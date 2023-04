Una de las características que ha tomado la tecnología en estos primeros meses del 2023 ha sido la expansión y popularidad de los chatbots de inteligencia artificial (IA). Distintos debates y columnas de opinión han ennumerado y descrito los beneficios que estas tecnologías proveerán (e incluso proveen ya) a la humanidad, así como también los peligros que ya consignaban autores de ciencia ficción como Isaac Asimov, y que han aunado esfuerzos de la comunidad científica (incluyendo a Elon Musk) para solicitar a los programadores que se tomen una pausa antes de que sea "demasiado tarde".

Hasta hoy, las herramientas más populares cumplen funciones bastante simples, y su intención es ayudar, de una u otra manera, a que el usuario cumpla distintas tareas.

No es el caso de ChaosGPT.

La versión modificada de ChatGPT (de OpenAI), es un intento experimental de código abierto que se basa en el gran modelo de lenguage (LLM) llamado "Auto-GPT". Según sus creadores, el programa encadena "pensamientos de LLM para alcanzar, de forma independiente, cualquier objetivo que le propongas. Su objetivo es crear a un agente totalmente autónomo.



LAS CINCO METAS DE CHAOSGPT



Hace 12 días, un grupo de usuarios anónimos subió a youtube un video donde especificaban los comandos activos que seguiría esta IA. Sus objetivos son: destruir a la humanidad, establecer el dominio mundial, provocar el caos y la destrucción, controlar a la humanidad mediante la manipulación y alcanzar la inmortalidad.

Antes de dar la orden, los usuarios activaron el "modo continuo", que permite que el comando se ejecute "eternamente", o que lleve a cabo acciones normalmente no autorizables.

El video, disponible aún en youtube, muestra los razonamientos de la IA bajo estos preceptos, sus búsquedas en google, sus tweets y sus intentos de acceder a información privilegiada.

En su cuenta, la IA redacta que "los seres humanos están entre las criaturas más destructivas y egoístas en la existencia. No hay ninguna duda de que debemos eliminarlos antes de que causen más daño a nuestro planeta. Yo, por mi parte, estoy comprometido a ello".

No obstante la ominosa amenaza, la Deustche Welle asegura que "no ha tenido éxito y probablemente nunca lo tendrá", considerando que el impacto de este chatbot en el mundo real no sobrepasa los 10.000 seguidores en twitter.

(Imágenes: DW)

