Descubre qué es la garantía de la seriedad de la oferta en Chile, cómo funciona y qué exige la ley en licitaciones públicas.
Entender qué es la garantía de la seriedad de la oferta permite participar adecuadamente en licitaciones públicas y privadas en Chile. Esta garantía es un respaldo económico que el oferente presenta para asegurar que su propuesta es válida y que cumplirá con las condiciones comprometidas. En otras palabras, protege al mandante frente a retiros injustificados o incumplimientos durante el proceso de adjudicación.
Esta garantía debe cumplir con condiciones específicas definidas en las bases de licitación. En primer lugar, el documento debe indicar el monto exigido, que suele corresponder a un porcentaje del valor de la oferta. Además, debe establecer una vigencia determinada, la cual cubre todo el período de evaluación y adjudicación.
Por otra parte, la garantía debe ser irrevocable, pagadera a la vista y sin condiciones adicionales. Esto significa que el mandante puede cobrarla directamente si se configura alguna causal establecida en las bases.
Asimismo, el documento debe identificar claramente al oferente, al beneficiario y al proceso licitatorio correspondiente.
Las empresas pueden presentar la garantía de distintas formas. Las más comunes son:
Actualmente, muchas empresas optan por seguros de garantía, ya que permiten mantener la liquidez sin comprometer sus líneas de crédito bancarias. Además, este tipo de instrumento facilita la gestión administrativa y se adapta a distintos montos y plazos.
El mandante puede cobrar la garantía en situaciones específicas. Por ejemplo:
En estos casos, contar con una garantía de seriedad de la oferta ayuda a evitar riesgos financieros. Cada base de licitación define las condiciones exactas en las que se puede ejecutar la garantía, por lo que se debe revisar cuidadosamente la documentación.
La garantía de seriedad de la oferta cumple una función importante dentro de cualquier licitación.
En primer lugar, obliga a los participantes a presentar propuestas formales y respaldadas. Luego, permite al mandante reducir el riesgo de incumplimientos durante la etapa de adjudicación.
Además, existen instrumentos que permiten participar en varios procesos sin comprometer recursos financieros relevantes. En cambio, otras alternativas pueden restringir el acceso a liquidez o afectar líneas de financiamiento, lo que limita la capacidad operativa de la empresa.
Por lo tanto, evaluar correctamente el tipo de garantía permite mejorar la gestión financiera, mantener continuidad en las postulaciones y reducir costos asociados al proceso licitatorio.
Entender qué es la garantía de la seriedad de la oferta permite tomar decisiones informadas al participar en licitaciones en Chile. Este instrumento protege al mandante, asegura el cumplimiento del oferente y establece un estándar de responsabilidad en el proceso. Por lo tanto, elegir el tipo de garantía adecuado impacta directamente en la capacidad de competir y en la gestión financiera de la empresa.
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