Cyber 2026: qué cubren la garantía legal y la extendida

Durante Cyber 2026, la compra de tecnología, electrónica o línea blanca puede venir acompañada de la opción de contratar una protección adicional. Antes de incorporarla, resulta importante distinguir qué respaldo ya existe por ley y qué cobertura se adquiere por separado.

En Cyber 2026, esta diferencia cobra especial relevancia en productos de mayor precio o con reparaciones potencialmente costosas. La protección establecida por ley se aplica cuando se cumplen sus requisitos, mientras que una extensión corresponde a un servicio voluntario sujeto a condiciones propias.

¿Qué es la garantía legal en Chile y cuánto dura?

La garantía legal protege a quienes adquieren productos nuevos que presentan fallas, defectos, falta de piezas u otros problemas contemplados por la normativa de consumo.

Desde marzo de 2022, el plazo es de seis meses. Cuando corresponde ejercer este derecho, existen tres alternativas: solicitar el cambio del producto, la reparación gratuita o la devolución del dinero. La elección corresponde al consumidor y esta protección no supone un pago adicional.

Este marco forma parte de los derechos del consumidor en Chile y también se aplica a las adquisiciones realizadas por medios electrónicos. Para acreditar la compra puede utilizarse la boleta u otro comprobante válido de pago.

La existencia de garantías voluntarias, comerciales o contratadas adicionalmente no elimina este derecho ni permite reducir su plazo.

¿Qué es una garantía extendida?

La garantía extendida es un servicio adicional y voluntario que puede contratarse al comprar determinados productos. Su alcance depende de lo establecido en el contrato: período de vigencia, fallas cubiertas, procedimiento ante una avería y exclusiones.

Por esta razón, no debe interpretarse automáticamente como una ampliación de todos los derechos que entrega la garantía legal. La protección que incorpora dependerá específicamente de las condiciones pactadas.

¿Cuándo puede tener sentido una cobertura adicional?

La evaluación suele adquirir mayor relevancia en compras de alto valor, especialmente en televisores, computadores, equipos electrónicos o electrodomésticos cuyos componentes y reparaciones pueden tener un costo considerable.

Durante eventos como Cyber 2026, donde pueden revisarse productos de tecnología, electrodomésticos y línea blanca, es posible considerar el precio de la protección adicional, su período de vigencia y las situaciones que incorpora respecto de las coberturas que ya posee el producto.

También resulta importante identificar cuándo comienza a operar el servicio. Algunas extensiones entran en vigencia después de otra garantía, pero esto depende de cada contrato.

¿Qué plataformas de retail en Chile ofrecen productos electrónicos con garantía extendida?

La garantía extendida puede encontrarse en plataformas de retail que comercializan categorías como electrónica, computación, imagen y audio, electrodomésticos y línea blanca, aunque su disponibilidad puede variar según el producto.

Tampoco todas ofrecen la misma cobertura de garantía. Los plazos, beneficios, exclusiones y mecanismos de atención dependen de las condiciones asociadas a cada servicio.

Qué revisar en las condiciones antes de contratarla

El contrato permite determinar qué protección adicional se está incorporando. Entre los puntos relevantes se encuentran:

Fecha de inicio y período total de vigencia

Fallas mecánicas, eléctricas u operacionales incluidas

Daños o situaciones expresamente excluidos

Eventuales topes de cobertura o límites de reparaciones

Existencia de deducibles, copagos u otros costos

Centros de servicio técnico habilitados

Procedimiento aplicable cuando el producto no puede repararse

Requisitos y documentos exigidos para solicitar el servicio

Las exclusiones tienen especial importancia. Daños accidentales, contacto con líquidos, desgaste normal de componentes o problemas derivados de un uso distinto al previsto pueden quedar fuera según las condiciones contratadas.

También conviene diferenciar las soluciones contempladas. Una extensión puede incluir reparación, reemplazo u otras alternativas específicas, mientras que la garantía legal permite optar entre las opciones establecidas por la normativa cuando se cumplen sus requisitos.

Qué documentos se deben conservar

Para ejercer la protección legal debe poder acreditarse la compra. La boleta es el respaldo más habitual, aunque también pueden admitirse otros comprobantes de pago válidos.

En una protección contratada adicionalmente pueden exigirse otros antecedentes, entre ellos:

Comprobante de compra del producto

Comprobante de contratación de la extensión

Póliza, certificado o documento con las condiciones del servicio

Modelo y número de serie del equipo

Órdenes de servicio y registros de reparaciones anteriores.

También resulta útil conservar correos electrónicos, números de atención u otros registros vinculados con una solicitud de garantía, ya que permiten respaldar las gestiones realizadas.

Qué considerar al comparar ambas protecciones

La garantía legal surge de la normativa, mientras que una extensión depende de un contrato adicional. Por eso, el análisis de esta última pasa por revisar qué incorpora realmente frente a las protecciones que ya existen y durante cuánto tiempo.

En productos tecnológicos o de línea blanca considerados durante Cyber 2026, variables como el costo de una reparación, la duración de la cobertura, sus exclusiones y el valor del servicio adicional permiten determinar con mayor precisión qué protección se está contratando.

(Imágenes: Shutterstock)

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