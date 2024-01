¿Qué tipo de cocina elegir?: todos los modelos y características

Si tienes ganas de modernizarse y remodelar algunos artefactos y electrodomésticos de la cocina, es importante que analices todas las opciones y posibilidades que existen actualmente, ya que muchos de los utensilios para cocinar trabajan a partir de diferentes materiales, con formas de cocción diversas, y claramente la tecnología con la que están elaborados es mucho más innovadora, lo que modifica también sus funciones.

En cuanto a la cocina propiamente dicha, para hacer la mejor elección, te sugerimos evaluar las ventajas y desventajas, los tipos y funciones que poseen, siempre teniendo como eje tus gustos, preferencias y necesidades.

Escoger el diseño de cocina ideal que se ajuste a tus necesidades no es un proceso sencillo. Así como tampoco es fácil elegir entre varios tipos de placas de cocina, puesto que los tiempos y procesos de cocción no son iguales en todos los hogares y lo que puede venir bien a unos, no tiene por qué ser bueno para otros.

En primer lugar, hay que saber que existen varios modelos de placas para cocinar, como las de gas, de inducción, vitrocerámicas, encimera eléctrica y modulares. Todas poseen ventajas y desventajas a la hora de cocinar y por ello a continuación presentamos un detalle del funcionamiento de cada una para que puedas realizar una evaluación antes de instalar una en tu casa.

Si la idea es cambiar tu sistema de cocina, deberás considerar que hay ciertos utensilios que también tendrás que actualizar, ya que muchas veces las clásicas ollas no son aptas para las placas más modernas. Es posible conseguir olla a presión eléctrica, que poseen multifunciones, y te ofrecen la posibilidad de hacer platos exquisitos todo en un mismo lugar y de forma sumamente práctica.

También podrás cambiar otro tipo de electrodomésticos, que ayudarán a hacer de tu cocina un espacio más moderno sin invertir tanto dinero, como por ejemplo, optar por una cafetera Delonghi, una nueva tostadora, y batidora, entre otros artefactos eléctricos.

Los diferentes tipos de cocinas: ventajas y desventajas

Las placas de cocina encimera eléctrica funcionan por medio de placas metálicas calentadas mediante una resistencia. Son cocinas económicas, pero el consumo de energía suele ser bastante elevado por lo que no es aconsejable cocinar durante varias horas o mucho tiempo seguido. Entre las ventajas se destacan:

- Fáciles de usar y prácticas a la hora de limpiarlas

- Seguras para usuarios inexpertos.

- Ofrecen diversas prestaciones, como control de potencia y programación.

- Mantienen calor residual utilizable después de apagarse.

Pero si bien posee todas estas ventajas también hay que tener en cuenta que hay algunos aspectos que no son tan positivos y hay que considerarlos al momento de realizar una elección. La principal fuente de calor es la electricidad, eso hace que el periodo de calentamiento sea menos que las cocinas a gas y el resultado en la cocción no es igual al de las cocinas tradicionales o las de gas.

Las tradicionales cocinas de gas

Existe cierta creencia que dice que todas las comidas que se preparan en cocinas a gas, son más ricas que en la encimera eléctrica FDV, pero está demostrado que el sabor o la forma de cocinar está íntimamente relacionada con las habilidades culinarias de quien cocina.

Las placas de cocina de gas tienen ciertos beneficios entre los que se destacan su practicidad en el uso y que resultan más económicas que las eléctricas. Ofrecen la posibilidad de manejar la intensidad de la llamada y el calor se reparte de manera uniforme por toda la superficie. Es de las placas de cocina que más se utilizan, y entre las ventajas y desventajas se pueden mencionar:

Ventajas:

- Se calientan rápido.

- Son adecuadas para todo tipo de recipientes metálicos.

- Bajo consumo de gas y baja emisión de CO2.

- Mayor rentabilidad.

Desventajas:

- Son difíciles de limpiar al desmontar y hay que limpiar los quemadores por separado.

- Mayor precaución en el manejo y mantenimiento.

Placas vitrocerámicas: otro tipo de tecnología

Este tipo de encimera eléctrica Mademsa, es la más común o que más se utiliza en los hogares. Y esto se debe a que es un electrodoméstico muy bueno en cuanto a la relación precio calidad, y porque es cómoda, práctica y segura.

