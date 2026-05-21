Los equipos sorpresa: Ecuador, Uruguay y Colombia. ¿A quién animarán los hinchas chilenos?

En los campeonatos de esta escala, todas las miradas están puestas en Brasil y Argentina; sin embargo, otras selecciones sudamericanas también tienen altas posibilidades de seguir en competencia.
La Roja no va a ser parte del principal campeonato de fútbol de nuestros tiempos, pero los aficionados chilenos siempre pueden apoyar a sus vecinos del Cono Sur. Estos son los tres equipos menos favoritos de la CONMEBOL.
Ecuador ya venció a los campeones argentinos, ¿por qué no continuar con esa racha?
El equipo que quedó segundo en la clasificación sudamericana puede aspirar a tener mejores resultados y llega al país del norte del continente con la esperanza de lograr un hito histórico.
Grupo y prospectos: Alemania es el claro favorito mientras que Curaçao es el menos querido. En este caso, Costa de Marfil es el equipo con el que Ecuador tiene más posibilidades de disputar el segundo puesto del grupo, aunque obtener el tercer lugar también podría bastar para pasar a los dieciseisavos de final. Siempre es mejor ganar desde el primer partido que en esta oportunidad tendrá a La Tri contra los Elefantes.
La opinión de los expertos indica que lo mínimo que se espera de Ecuador es que supere la fase de grupos y ya dio el primer paso de manera sorpresiva al quedar por delante de la prestigiosa selección brasileña en la fase de clasificación.
Estilo de juego: El entrenador Sebastián Beccacece se enfoca en tener una defensa sólida y eso lo demuestra al tener solo cinco goles en contra en 18 partidos de clasificación, lo que es un récord impresionante. Además, el equipo se mostraba en su mejor momento al jugar en casa donde nunca perdieron, ni siquiera contra los favoritos.
Las grandes estrellas: En primer lugar, tenemos a Moisés Caicedo, un incansable motor en el mediocampo capaz de frenar cualquier ataque. En segundo lugar, tenemos a la pareja de defensas Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes son jugadores versátiles con una excelente habilidad para los pases y una gran serenidad. En tercer y último lugar, tenemos a Enner Valencia, quien es una leyenda, capitán y líder.
¿Por qué pueden sorprenderte? Porque saben cómo ser pacientes y esperar el momento adecuado. Ni siquiera Alemania la va a tener fácil contra Ecuador.
Mejor resultado: Octavos de final en 2006.
Uruguay: la “locura” que da sus frutos
Grupo y prospectos: España parece un equipo formidable, pero la actual selección uruguaya no se achica ante los grandes. Es casi seguro que la selección derrote a Cabo Verde, pero la tendrán un poco más difícil con Arabia Saudita, ya que en el campeonato anterior, los Halcones Verdes lograron derrotar a Argentina. De todas maneras, los uruguayos son considerados los principales favoritos en la lucha por el segundo puesto del grupo.
Estilo de juego: Marcelo Bielsa ha convertido al equipo en una máquina de meter presión: no dejan que sus oponentes tengan ni un momento de respiro y pelean por todo el campo. Los uruguayos al momento de jugar son los más demandantes físicamente en la región al apoyarse en transiciones explosivas desde la defensa al ataque. Cabe destacar que incluso Brasil la tuvo difícil al solo lograr sumar un punto en sus dos partidos de clasificación contra Los Charrúas. Las grandes estrellas: Federico Valverde es un jugador sin puntos débiles y, que en algunos momentos de esta temporada, ha demostrado un nivel futbolístico al nivel de Pelé. También se encuentra Darwin Núñez, un delantero dinámico cuya presión desarma a cualquier defensa. Además, está Ronald Araújo, quien, a pesar de todos los problemas que atraviesa su club, es un pilar sólido en la selección nacional. ¿Por qué pueden sorprenderte? Porque cuentan con un equipo y un entrenador con gran experiencia. Tener el estatus de equipo revelación implica sorpresas y resultados sensacionales, solo basta recordar el éxito de Uruguay en 2010. Mejor resultado: Dos triunfos en la principal competencia de selecciones nacionales (1930 y 1950). En términos de número de títulos, Uruguay está a la par con Francia y por sobre Inglaterra. Colombia: un carnaval que puede confundir a cualquiera Grupo y prospectos: El partido contra Portugal será una verdadera prueba para Los Cafeteros. Uzbekistán y RD Congo parecen ser las selecciones más débiles; sin embargo, la primera solo está debutando en el principal campeonato de fútbol del mundo, mientras que la segunda no participa desde 1974. Para Colombia, pasar a la fase de grupos es una obligación. Estilo de juego: El equipo de Néstor Lorenzo tiene un fútbol ofensivo: solo Argentina ha marcado más goles en la fase de clasificación. No obstante, los colombianos también ceden