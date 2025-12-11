Qué hacer si te rechazan una solicitud de tarjeta de crédito y cómo mejorar tus opciones

Recibir un rechazo al solicitar una tarjeta de crédito puede resultar frustrante, especialmente cuando creías cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, si te preguntas qué hacer si te rechazan una solicitud las respuestas son concretas y prácticas. Las entidades financieras evalúan múltiples factores antes de aprobar un crédito, y comprender estos criterios te permitirá tomar decisiones más informadas.

La buena noticia es que un rechazo no es definitivo ni significa el fin de tus posibilidades crediticias. Existen alternativas como explorar opciones de tarjeta de crédito online que pueden adaptarse mejor a tu perfil financiero actual. Con las estrategias adecuadas, puedes trabajar en mejorar tu situación y aumentar de forma significativa tus probabilidades de obtener la aprobación que buscas.

Por qué rechazan las solicitudes de tarjetas de crédito

Las entidades financieras usan un sistema llamado scoring para evaluar las solicitudes. Este sistema asigna puntos según diversos criterios que cumples, y cuantos más puntos acumules, mayores serán tus probabilidades de obtener la tarjeta. Si alcanzas o superas la puntuación mínima que exige la entidad, aprobarán tu solicitud.

Los impagos en el pasado o estar incluido en ficheros de morosos son factores clave que reducen significativamente las posibilidades de obtener una tarjeta de crédito. Además, tu historial crediticio no es el único elemento que revisan los bancos. También consideran aspectos como la estabilidad de tus ingresos, tu antigüedad laboral y el nivel de deudas que ya tienes activas.

Las razones más comunes por las cuales te pueden rechazar incluyen:

Tener un bajo nivel de ingresos.

Mal historial crediticio debido a la falta de pagos.

Historial crediticio nulo.

Créditos activos muy elevados, como hipotecarios o automotrices.

Hacer muchas solicitudes simultáneas e información incorrecta.

Otro motivo frecuente es la inestabilidad laboral. Los cambios recientes en tu empleo o una antigüedad limitada pueden interpretarse como señales de riesgo para las instituciones financieras, que buscan asegurarse de que tendrás la capacidad de cumplir con tus obligaciones de pago a largo plazo.

Qué hacer si te rechazan una solicitud de tarjeta

Lo primero que debes hacer tras recibir un rechazo es mantener la calma y solicitar información específica sobre los motivos. Si te negaron un préstamo o línea de crédito, el prestamista está obligado a darte una lista de las razones principales de su decisión. Primero, averigua qué causó que el prestamista te rechazara, ya que la ley establece que deben enviarte un aviso de acción adversa con las razones específicas.

Una vez que conozcas las causas del rechazo, evita solicitar múltiples tarjetas de forma inmediata. Hacer múltiples solicitudes de tarjetas de crédito en un corto periodo de tiempo puede dar la impresión de que estás en una situación financiera desesperada, lo que podría llevar a más rechazos. Lo mejor es no hacer más de una solicitud a la vez y esperar unos meses entre cada una.

Revisa tu informe crediticio en busca de errores. Si encuentras información en tu informe de crédito que crees que es inexacta, puedes disputar lo que está en el informe con la compañía de informes crediticios y la compañía que proporcionó la información. Se le exige a la compañía de informes crediticios que investigue y corrija cualquier error que encuentre.

Considera el tiempo de espera adecuado antes de volver a solicitar. Si el rechazo se debe a tu historial crediticio, tendrás que esperar aproximadamente dos meses. Si fue por un historial nulo, el tiempo de espera es de seis meses. Este periodo te dará la oportunidad de trabajar en mejorar los aspectos que causaron el rechazo inicial.

Cómo mejorar tu historial crediticio para futuras solicitudes

Tener el hábito de pagar mes a mes todas las cuentas, desde el plan del celular hasta la cuota del préstamo de consumo, se transforma en acciones que aportan a construir un historial crediticio sano. La puntualidad en los pagos representa aproximadamente el 35% de tu puntaje crediticio, por lo que es el factor más importante a considerar.

Mantén un bajo porcentaje de utilización de crédito. La utilización de crédito se refiere al porcentaje del límite de crédito que estás usando. Idealmente, deberías mantenerlo por debajo del 30%. Esto demuestra a las entidades financieras que no dependes excesivamente del crédito disponible y que manejas tus finanzas de manera responsable.

Puedes consultar tu puntaje a través del sitio web de Equifax Chile, que administra el Boletín Comercial (DICOM). También existen plataformas como la de la CMF que permiten acceder a esta información gratuitamente una vez al año. Revisar regularmente tu historial te permite detectar irregularidades y corregirlas a tiempo.

Diversifica tus productos financieros de manera inteligente. Tener un mix de créditos como un préstamo personal, crédito de consumo y tarjeta de crédito, y manejarlos bien puede mejorar tu historial. Sin embargo, esto debe hacerse con cautela y sólo cuando tengas la capacidad real de gestionar múltiples obligaciones financieras.

Cómo obtener tarjeta de crédito después de un rechazo

Si te preguntas cómo tener una tarjeta de crédito luego de un rechazo estos 5 consejos te serán de gran ayuda:

Analiza las distintas opciones de tarjetas que existen para elegir la que mejor se ajuste a tu capacidad de pago y necesidades. No todas las tarjetas tienen los mismos requisitos, y algunas instituciones son más flexibles que otras dependiendo de tu perfil financiero. Si buscas aprobación inmediata para tu tarjeta de crédito es importante que el banco vea que tienes ingresos suficientes y estables. Si trabajas por cuenta propia, asegúrate de tener tus ingresos bien justificados y de que sean consistentes, lo que te ayudará a demostrar tu capacidad de pago. La documentación clara y ordenada puede marcar la diferencia en el proceso de evaluación. Para mejorar tus posibilidades de aprobación, es recomendable contar con una antigüedad laboral mínima de seis meses y, si es posible, un contrato indefinido, ya que estos factores se valoran positivamente en el análisis de riesgo. La estabilidad laboral es uno de los indicadores más importantes para las entidades financieras. Considera opciones de tarjetas aseguradas o con requisitos más flexibles. Estas alternativas están diseñadas específicamente para personas que están construyendo o reconstruyendo su historial crediticio, y pueden ser un excelente punto de partida para demostrar tu capacidad de pago responsable. Prepara toda tu documentación antes de solicitar. Tener a mano tu identificación oficial, comprobantes de ingresos recientes y estados de cuenta bancarios facilitará el proceso y demostrará tu organización financiera. La preparación adecuada puede acelerar significativamente los tiempos de respuesta.

Enfrentar un rechazo en tu solicitud de tarjeta de crédito no debe desanimarte, sino motivarte a tomar acciones concretas para mejorar tu perfil financiero. Comprender las razones detrás de la negativa, trabajar en fortalecer tu historial crediticio y adoptar hábitos de pago responsables son pasos fundamentales que te acercarán a tu objetivo.

Saber qué hacer si te rechazan una solicitud te coloca en una posición ventajosa para convertir esa experiencia en una oportunidad de crecimiento financiero y lograr el acceso al crédito que necesitas.

(Imágenes: Shutterstock)

