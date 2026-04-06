Polla acusa impacto de apuestas online y alerta: “Son el fentanilo del siglo XXI”

Ante el escenario de una eventual regulación del mercado de juegos de azar en línea en el país, la presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, informó que la institución ha implementado diversas estrategias de modernización. Estas medidas buscan fortalecer la posición de la estatal frente a la competencia de las plataformas digitales, pese a que la firma mantiene una firme oposición al funcionamiento de dichos sitios.

De acuerdo a datos publicados por El Mercurio, el desempeño financiero de la empresa pública muestra un retroceso significativo. Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2025 indican que, en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año pasado, los ingresos brutos de Polla sumaron $120.253 millones. Esta cifra representa una disminución del 18,34% respecto a los resultados obtenidos durante el 2024.

Uno de los productos más golpeados por esta tendencia es Xperto, el sistema de pronósticos deportivos que se posiciona como la segunda unidad de negocios más relevante de la compañía, solo superada por el Loto. Carvallo precisó que este escenario ha impactado negativamente en las transferencias legales que recibe el Instituto Nacional del Deporte (IND) por concepto de este juego. “En 2024 Xperto entregó $18.000 millones al IND y en 2025 el aporte fue de casi $14.000 millones”, detalló la directiva.

La máxima autoridad de Polla vinculó directamente estos resultados con la falta de control sobre las apuestas no reguladas. “Es el reflejo de cómo, cuando existe una actividad ilegal que no ha sido frenada por la institucionalidad pese a todos los fallos judiciales y todas las acciones que se han tomado por parte de la compañía, los perjudicados no solo es Polla, sino que también son aquellos beneficiados por la empresa”, sostuvo.

En su análisis, Carvallo utilizó comparaciones internacionales para ilustrar la peligrosidad que, a su juicio, representan estas plataformas para la sociedad. “Lo han dicho de esa manera, este es el nuevo fentanilo del siglo XXI. En Estados Unidos lo han dicho así, y eso que en Estados Unidos están reguladas las plataformas de apuestas. En Brasil, que permitió y abrió este mercado, el Presidente Lula el 8 de marzo comunicó que iba a restringir las plataformas”, subrayó respecto a la adicción que generan estos sistemas.

Finalmente, la ejecutiva enfatizó la diferencia de objetivos entre la empresa estatal y los operadores privados que buscan entrar al mercado local. “A ellos solo les interesa ganar dinero, que está muy bien ya que son una empresa privada. Somos una empresa pública y las diferencias son diametrales respecto del rol social que cumplimos y respecto de lo que ellos quieren, que es ganar dinero”, concluyó.

PURANOTICIA