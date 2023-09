Opiniones sobre renta vitalicia: Encuesta muestra qué piensan los chilenos en materias de pensión

En una de las ediciones más recientes del programa “Cooperativa en casa” se entrevistó a Marcelo Mosso, gerente general de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), sobre el sistema previsional y las propuestas que tiene la industria aseguradora para mejorar las pensiones de los chilenos.

Uno de los principales temas abordados fue la renta vitalicia, modalidad de pensión que ofrece una renta fija mensual a los jubilados por el resto de su vida, sin importar si ya agotaron sus fondos, a diferencia de lo que ocurre con el retiro programado.

“Una vez que las personas jubilan, todo lo que quieren en definitiva es estabilidad. Necesitan tener algún tipo de pensión que les permita a ellos sentir de que no van a estar, digamos, sujetos a los vaivenes del mercado o sujetos a decisiones que tome un gobierno de turno o sujetos a decisiones que tome una ley”, estableció Mosso en el inicio de la conversación.

La encuesta de la AACH

En una primera parte, Marcelo Mosso presentó los resultados de una encuesta que realizó la AACH a más de mil personas, con el objetivo de conocer sus preferencias y opiniones sobre el sistema previsional y las modalidades de pensión.

Según el sondeo, seis de cada diez chilenos prefieren una pensión fija de por vida que les dé estabilidad y protección a sus sobrevivientes. Además, la mayoría de las personas quiere que su pensión tenga relación con sus ahorros y que no dependa de cambios políticos o económicos.

Ante la pregunta sobre las modalidades de pensión, un 76% afirmó conocer qué es una renta vitalicia, mientras que el 70% sabía lo que era el retiro programado. No obstante, ante la interrogante sobre qué es lo que les gusta de una pensión, la gran mayoría señaló necesitar algo que no fluctúe en función de la inflación, que se fije en UF y que no decrezca en función del tiempo, características clave de las rentas vitalicias.

Sin embargo, a pesar del conocimiento de las modalidades, Mosso señaló que hoy existe un desafío de educación sobre el sistema en general y el ahorro: “Yo creo que es algo en lo cual la industria ha estado un poco al debe y necesita ponerse al día educando mejor a la ciudadanía respecto a esto que es tan importante. O sea, las personas cuando parten trabajando, cuando son jóvenes todavía, sienten que el tema de la jubilación es algo que quizás no llegue o no llegue nunca nunca porque lo ven muy lejano, y, por lo tanto, se interesan poco”, manifestó.

¿Qué entienden las personas por “pensión digna”?

Marcelo Mosso también explicó que la encuesta les preguntó a las personas cuáles deberían ser los objetivos de un buen sistema de pensiones y qué entendían por una pensión digna y justa.

En esa línea, comentó que la mayoría de las personas quiere buenas pensiones, pensiones dignas y una pensión mínima. También dijo que para las personas una pensión digna y justa es un monto fijo que no disminuya en el tiempo y que tenga relación con sus ahorros. Agregó que las personas de menores recursos quieren una pensión igual o mayor al sueldo mínimo.

“Cuando dicen digno y justo al final dicen, mira, yo quiero un monto fijo que no disminuya en el tiempo y que tenga relación con mis ahorros. Eso es a lo que más se inclinan con una pensión digna. Y después, claro, por ejemplo, respecto al sueldo mínimo, también le pusimos como alternativa un monto que sea igual o mayor al sueldo mínimo. Hubo un 20% que se inclinó por eso, pero ese 20% está muy centrado en los niveles socioeconómicos más vulnerables que es donde hoy día tenemos la PGU en nuestro sistema”, relató.

Mosso afirmó que estos datos permiten aterrizar el debate y entregar insumos a quienes toman decisiones. Por otro lado, comentó que estas preferencias son consecuentes con lo que ha salido en otras encuestas, respecto a que los chilenos quieren tomar decisiones sobre su jubilación y su destino.

La reforma al sistema de pensiones

Marcelo Mosso presentó las propuestas que tiene la industria aseguradora para mejorar el sistema de pensiones y que la AACH entregó a la ministra del Trabajo y a los políticos que están en el debate.

Una de ellas es el bono mujer, que busca cerrar la brecha de género que existe en las pensiones, otorgando un aporte adicional a las mujeres que hayan cotizado al menos 16 años.

La segunda es perfeccionar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, para reducir su costo y liberar recursos para otras mejoras. La tercera propuesta es crear un seguro de dependencia, que ayude a los adultos mayores que necesitan asistencia para sus actividades diarias: “Estamos proponiendo que se les entregue un suplemento a la pensión de UF 3 mensuales para que puedan pagar una ayuda durante el mes. Este seguro costaría entre 0,2 y 0,3% de cotización. Si sumamos este beneficio con el bono mujer para eliminar la brecha de género, vemos que se podría financiar con los ahorros que se generarían con las modificaciones al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”, comentó.

Mosso añadió que estas propuestas no significan destinar más plata al sistema, sino que se auto sustentan entre ellas y que mejoran temas importantes del sistema previsional. Dijo que estas propuestas se basan en el principio de solidaridad y equidad, y que buscan mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas.

