Seminario “La Infancia que nos robaron” abordó preocupación por aumento y condiciones de niños, niñas y adolescentes en situación de calle

El seminario “La Infancia que nos robaron” , organizado por la Asociación Chilena Pro Naciones, ACHNU, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Andrés Bello, contó con la participación de Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez; Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez; Francis Valverde, directora Ejecutiva de ACHNU, y Felipe Valdivieso, vicedecano de la Escuela de Psicología UAI, entre otros destacados profesionales.

A partir del trabajo de Conteo 2018 de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en Chile existen 174 niños, niñas y adolescentes en situación de calle junto a sus familias. De ellos, el 76 % vive actualmente en la Región Metropolitana y un 41% afirma haber iniciado su situación de calle en la adolescencia. Estas cifras representan una variación de 79,4% con respecto al año 2017.

La ampliación de condiciones establecidas en las políticas públicas de infancia en relación al perfil de la niñez en situación de calle y la participación como eje fundamental en el trabajo de intervención con este sector de la población, fueron algunos de los temas que se abordaron en el Seminario “La Infancia que nos robaron: la niñez en situación de calle”, cuyo desafío es contribuir al debate de políticas públicas de niñez y adolescencia en situación de calle, además de conocer algunas experiencias locales relacionadas con esta sensible temática.

El día miércoles 28 de junio se realizó la primera jornada del encuentro en el campus Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, liderado por el equipo de investigación de Parentalidad, Cuidados e Infancias de la Escuela de Psicología UAI.

En la oportunidad se dieron a conocer los resultados del trabajo desarrollado por el Programa Red Calle Niños, implementado por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y que desde el año 2021 ha logrado atender a más de 50 jóvenes en situación de calle.

En ese sentido, Francis Valverde, directora ejecutiva de ACHNU, señaló que el trabajo de intervención en este ámbito“no es solo reparar el daño que de por vida han tenido niños y niñas en situación de calle, sino que puedan volver a ejercer sus derechos. Sin participación activa de niños, niñas y adolescentes las intervenciones proteccionales no van a ser efectivas. Si niños y niñas no participan en cada momento de los procesos de participación no es factible un cambio”, finalizó.

En la misma línea, Valentina Vallejo, académica de la Escuela de Psicología UAI, considera que la participación significativa de niños, niñas y adolescentes solo se puede lograr si observamos esta como “un proceso continuo y donde efectivamente se considere las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. En este sentido, resguardar una participación significativa, significa promover un real camino de la autonomía progresiva y por ende apoyarlos en sus proyectos de vida futuros”.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, explicó la importancia de contar con un equipo multidisciplinario, procesos de articulación y servicios disponibles. “Hay un vacío respecto de políticas públicas cuando los niños se retiran”.

Asimismo, Patricia Muñoz, exdefensora de la Infancia, enfatizó en que “el Estado tiene un rol que no debe olvidar. Cuando hablamos de un niño en situación de calle es porque la prevención no operó, es una consecuencia”.

Finalmente, Felipe Valdivieso, vicedecano de la Escuela de Psicología UAI, destacó el rol que tienen los centros de estudios como articuladores de instancias de debate en torno a temas sensibles como lo es la niñez en situación de calle. “Nuestra universidad tiene el desafío de convocar a diferentes actores de la sociedad civil a jornadas de reflexión en torno a estas temáticas las que estamos abordando como escuela desde el enfoque de la psicología”.

En ese sentido, una de los principales desafíos que dejó el encuentro es la necesidad de contar con una política social integral que garantice la continuidad de la oferta programática para la niñez y juventud en calle hoy existente y que reconozca que todo niño, niña y adolescente es un sujeto de derechos cuya dignidad debe respetarse, reconocerse y atenderse para hacerla valer.

El encuentro finaliza mañana jueves 29 de junio y tendrá lugar en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello en Santiago.