bastantes oportunidades a sus rivales, ya que han concedido más goles que cualquier otra selección sudamericana que haya llegado a la fase final del campeonato. El resultado dependerá del estado físico de James Rodríguez, quien ha cambiado de club con frecuencia en los últimos años, pero sigue siendo intocable en la selección nacional. Las grandes estrellas: Por supuesto, James es la gran estrella del equipo; sin embargo, en cuanto al estado físico, las esperanzas recaen principalmente en Luis Díaz, quien ha tenido una magnífica temporada en el Bayern Munich. También, se esperan goles de Luis Suárez, ya que para el líder ofensivo de Sporting, este campeonato podría ser el momento en el que todo el mundo pueda diferenciarlo de su tocayo uruguayo. ¿Por qué pueden sorprenderte? El calendario de la fase de grupos permite a Colombia tomar un respiro y tomar impulso antes de su tercer partido en donde se enfrentará a Portugal. Mejor resultado: Cuartos de final en 2014. A tener en cuenta En los campeonatos de esta escala, todas las miradas están puestas en Brasil y Argentina; sin embargo, otras selecciones sudamericanas también tienen altas posibilidades de seguir en competencia, pero sabemos que apostar en contra de equipos tan impresionantes es una jugada arriesgada para los fanáticos de los favoritos. ¡Sé parte de este maravilloso festival del deporte y sigue a big football en la plataforma 1xBet para no perderte de nada importante! PURANOTICIA
Estilo de juego: Marcelo Bielsa ha convertido al equipo en una máquina de meter presión: no dejan que sus oponentes tengan ni un momento de respiro y pelean por todo el campo. Los uruguayos al momento de jugar son los más demandantes físicamente en la región al apoyarse en transiciones explosivas desde la defensa al ataque. Cabe destacar que incluso Brasil la tuvo difícil al solo lograr sumar un punto en sus dos partidos de clasificación contra Los Charrúas.
Las grandes estrellas: Federico Valverde es un jugador sin puntos débiles y, que en algunos momentos de esta temporada, ha demostrado un nivel futbolístico al nivel de Pelé. También se encuentra Darwin Núñez, un delantero dinámico cuya presión desarma a cualquier defensa. Además, está Ronald Araújo, quien, a pesar de todos los problemas que atraviesa su club, es un pilar sólido en la selección nacional.
¿Por qué pueden sorprenderte? Porque cuentan con un equipo y un entrenador con gran experiencia. Tener el estatus de equipo revelación implica sorpresas y resultados sensacionales, solo basta recordar el éxito de Uruguay en 2010.
Mejor resultado: Dos triunfos en la principal competencia de selecciones nacionales (1930 y 1950). En términos de número de títulos, Uruguay está a la par con Francia y por sobre Inglaterra.
Colombia: un carnaval que puede confundir a cualquiera
Grupo y prospectos: El partido contra Portugal será una verdadera prueba para Los Cafeteros. Uzbekistán y RD Congo parecen ser las selecciones más débiles; sin embargo, la primera solo está debutando en el principal campeonato de fútbol del mundo, mientras que la segunda no participa desde 1974. Para Colombia, pasar a la fase de grupos es una obligación.
Estilo de juego: El equipo de Néstor Lorenzo tiene un fútbol ofensivo: solo Argentina ha marcado más goles en la fase de clasificación. No obstante, los colombianos también ceden bastantes oportunidades a sus rivales, ya que han concedido más goles que cualquier otra selección sudamericana que haya llegado a la fase final del campeonato. El resultado dependerá del estado físico de James Rodríguez, quien ha cambiado de club con frecuencia en los últimos años, pero sigue siendo intocable en la selección nacional.
Las grandes estrellas: Por supuesto, James es la gran estrella del equipo; sin embargo, en cuanto al estado físico, las esperanzas recaen principalmente en Luis Díaz, quien ha tenido una magnífica temporada en el Bayern Munich. También, se esperan goles de Luis Suárez, ya que para el líder ofensivo de Sporting, este campeonato podría ser el momento en el que todo el mundo pueda diferenciarlo de su tocayo uruguayo.
¿Por qué pueden sorprenderte? El calendario de la fase de grupos permite a Colombia tomar un respiro y tomar impulso antes de su tercer partido en donde se enfrentará a Portugal.
Mejor resultado: Cuartos de final en 2014.
A tener en cuenta
En los campeonatos de esta escala, todas las miradas están puestas en Brasil y Argentina; sin embargo, otras selecciones sudamericanas también tienen altas posibilidades de seguir en competencia, pero sabemos que apostar en contra de equipos tan impresionantes es una jugada arriesgada para los fanáticos de los favoritos.
¡Sé parte de este maravilloso festival del deporte y sigue a big football en la plataforma 1xBet para no perderte de nada importante!
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