¿Qué le espera a Alexis Sánchez? Explorando su futuro después del Inter de Milán

Es un hecho. Uno de los grandes ídolos de la selección chilena, Alexis Sánchez, no continuará defendiendo el ataque del Inter de Milán. En su segunda etapa en el club Nerazzurri las prestaciones del delantero no han sido las esperadas, además de no contar con la plena confianza del técnico Simone Inzaghi.

El tocopillano retornó al fútbol italiano con la firme intención de seguir haciendo historia y sumando títulos. Y, por lo menos, lo último lo logró, ya que Inter de Milán se hizo con el campeonato de la Serie A italiana.

Los aficionados al excelente delantero de La Roja se preguntan si podrán seguir apostando por Alexis Sánchez, vaya al equipo que vaya. La respuesta es sí, ya que, por ejemplo, en Bwin Chile podrás realizar apuestas deportivas con buenas cuotas en cualquiera de las ligas internacionales a las que se sume el Niño Maravilla.

A la cuestión de cuánto gana Alexis Sánchez, no olvidemos que la ficha del delantero tocopillano esta última campaña 23/24 en Inter de Milán ascendió a 3 millones de euros, 4,5 millones menos de los que ganó en su primera etapa con los nerazzurri.

Siguiendo con la performance del Niño Maravilla este 2024 en Inter, cabe destacar que disputó 33 encuentros, anotando 4 goles y dando 5 asistencias en un total de 1.133 minutos jugados entre Serie A, Champions League y Supercopa. El idilio de Alexis Sánchez con Inter de Milán se acaba este mes de junio.

Respecto a qué clubes podrían asumir su ficha, las últimas informaciones apuntan a equipos de la Serie A, la Liga Profesional Argentina, la Super Liga turca o la Liga Profesional Saudí. En concreto, se habla del fichaje de Alexis Sánchez por la Lazio, Marsella o River Plate, además de clubes turcos como Galatasaray o Trabzonspor, donde tiene mucha influencia del talentoso mediapunta alemán, de ascendencia turca, Mesut Özil. De momento, el fútbol chileno no entrará en puja, por lo que está casi descartada su vuelta a Colo Colo o Cobreloa, club que le vio nacer.

La poderosa Liga Profesional Saudí también ha puesto sus ojos en Alexis Sánchez, quien cumplirá 36 años el próximo 19 de diciembre, con equipos como Al Ittihad, Al Shabab, Al Ettifaq y Al Hilal. La llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr ha propiciado que muchos otros talentos se hayan sumado a esta competencia de fútbol, Neymar, Karim Benzemá, Malcom, Bono o Sadio Mané, entre muchos otros.

Los fichajes de Alexis Sánchez siempre han sido muy beneficiosos para los equipos en los que ha jugado el chileno. Si hablamos de la trayectoria de este habilidoso y veloz futbolista, se pueden observar títulos como:

• 2 campeonatos ligueros con Colo Colo (Primera División Chile)

• 1 título de Liga Profesional Argentina con River Plate

• 1 Liga, 2 Supercopas de España, 1 Copa Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa del Rey con FC Barcelona (España)

• 3 Community Shield y 2 FA Cup con Arsenal FC (Inglaterra)

• 2 Serie A, 2 Supercopa y una Copa con Inter de Milán (Italia)

• 2 Copa América con la Selección Nacional de Fútbol de Chile

La trayectoria y palmarés de Alexis Sánchez en el fútbol es intachable, de ahí que su ficha sea más bien elevada y no asumible para cualquier escuadra. Actualmente, el tocopillano se encuentra totalmente centrado con La Roja que dirige Ricardo Gareca de cara a la Copa América 2024 de Estados Unidos, que ya comenzó y que dejó una noticia de impacto para los aficionados chilenos. La estrella Arturo Vidal no estará disputando esta Copa América por decisión del técnico.

