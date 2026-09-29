¿Pensando en aprovechar el Cyber Monday? Estas ideas ayudan a ordenar y renovar tu hogar

Cuando se acerca el Cyber Monday, muchas personas empiezan a mirar precios y a pensar qué compras han venido postergando durante el año. Y aunque tecnología y electrodomésticos suelen llevarse buena parte de la atención, los muebles también pueden ser una alternativa si hace tiempo existe algún espacio de la casa que necesita más orden o una mejor distribución.

La clave está en llegar al evento con una idea clara de lo que se necesita. Medir el espacio, revisar qué función cumplirá el mueble y conocer su precio antes de Cyber Monday puede ayudar a comparar mejor cuando comiencen las ofertas.

No siempre hace falta renovar una habitación completa. A veces un mueble bien elegido basta para aprovechar un rincón vacío, ganar almacenamiento o despejar sectores que suelen acumular cosas.

Antes del Cyber Monday, parte por medir

Comprar un mueble por internet puede ser engañoso si uno se guía solamente por las fotografías. Una mesa, un clóset o un arrimo pueden verse proporcionados en pantalla y resultar mucho más grandes una vez instalados en casa.

Por eso, antes de empezar a revisar las ofertas de Cyber Monday, conviene medir el lugar donde irá el mueble. Hay que considerar el ancho, la altura y la profundidad disponibles, además de puertas, ventanas, enchufes y otros muebles cercanos.

Una forma simple de comprobarlo es marcar en el piso con cinta el espacio que ocuparía. Esto permite imaginar mejor su tamaño y saber si seguirá quedando una circulación cómoda.

Es especialmente útil en departamentos y dormitorios pequeños, donde unos pocos centímetros pueden cambiar bastante el resultado.

Un arrimo puede resolver esos espacios que quedan sin uso

La entrada de la casa, un muro libre del living o la parte posterior de un sofá son lugares que muchas veces quedan vacíos o terminan acumulando objetos.

En esos casos, los arrimos pueden ser una alternativa práctica. Ocupan menos espacio que otros muebles y pueden sumar una superficie útil sin recargar demasiado el ambiente.

En una entrada sirven para dejar llaves, documentos o cosas que se usan a diario. En el living pueden funcionar como apoyo para una lámpara, plantas o elementos decorativos.

Si la idea es buscar uno durante Cyber Monday, conviene revisar bien su profundidad. En un pasillo o una zona de paso debe quedar espacio suficiente para moverse con comodidad.

También vale la pena pensar qué uso tendrá. Si se necesita guardar cosas, puede ser más útil uno con cajones o puertas. Si solo se busca aprovechar un muro vacío, un modelo más liviano puede cumplir perfectamente esa función.

Cyber Monday también puede ser una oportunidad para ganar espacio en el dormitorio

Cuando el clóset queda chico, la ropa empieza a aparecer en sillas, cajas o distintos rincones de la pieza. En ese punto, más que seguir buscando lugares donde guardar, puede ser momento de revisar si el problema está en la capacidad del mueble.

Los clósets de 8 puertas pueden ser útiles en dormitorios amplios, habitaciones compartidas o espacios donde se necesita guardar ropa de distintas temporadas.

Antes de considerar uno durante Cyber Monday, es importante medir bien el muro donde será instalado y comprobar que exista suficiente distancia para abrir sus puertas.

También conviene mirar su interior. La cantidad de repisas, cajones y espacios para colgar ropa puede ser tan importante como el tamaño total del clóset.

Dos modelos de dimensiones similares pueden terminar ofreciendo capacidades muy distintas según cómo estén distribuidos por dentro.

Revisa el precio antes de que comiencen las ofertas

Una de las mejores formas de prepararse para Cyber Monday es empezar a mirar con anticipación los muebles que interesan.

Anotar su precio algunos días antes permite tener una referencia al momento de comparar. Así resulta más fácil saber cuánto cambió realmente el valor cuando aparezca la oferta.

También hay que fijarse en el despacho. En el caso de muebles grandes, este costo puede tener un peso importante en el total de la compra.

Otro punto que a veces se deja para el final es el armado. Antes de comprar conviene revisar si el mueble llega desarmado, qué herramientas requiere y si será necesario contar con ayuda para instalarlo.

Llegar con una lista puede hacer más fácil la búsqueda

Cuando comienza Cyber Monday aparecen muchas ofertas al mismo tiempo y es fácil terminar mirando productos que no estaban dentro de lo que realmente hacía falta.

Por eso puede servir preparar una lista breve antes del evento. Qué mueble necesito, dónde irá, cuánto espacio tengo disponible y cuánto estoy dispuesto a gastar son cuatro preguntas que ayudan a acotar la búsqueda.

Así, Cyber Monday deja de ser solamente una jornada para revisar descuentos y se transforma en una oportunidad para resolver necesidades concretas dentro de la casa, desde ordenar mejor el dormitorio hasta darle un uso más práctico a esos espacios que llevan tiempo desaprovechados.

PURANOTICIA