Todos los modelos de vitrocerámica funcionan por medio de electricidad, con una resistencia que se coloca debajo de la placa haciendo que el calor pase el vidrio y de esta forma se va calentando toda la superficie.

A algunas personas les resulta incómoda ya que tarda en alcanzar temperatura, pero lo bueno es que una vez que se calienta, el calor tiene una mayor resistencia haciendo que se enfríe más lento. Actualmente algunos modelos más modernos vienen con lo que se conoce como función Booster que hace que se caliente más rápido.

Al igual que cualquier otro tipo de placas, como la encimera eléctrica Trotter, las vitrocerámicas tienen sus puntos a favor y sus características desfavorables. Que resulta importante señalar para que los consumidores puedan evaluar y comprender las diferencias y ventajas entre un modelo y otro.

Este tipo de cocina, es más barata que los modelos de inducción, son de fácil limpieza y el calor residual que mantiene una vez apagada sirve para mantener también el calor de la comida. Lo que es aún mejor es que se pueden usar todo tipo de recipientes sobre la misma, sin presentar ningún tipo de riesgo a que se rompan o quemen.

Por otra parte, hay que tener ciertos cuidados a la hora de limpiarlas porque pueden rayarse fácilmente, consumen bastante energía porque tardan en calentarse, y son menos resistentes a los golpes si se las compara con una cocina a gas.

Sistema de cocinas a inducción

Las placas de inducción representan la vanguardia tecnológica en cocina. Generan un campo magnético entre el recipiente y la superficie de cocción, asegurando que únicamente la olla o sartén se caliente, evitando el riesgo de quemaduras al tocar la placa y facilitando la limpieza después de cocinar, sin necesidad de esperar a que se enfríe.

Una de sus características más destacadas es su notable rapidez en comparación con las placas de gas o vitrocerámicas. Además, su eficiencia energética es sobresaliente, ya que utilizan únicamente la cantidad exacta de energía necesaria. Al no calentar la superficie de cristal, los alimentos no se queman ni quedan pegados, ofreciendo resultados culinarios superiores. Este modelo de encimera y horno eléctrico, es lo que más se elige para colocar en aquellas casas modernas, que están en construcción, ya que se destina el espacio adecuado para poder colocar cada uno sin problemas y que queden en lugares cómodos y prácticos.

Para que los usuarios tengan información específica sobre este tipo de cocinas es importante reconocer que, se calientan rápido y consumen menos energía que las vitrocerámicas. Es segura ante quemaduras ya que la placa no se calienta, se puede regular la temperatura y también programar la cocción.

Como presenta estas características, es una de las placas más caras del mercado, y necesita de recipientes específicos para poder cocinar. Tienen que ser de hierro imantado para que funcionen bien.

Placas modulares: opciones múltiples

Si es difícil hacer una elección por alguna de las opciones planteadas anteriormente, es posible hacer una combinación entre varios tipos en un mismo equipo. Esta posibilidad te la dan las placas modulares, que permiten dejar espacio para módulos en donde incluir placas de vitrocerámica, de inducción o a gas. Son completamente versátiles, y las opciones serán de acuerdo a las preferencias de los usuarios.

¿Qué utensilios compro para mi cocina de inducción?

En la actualidad, muchas cocinas nuevas incorporan sistemas de cocción por inducción, es una opción innovadora que por sus características de funcionamiento y al ser un concepto relativamente novedoso, surgen algunas preguntas sobre los utensilios de cocina adecuados al momento de utilizarla.

Una placa de cocina por inducción genera un campo electromagnético variable que induce el calentamiento de cualquier material ferromagnético en contacto con la placa. Es esencial comprender que la placa solo calienta cuando entra en contacto con metales magnéticos, como el hierro o el acero inoxidable de ciertos tipos, que se adhieren a un imán. Por lo tanto, si, por ejemplo, colocas un plato cerámico sobre la placa de inducción, este no se calentará, ya que el campo magnético no tiene ningún efecto sobre la cerámica.

