¿Quién se coronará como el campeón de la Champions League 2026-27?: Cuotas de apuestas a largo plazo

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Real Madrid: cuota de 5,5

Entre los favoritos se encuentran los Merengues, porque saben cómo ganar la Champions League. Así ocurrió en el 2018 bajo la dirección de Zinedine Zidane y con Carlo Ancelotti en 2022 y 2024. Ahora la situación es favorable para el equipo, ya que, el equipo Madrileño por fin encabeza la lista de los principales aspirantes al trofeo. Aunque, la tabla de los cinco primeros equipos está muy peleada. El Madrid tiene una ventaja contra el Bayern de Múnich, que ocupa el quinto lugar, por solo 1,5 puntos.

Para está nueva temporada, Florentino Pérez presidente del Real Madrid ha tomado la dura decisión de contratar al experimentado entrenador José Mourinho, dejando de lado a entrenadores prometedores como Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Esto sin duda marca la segunda etapa del técnico portugués en el club más exitoso en la historia de la Champions League.

Bajo el mando de José Mourinho conocido como “The Special One”, el Madrid intentará crear una nueva generación de leyendas mediante fichajes estrella como Denzel Dumfries (Inter de Milán), Bernardo Silva (Manchester City), Ibrahima Konaté (Liverpool), Marc Cucurella (Chelsea) y Yan Diomande (RB Leipzig).

Paris Saint-Germain: cuotas de 6,0

Los parisinos han ganado la Champions League en las últimas dos temporadas y a mediados de agosto se los consideraba los favoritos número uno. Aunque, el Real Madrid está un paso por delante del gigante francés. Esto no ha limitado en absoluto las posibilidades de que el PSG gane su tercer título consecutivo, ya que de acuerdo a las estadísticas tiene un 17% de probabilidad en levantar la Copa.

Durante la temporada baja, los rojiblancos ficharon a Ferran Torres, exjugador del Barcelona, que remontó como héroe en la final de la Copa Mundial de 2026. Otro de los fichajes interesantes es haber adquirido al experimentado Lucas Digne que viene del Aston Villa como defensa. Por otro lado, el club anunció algunos pases de su plantilla como el mediocampista ofensivo Lee Kang-in y el delantero Gonçalo Ramos que fueron transferidos al Atlético de Madrid y al Milán, respectivamente.

Desde hace varios años, Luis Enrique entrenador del PSG cuenta con dos plantillas sólidas a su disposición. Donde puede alinear a un grupo de jugadores en la liga nacional y a otro en las competencias europeas. La estabilidad y la profundidad del equipo son las principales ventajas de los actuales campeones de la Champions League.

Arsenal: cuotas de 6,0

Los Gunners eran considerados los principales favoritos para la UEFA Champions League de la temporada pasada 2025-26, terminando la fase de grupos con el máximo puntaje. Llegando a la final de la Champions pero que en la final fueron derrotados ante el París Saint-Germain con una tanda de penales de 4-3. El fracaso del Arsenal en el torneo de clubes más prestigioso del continente se vio compensado en parte porque se consagró como campeón de la Premier League 2026. Ahora los gunners junto con su técnico Mikel Arteta se enfrentan a dos ambiciosos objetivos y son defender el título en Inglaterra y levantar por fin el trofeo más importante de los clubes europeos.

En cuanto a transferencias de jugadores, la compra más significativa fue la de Bruno Guimarães, procedente del Newcastle United formalizada el 8 de agosto del 2026. En cuanto a pases, el club inglés hizo el traspaso del jugador Leandro Trossard al club turco Beşiktaş, y Christos Tzolis lo reemplazó, conservando así a todos sus jugadores clave para está nueva competencia.

Barcelona: cuotas de 6,5

El Barcelona es la columna vertebral de la selección española, ganadora de la Copa del Mundo de 2026. Sus grandes estrellas como Ferran Torres, quien anotó en la final del Mundial, dejó el club este verano. Mientras que el mediocampo se ha reforzado con Rodri, exestrella del Manchester City, considerado como el mejor jugador en el Mundial 2026 además de haber ganado el Balón de Oro en el 2024.

El FC Barcelona está teniendo un momento importante en el mercado de fichajes. Entre las futuras promesas de los blaugranas están Anthony Gordon del Newcastle United y Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Mientras que el defensa Ronald Araújo fue cedido al Liverpool y el delantero polaco Robert Lewandowski se mudó a Estados Unidos para jugar en el Chicago Fire, donde demostrará su experiencia y habilidades en el campo de juego.

Esta temporada, el equipo de Hansi Flick intentará defender su título de la Primera División. Confiando en que su equipo es capaz de llegar al menos a la final gracias a que su plantilla está formada por los campeones del Mundial.

Bayern de Múnich: cuotas de 7.00

Antes de las semifinales de la Champions League 2025-26, los pronósticos señalaban al Bayern como el favorito. En ese momento, el gigante alemán parecía más prometedor que nunca. Incluso después de su derrota por 5-4 en un emocionante enfrentamiento en París. Aunque el equipo de Vincent Kompany no perdió la fe, el partido de vuelta en Múnich terminó con un empate 1-1. Convirtiendo la situación de los bávaros similar a la de los parisinos PSG: enfrentarse con poca competencia en su liga nacional, y enfocarse por completo completo en la Champions League.

Durante la temporada baja, la directiva del club realizó algunos fichajes de alta calidad, pagando 50 millones de euros por el mediocampista ofensivo Ismael Saibari del PSV, y por el defensa Nathaniel Brown del Eintracht de Fráncfort. Entre las salidas se encuentran el regreso de Nicolás Jackson al club inglés Chelsea tras un préstamo de un año, con posterior traspaso al Aston Villa, así como la salida de Leon Goretzka como agente libre, quien también se unió a los Villanos.

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