Las formas en que la automatización cambia el ritmo de trabajo de las empresas chilenas

Automatizar la operación diaria de una empresa dejó de ser un lujo porque es lo que permite que los equipos avancen más rápido y tropiecen menos, justamente al delegar las tareas monótonas a sistemas que no se cansan ni se distraen.

Esto no pasa solo en las corporaciones de siempre, sino también en plataformas digitales. GGBet, reconocido portal de entretenimiento en Chile, ya usa sistemas de IA y machine learning para varias de sus tareas más críticas, como buscar patrones de juego problemático o detectar usuarios sospechosos.

Pero las transformaciones que ha generado la automatización no se reducen al ámbito del entretenimiento.

#1 Una vigilancia en línea que jamás descansa

Antes era necesario designar a una persona a revisar miles de registros o transacciones a mano. Pero ahora, el software se hace cargo de esa tarea.

Las herramientas de automatización están diseñadas para cazar patrones sospechosos con una precisión casi quirúrgica, dado que analizan intentos de inicio de sesión repetidos, cambios extraños en las cuentas y accesos desde dispositivos que nunca se habían visto.

Ante cualquiera de esas señales, el sistema dispara alertas automáticas, y eso cambia el trabajo de los equipos de seguridad, porque dejan de dedicar horas a tareas rutinarias y pueden enfocarse en lo que de verdad implica un riesgo.

En el plano local, el efecto de estas tecnologías se nota bastante en cómo las compañías optimizan sus recursos.

Un informe de KPMG Chile plantea que automatizar la ciberseguridad permite bajar los tiempos de detección de amenazas de horas o incluso días a solo segundos, especialmente cuando se trata de incidentes que se repiten una y otra vez.

Ahora, el modelo que mejor funciona no es el que le entrega toda la responsabilidad a un algoritmo. La fórmula ganadora sigue siendo la del monitoreo automatizado de alta velocidad combinado con analistas humanos que validan los casos complejos y toman las decisiones críticas cuando el incidente es serio.

#2 Adiós al papeleo

La automatización administrativa parte de que los software asuman las labores mecánicas que gastan las horas del día. Cargar datos una y otra vez, mover documentos de un área a otra, gestionar archivos, estas tareas ya no requieren una persona dedicada para que funcionen sin contratiempos.

Si los sistemas informáticos asumen esa carga operativa, los empleados en Chile pueden usar su tiempo en actividades más valiosas que ninguna máquina puede replicar.

Un caso que vale la pena mencionar en Chile es la facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos (SII). Ese modelo demostró cómo la digitalización baja costos y tiempos, y abrió la puerta para que los negocios conectaran su contabilidad en un solo flujo digital.

Algunos procesos administrativos que hoy se pueden automatizar para disparar la productividad:

Ingreso y actualización de datos en sistemas corporativos como CRM o ERP.

Envío y archivo automático de facturas electrónicas y órdenes de compra.

Gestión de solicitudes de vacaciones y horas extra.

Incorporación de nuevos colaboradores o proveedores.

Un estudio de CENIA, SENCE, SOFOFA Capital Humano y el Ministerio del Trabajo proyecta que 4,7 millones de trabajadores en el país podrían acelerar al menos un 30 % de sus tareas operativas usando herramientas de inteligencia artificial generativa.

Y esta transformación también cuida a los equipos, ya que la carga administrativa alta está ligada al agotamiento laboral. Datos del mismo centro tecnológico muestran que en sectores como la docencia se pierden entre 15 y 36 horas semanales solo en papeleo.

#3 Equipos más coordinados que nunca

Las plataformas de gestión, al juntar toda la información en un solo lugar digital, agilizan la asignación de proyectos y la comunicación interna, y de paso eliminan esa dependencia de los chats dispersos o las planillas desactualizadas que solo enredan el trabajo en equipo.

Uno de los beneficios que más se nota es la distribución inteligente de las tareas. Llega un requerimiento nuevo y el sistema lo manda directo al área o al profesional que corresponde, según criterios ya definidos como la urgencia o la etapa del proceso.

Dentro de esta estructura, las notificaciones automáticas cumplen un rol protagónico para que el flujo de trabajo no se detenga. Cambia una fecha de entrega, se modifica la urgencia de algo, un colaborador termina su parte, y el software avisa al instante a todos los que están involucrados.

Junto con esas alertas, las actualizaciones de estado en tiempo real dan una visibilidad completa de cómo va la operación.

Los líderes y jefes de área pueden ver el panorama entero y detectar problemas antes de que se conviertan en cuellos de botella que terminan en atrasos.

Este nivel de transparencia corta de raíz la necesidad de agendar reuniones de seguimiento que no llevan a ningún lado. También baja el número de correos preguntando en qué va tal o cual cosa, porque cualquier persona autorizada puede entrar al panel y ver el avance exacto sin tener que interrumpir a nadie.

(Imagen: Pexels)

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