Los equipos sorpresa: Ecuador, Uruguay y Colombia. ¿A quién animarán los hinchas chilenos?

La Roja no va a ser parte del principal campeonato de fútbol de nuestros tiempos, pero los aficionados chilenos siempre pueden apoyar a sus vecinos del Cono Sur. Estos son los tres equipos menos favoritos de la CONMEBOL.

Ecuador ya venció a los campeones argentinos, ¿por qué no continuar con esa racha?

El equipo que quedó segundo en la clasificación sudamericana puede aspirar a tener mejores resultados y llega al país del norte del continente con la esperanza de lograr un hito histórico.

Grupo y prospectos: Alemania es el claro favorito mientras que Curaçao es el menos querido. En este caso, Costa de Marfil es el equipo con el que Ecuador tiene más posibilidades de disputar el segundo puesto del grupo, aunque obtener el tercer lugar también podría bastar para pasar a los dieciseisavos de final. Siempre es mejor ganar desde el primer partido que en esta oportunidad tendrá a La Tri contra los Elefantes.

La opinión de los expertos indica que lo mínimo que se espera de Ecuador es que supere la fase de grupos y ya dio el primer paso de manera sorpresiva al quedar por delante de la prestigiosa selección brasileña en la fase de clasificación.

Estilo de juego: El entrenador Sebastián Beccacece se enfoca en tener una defensa sólida y eso lo demuestra al tener solo cinco goles en contra en 18 partidos de clasificación, lo que es un récord impresionante. Además, el equipo se mostraba en su mejor momento al jugar en casa donde nunca perdieron, ni siquiera contra los favoritos.

Las grandes estrellas: En primer lugar, tenemos a Moisés Caicedo, un incansable motor en el mediocampo capaz de frenar cualquier ataque. En segundo lugar, tenemos a la pareja de defensas Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes son jugadores versátiles con una excelente habilidad para los pases y una gran serenidad. En tercer y último lugar, tenemos a Enner Valencia, quien es una leyenda, capitán y líder.

¿Por qué pueden sorprenderte? Porque saben cómo ser pacientes y esperar el momento adecuado. Ni siquiera Alemania la va a tener fácil contra Ecuador.

Mejor resultado: Octavos de final en 2006.

Uruguay: la “locura” que da sus frutos

Grupo y prospectos: España parece un equipo formidable, pero la actual selección uruguaya no se achica ante los grandes. Es casi seguro que la selección derrote a Cabo Verde, pero la tendrán un poco más difícil con Arabia Saudita, ya que en el campeonato anterior, los Halcones Verdes lograron derrotar a Argentina. De todas maneras, los uruguayos son considerados los principales favoritos en la lucha por el segundo puesto del grupo.