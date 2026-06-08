El dominio de Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco 2023

Las carreras por las estrechas calles de Montecarlo no perdonan errores, pero para el líder de Red Bull, el fin de semana del 28 de mayo de 2023 se convirtió en una auténtica exhibición de control absoluto. El Gran Premio de Mónaco suele considerarse una lotería debido a la extrema cercanía de las barreras y la dificultad del circuito. Sin embargo, Max Verstappen transformó una carrera caótica en una demostración de sangre fría y precisión. Todos los aficionados al automovilismo podían realizar apuestas en 1xBet-Pa sobre las carreras del piloto. El neerlandés no solo ganó la prueba desde la pole position, sino que prácticamente acabó con toda la intriga al sacar una ventaja enorme sobre sus perseguidores.

Tres segundos de genialidad: donde Verstappen arrebató la victoria

El destino del trofeo de oro de Mónaco no se decidió en la recta de salida, sino en los momentos de máxima tensión: en el tramo final de la clasificación y durante la repentina lluvia que cayó a mitad de la carrera. Verstappen pilotó al límite del riesgo, rozando casi con las ruedas las barreras de hormigón.

Los principales factores de este legendario triunfo fueron:

Un tercer sector de locura. Max iba dos décimas por detrás de Fernando Alonso antes de las últimas curvas, pero completó el tramo de “Piscina” al límite y se llevó la pole por apenas 0,084 segundos. Estrategia perfecta en la parada en boxes. Cuando la lluvia intensa cubrió el circuito, el equipo mantuvo a Max hasta el último momento con neumáticos intermedios, calculando con precisión milimétrica el cambio a gomas de lluvia. Sangre fría en condiciones mixtas. Sobre una pista extremadamente resbaladiza, cuando los monoplazas de sus rivales se descontrolaron en todas direcciones, Verstappen mantuvo la trazada pese a un ligero toque con el muro en la curva de Portier.

Su ritmo siguió siendo inalcanzable para los pilotos de Aston Martin y Mercedes.

Energía de control: cómo mantener el liderazgo bajo la presión de Alonso

La principal dificultad del Gran Premio de Mónaco es la enorme presión psicológica, ya que los pilotos realizan alrededor de cinco mil cambios de marcha durante la carrera, rodeados por muros a ambos lados del circuito. Verstappen completó las 78 vueltas sin un solo error importante, neutralizando por completo la presión del veterano de la Fórmula 1 Fernando Alonso. Por cierto, en 1xBet Panamá siempre es posible encontrar estadísticas sobre las carreras.

El campeón vigente mostró el llamado estilo “profesor”: atacó únicamente en los puntos donde era seguro hacerlo y gestionó cuidadosamente los neumáticos en las rectas. Este triunfo en Montecarlo volvió a demostrar que Verstappen ha aprendido a ganar no a base de ataques agresivos, sino gracias a un cálculo impecable y una disciplina de hierro.

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