostener su independencia y proyectos personales; un 18% a experiencias —viajes, gastronomía, cultura, eventos—; y un 12% a networking profesional. "Para mí no es muy distinto a tener un mecenas: alguien que confía en lo que estoy construyendo y me da espacio para hacerlo", declara al informe una sugar baby de 22 años, en un testimonio recogido por el estudio que captura el espíritu del fenómeno: ambición, autonomía y conexiones.

El perfil del sugar daddy chileno: 43 años, ejecutivo y de sectores premium

El retrato del sugar daddy promedio que emerge del informe es el de un profesional consolidado. El 54% se declara divorciado o separado, el 28% soltero y un 18% reconoce estar casado. El ingreso mensual líquido promedio reportado es de 4,8 millones de pesos, lo que ubica al perfil tipo dentro del decil superior de ingresos del país, según los rangos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Por sector económico, la minería concentra el 22% de los sugar daddys registrados, seguida por la banca y las finanzas con un 18%, el sector tecnológico con un 14% y el agro con un 11%. Es, esencialmente, el mapa de la economía premium chilena. Ejecutivos de faenas mineras, gerentes financieros del barrio El Golf, fundadores y directivos del ecosistema tech y exportadores agroindustriales del valle central componen una élite profesional con tiempo limitado y agendas internacionales, que encuentra en el sugar dating una forma de socialización compatible con su ritmo de vida.

Geográficamente, los sugar daddys se concentran en cuatro comunas del sector oriente de la capital: Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea. Las sugar babys, en cambio, se distribuyen en comunas próximas a los principales campus universitarios, como Ñuñoa, Macul, Santiago Centro y San Joaquín. Esta lógica de cercanía, según consigna el sitio especializado en la materia, replica patrones observados en ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México, donde los acuerdos también se organizan en torno a la geografía urbana joven.

Santiago, Viña y Antofagasta: el mapa nacional

La Región Metropolitana concentra el 54% de los perfiles del país, lo que confirma a Santiago como el principal nodo del fenómeno. Le siguen el eje Viña del Mar–Valparaíso con un 13%, Antofagasta con un 11% —cifra explicada por la presencia de profesionales de la minería y el dinamismo económico del norte— y Concepción con un 9%. El restante 13% se reparte entre el resto de las regiones, con menciones en Iquique, Calama, Rancagua, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas.

El mapa coincide con la geografía económica más vibrante del país. El sector oriente capitalino, el eje turístico-portuario de Valparaíso, el clúster minero del norte y el polo universitario del Biobío son, no por casualidad, también las zonas con mayor circulación de capital, talento joven y vida nocturna. El sugar dating florece allí donde se cruzan tres ingredientes: universidades de prestigio, ejecutivos con alto poder adquisitivo y una oferta cultural y gastronómica que da soporte a los encuentros.

Tres motores de un fenómeno en alza

El estudio identifica tres factores que explicarían el auge del sugar dating en Chile. El primero es de orden cultural: las generaciones Z y millennial han desacralizado los modelos relacionales tradicionales y conviven con naturalidad con conceptos como las relaciones abiertas, el poliamor, las relaciones a distancia y los acuerdos afectivos explícitos. La conversación pública sobre estas configuraciones se ha instalado en podcasts, columnas de opinión, series y redes sociales, en un giro generacional que valora la transparencia por sobre las convenciones.

El segundo factor es la consolidación de un mercado profesional ABC1 con perfiles muy específicos: ejecutivos jóvenes y maduros con alto poder adquisitivo, agendas exigentes y un estilo de vida que combina viajes, eventos y vida cultural. Para este segmento, el sugar dating ofrece compañía de calidad, conversación inteligente y reglas claras desde el inicio, sin las tensiones del dating convencional.

El tercer factor es la decisión de una nueva generación de mujeres universitarias y jóvenes profesionales de financiar sus proyectos con criterios propios. Carreras como Medicina, Derecho, Odontología o Ingeniería Comercial superan los 5 millones de pesos anuales en aranceles, según las series publicadas por el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación, y muchas estudiantes optan por complementar becas, créditos o aportes familiares con acuerdos que, además del apoyo económico, les abren puertas profesionales y experiencias formativas. El networking, las cenas con tomadores de decisiones, las recomendaciones laborales y la mentoría aparecen reiteradamente en las respuestas del estudio como beneficios igual de valorados que el dinero.

Códigos, vocabulario y reglas del juego

El crecimiento del fenómeno ha venido acompañado de un vocabulario propio, importado en buena parte del inglés, pero rápidamente adaptado al castellano chileno. Allowance (la mensualidad acordada), PPM (pago por encuentro), meet & greet (la primera cita, siempre en lugar público), arrangement (el acuerdo formal entre las partes) y POT (un match potencial todavía sin definir) forman parte del léxico cotidiano de la comunidad.

Las reglas más extendidas, según describe el informe, son tres: transparencia desde el primer mensaje sobre lo que cada parte busca y ofrece; verificación previa por videollamada antes de la primera cita; y primer encuentro en un lugar público —un café del barrio Lastarria, un restaurante de El Golf, un mall de Reñaca, un bar de Concepción—, sin compromisos de intimidad ni decisiones definitivas. Solo después de ese filtro inicial las partes acuerdan los términos del arrangement: frecuencia de encuentros, tipo de apoyo, expectativas mutuas y condiciones para terminar la relación.

Esta cultura de protocolos explícitos contrasta con la ambigüedad del dating tradicional y es, en buena medida, lo que vuelve atractivo el modelo para perfiles profesionales acostumbrados a negociar y a poner las cartas sobre la mesa.

Marco legal: legal entre adultos consentidos

En Chile, el sugar dating es legal entre adultos consentidos. El codigo penal de Chile accesible a través del repositorio público de la Biblioteca del Congreso Nacional, no tipifica como delito la existencia de acuerdos afectivo-económicos voluntarios entre mayores de edad, y la edad mínima para participar es de 18 años. Las plataformas serias verifican la edad mediante cédula de identidad, y cualquier acuerdo que involucre a menores queda fuera del modelo y entra en el campo penal.

Algunos especialistas tributarios consultados en el estudio sugieren que las transferencias significativas y recurrentes pueden tener implicancias tributarias, recomendándose asesoría profesional cuando los montos son elevados, ya sea para declararlas como donaciones o como ingresos, según el caso particular. Es, en términos prácticos, el mismo cuidado que se toma con cualquier ingreso recurrente fuera de la relación laboral formal.

Sobre la fuente del estudio

El blog sugardaddy.cl funciona como un sitio editorial dedicado a la cobertura del sugar dating en Chile. Publica guías, estudios y análisis sobre la evolución del fenómeno en el país, y ha sido utilizado como fuente de referencia por medios y portales que abordan tendencias afectivas y socioeconómicas, en una lógica similar a la de un observatorio temático. Su rol en la difusión del Estudio Sugar Dating LATAM 2025 ha permitido el acceso público a series de datos que, hasta ahora, circulaban de manera dispersa.

Lo que el informe deja sobre la mesa es la confirmación de que el sugar dating se ha instalado en el mapa social chileno como una forma más entre las muchas que adoptan los vínculos afectivos contemporáneos. Una modalidad con códigos propios, perfiles definidos, geografía clara y un crecimiento sostenido que, lejos de las miradas escandalizadas de hace una década, hoy se discute con la naturalidad con la que se habla de cualquier otra tendencia generacional.

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