La principal ventaja de las cocinas por inducción radica en que el recipiente se calienta directamente. A diferencia de las placas vitrocerámicas estándar, donde primero se calientan las resistencias eléctricas que luego transmiten el calor al recipiente, la inducción permite un calentamiento mucho más rápido, con el consecuente ahorro energético.

Los mejores utensilios para cocinas de inducción

La respuesta a la pregunta sobre qué utensilios son adecuados para cocinar con inducción es clara, cualquier producto con base de hierro o acero ferromagnético es apto. Entre estos utensilios se incluyen cazuelas, sartenes y ollas diseñadas específicamente para cocinas de inducción. No funcionarán adecuadamente aquellos utensilios cuya base esté compuesta únicamente de aluminio, terracota, cerámica, vidrio o cobre.

En términos prácticos, para verificar la idoneidad de un utensilio para su uso en una cocina de inducción, basta con utilizar un imán común, si el imán se adhiere al utensilio, este es apto para la inducción.

Todas las sartenes de hierro son aptas para inducción, algunas de las cuales funcionan mejor porque tienen una base que desparrama el calor y la hace apta para este tipo de cocinas. Aunque las que son muy finitas, por más que sean de hierro, pueden deformarse haciendo que no sean aptas inducción, otros modelos tampoco funcionarán ya que poseen una aleación en porcentaje de hierro que no es suficiente para su correcto funcionamiento.

Utensilios de acero inoxidable

Los utensilios fabricados con acero inoxidable que poseen una base ferromagnética son perfectamente compatibles con placas de inducción. Sin embargo, existen antiguas baterías de cocina fabricadas en acero inoxidable no magnético y que no son adecuadas.

No obstante, las ollas o baterías de cocina de acero inoxidable de alta calidad con una base difusora de acero inoxidable ferromagnético funcionan de manera excelente en cocinas de inducción. Este principio se aplica igualmente a las ollas a presión modernas y de calidad.

Otros electrodomésticos modernos para sumar a tu cocina

También encontramos actualmente en el mercado la olla a presión eléctrica 6 litros, también conocidas como ollas a presión eléctricas multifunción o multi cocinas eléctricas.

¿Qué es una olla a presión eléctrica?, es un electrodoméstico de cocina que combina las funciones de una olla a presión tradicional con otras capacidades, como cocinar al vapor, saltear, asar a fuego lento y más.

A diferencia de las ollas a presión convencionales que se utilizan en la estufa, la olla a presión eléctrica 8 litros cuenta con una unidad de calefacción eléctrica incorporada. Suelen tener paneles de control digital que permiten ajustar la temperatura, el tiempo de cocción y seleccionar diferentes programas de cocción según el tipo de alimento que estés preparando.

Muchas ollas a presión eléctricas permiten ajustar la presión según el tipo de alimento. Esto brinda flexibilidad para cocinar una variedad de recetas. Al igual que las ollas a presión tradicionales, las ollas a presión eléctricas están disponibles en diferentes tamaños y capacidades para adaptarse a las necesidades de cocina de los usuarios, vienen de 6 y 8 litros, y también está la olla a presión eléctrica 10 litros.

Un gusto a la hora del café

A la hora del desayuno y la merienda también se puede contar con nuevos electrodomésticos en la cocina, actualmente los avances tecnológicos han posibilitado contar con diferentes tipos de cafetera Delonghi Chile, que permiten preparar el café de la forma que más te guste.

La cafetera nespresso Delonghi, son elegidas por muchos usuarios por la facilidad a la hora de hacer el café, a través de cápsulas, y además porque vienen una gran variedad de opciones de café para elegir.

Por otra parte también encontramos la típica cafetera Delonghi Dedica, el modelo clásico espresso pero que también se puede conseguir máquinas más avanzadas con características como molinillos de café incorporados, sistemas de espuma de leche automática y controles digitales.

Finalmente para los amantes del diseño en su máxima expresión encontramos la cafetera Delonghi Vintage, es una máquina de café espresso de bomba, pero que sigue un estilo retro en su presentación con diseños que simulan antiguas cafeteras.

Al igual que los tipos de cocinas, las características de las cafeteras pueden variar, por lo que se aconseja investigar cada una de sus funciones antes de realizar una elección.

PURANOTICIA