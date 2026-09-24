Conor McGregor y su alianza con 1xBet: como obtener apuestas gratis cada semana

En julio de 2026, el legendario luchador Conor Mcgregor se convirtió en el embajador oficial de la casa de apuestas 1xBet. El luchador irlandes fue el primero en obtener dos títulos simultáneos en la UFC en dos categorías de peso (pluma y ligero), haciendo historia en las artes marciales mixtas. Su nombre es sinónimo de precisión, estilo de pelea y de varias actuaciones emocionales y de una disciplina constante para ganar. Como parte de esta sociedad, 1xBet se ha encargado de lanzar varias promociones vinculadas al luchador. Entre las ofertas que más destacan tenemos la "Recompensa semanal” que podrás recibir apuestas gratis cada semana, con un depósito mínimo hasta el 20 de noviembre del 2026. Está oferta se encuentra disponible para todos los usuarios que se hayan registrado en la casa de apuestas de Chile, a través de su página web principal o de la aplicación de 1xBet.

Términos y condiciones para aplicar al bono semanal

Regístrate o inicia sesión en tu cuenta, a través de una página web o en la aplicación de 1xBet . Activa los bonos de la casa de apuestas: para programarlos, necesitas dirigirte a la configuración de la página. Confirma tu participación: haz click en el botón “Participar” en la página de promociones.

Si sigues el paso a paso de cómo reclamar este bono semanal, recibirás un bono por cada depósito realizado en la cuenta del sitio a lo largo de la semana. Como parte de los requisitos del bono, necesitas realizar cinco depósitos de al menos 4.773.95 CLP cada uno.

El valor del bono equivale el 50% hasta un máximo de 286.437,1 CLP por semana del monto total de los depósitos válidos que hayas realizado durante la semana anterior, los cuales serán acreditados automáticamente en tu cuenta cada lunes como apuestas gratuitas.

¿Cómo se calcula la cantidad total del bono?

Para calcular la cantidad del bono lo primero que tienes que tomar en cuenta es que el monto mínimo de apuesta es de 4.77395 CLP. Entonces, si realizas 5 depósitos de al menos 10.000 CLP de lunes a domingo. Necesitas hacerlo de la siguiente manera:

Suma total de depósitos: 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 = 50.000 CLP. Calculamos el promedio : 50.000 / 5 = 10.000 CLP. Monto a ganar de la apuesta gratis (50% del promedio): 10.000 × 0.5 = 5.000 CLP.

Así que si cumples con todos estos sencillos requisitos, automáticamente recibirás una apuesta gratis de 5.000 CLP el lunes.

¿Qué hace especial a esta oferta semanal?

El atractivo de está “Recompensa semanal", son sus condiciones fáciles de cumplir. Ya que a diferencia de las otras ofertas de bienvenida, esta promoción cuenta con un límite de tiempo de varios meses. Y lo mejor de todo, que sus requisitos de apuesta se mantienen iguales cada semana.

Sin duda, gracias a la participación de Conor McGregor como socio oficial con la casa de apuestas 1xBet está campaña ha sido todo un éxito. Al igual que la MMA requiere de disciplina, buen juicio y confianza en cada movimiento, recuerda que apostar debe ser parte de un entretenimiento. Así que, no te olvides de seguir todos los eventos importantes de este increíble deporte solo con 1xBet.

18+. Apuesta con responsabilidad. Solo para adultos. Ten en cuenta los principios del juego responsable.

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