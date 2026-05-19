¿Qué es la garantía de la seriedad de la oferta en Chile?

Entender qué es la garantía de la seriedad de la oferta permite participar adecuadamente en licitaciones públicas y privadas en Chile. Esta garantía es un respaldo económico que el oferente presenta para asegurar que su propuesta es válida y que cumplirá con las condiciones comprometidas. En otras palabras, protege al mandante frente a retiros injustificados o incumplimientos durante el proceso de adjudicación.

Requisitos y características de la garantía

Esta garantía debe cumplir con condiciones específicas definidas en las bases de licitación. En primer lugar, el documento debe indicar el monto exigido, que suele corresponder a un porcentaje del valor de la oferta. Además, debe establecer una vigencia determinada, la cual cubre todo el período de evaluación y adjudicación.

Por otra parte, la garantía debe ser irrevocable, pagadera a la vista y sin condiciones adicionales. Esto significa que el mandante puede cobrarla directamente si se configura alguna causal establecida en las bases.

Asimismo, el documento debe identificar claramente al oferente, al beneficiario y al proceso licitatorio correspondiente.

¿Cómo se presenta esta garantía en Chile?

Las empresas pueden presentar la garantía de distintas formas. Las más comunes son:

Boleta de garantía de seriedad de la oferta , emitida por una institución bancaria.

, emitida por una institución bancaria. Póliza de garantía de seriedad de la oferta, entregada por una compañía de seguros.

Actualmente, muchas empresas optan por seguros de garantía, ya que permiten mantener la liquidez sin comprometer sus líneas de crédito bancarias. Además, este tipo de instrumento facilita la gestión administrativa y se adapta a distintos montos y plazos.

¿Cuándo se hace efectiva la garantía?

El mandante puede cobrar la garantía en situaciones específicas. Por ejemplo:

Si el oferente retira su propuesta antes del plazo establecido;

Si el adjudicatario no firma el contrato;

Si no entrega las garantías adicionales exigidas.

En estos casos, contar con una garantía de seriedad de la oferta ayuda a evitar riesgos financieros. Cada base de licitación define las condiciones exactas en las que se puede ejecutar la garantía, por lo que se debe revisar cuidadosamente la documentación.

¿Por qué es importante para las empresas?

La garantía de seriedad de la oferta cumple una función importante dentro de cualquier licitación.

En primer lugar, obliga a los participantes a presentar propuestas formales y respaldadas. Luego, permite al mandante reducir el riesgo de incumplimientos durante la etapa de adjudicación.

Además, existen instrumentos que permiten participar en varios procesos sin comprometer recursos financieros relevantes. En cambio, otras alternativas pueden restringir el acceso a liquidez o afectar líneas de financiamiento, lo que limita la capacidad operativa de la empresa.

Por lo tanto, evaluar correctamente el tipo de garantía permite mejorar la gestión financiera, mantener continuidad en las postulaciones y reducir costos asociados al proceso licitatorio.

Importancia de la garantía de seriedad de la oferta en Chile

Entender qué es la garantía de la seriedad de la oferta permite tomar decisiones informadas al participar en licitaciones en Chile. Este instrumento protege al mandante, asegura el cumplimiento del oferente y establece un estándar de responsabilidad en el proceso. Por lo tanto, elegir el tipo de garantía adecuado impacta directamente en la capacidad de competir y en la gestión financiera de la empresa.

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