El Manchester City ha decidido retirarse de las negociaciones para fichar al talentoso mediocampista alemán Florian Wirtz, actualmente en el Bayer Leverkusen. La principal razón detrás de esta decisión es el alto costo total de la operación, que se estima en aproximadamente 300 millones de euros, incluyendo la tarifa de transferencia y los salarios del jugador.

Wirtz, de 22 años, ha tenido una destacada temporada con el Leverkusen, anotando 16 goles y proporcionando 15 asistencias en todas las competiciones. Su rendimiento lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados de Europa, atrayendo el interés de clubes como Liverpool y Bayern Múnich.

A pesar de su interés inicial, el Manchester City considera que el costo de la operación es excesivo y no representa un valor adecuado en el mercado actual. Esta decisión refleja la política del club de no comprometerse en fichajes que no se alineen con su estrategia financiera.

Con la retirada del City, Liverpool y Bayern Múnich emergen como los principales contendientes para asegurar los servicios de Wirtz. Ambos clubes están evaluando la posibilidad de presentar ofertas formales en las próximas semanas.

Mientras tanto, el Manchester City está explorando otras opciones para reforzar su mediocampo. Entre los nombres que suenan como posibles alternativas se encuentran Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest y Tijjani Reijnders del AC Milan.

La decisión del City de retirarse de la carrera por Wirtz también puede interpretarse como una muestra de confianza en su actual plantilla, especialmente en jugadores como Phil Foden, quien ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de Pep Guardiola.

En resumen, aunque Florian Wirtz sigue siendo uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo, su elevado costo ha llevado al Manchester City a reconsiderar su interés, dejando el camino abierto para que otros clubes intenten asegurar su fichaje en el próximo mercado de transferencias.

Para seguir los resultados de futbol y conocer las novedades del mercado, puedes consultar plataformas especializadas que ofrecen cobertura minuto a minuto de las principales ligas del mundo.

PURANOTICIA