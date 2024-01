Los deportes más locos para hacer apuestas deportivas

Apostar en eventos deportivos ha sido durante mucho tiempo una forma emocionante de ver los partidos o encuentros con una dosis extra de emoción y expectación.

Aunque los deportes más comunes en los que apostar son el fútbol, el baloncesto y las carreras de caballos, también puedes encontrar algunas opciones inesperadamente extrañas e interesantes.

Y es que, si estás buscando algo más entretenido que el fútbol a la hora de hacer tus apuestas deportivas, ¿por qué no probar suerte con el hockey subacuático o las carreras de quesos rodantes? Es hora de innovar y explorar el salvaje mundo de las disciplinas más locas del mundo. ¡No te lo pierdas!

Carreras de queso rodante

Sí, no nos hemos vuelto locos: hay gente en el mundo que apuesta a ver quién puede atrapar un queso que va a toda velocidad. En una especie de competición atlética absurda, el "Cheese rolling" consiste en perseguir una rueda de queso por una colina inclinada.

En el Reino Unido, esta costumbre existe desde hace mucho tiempo, sobre todo en la zona de las Highlands. ¿Y el premio? El que primero cruza la línea de meta al pie de la colina se lleva el queso.

Aunque apostar al cheese rolling pueda parecer extraño, en realidad es un deporte emocionante e impredecible. Cualquiera puede ganar en este recorrido debido a lo escarpado y desigual del terreno. Además, hay un elemento de azar que puede llevar a resultados sorprendentes y a grandes recompensas para quienes acierten.

Cabalgar con la esposa

La práctica de "llevar a la esposa" o "wife riding", que tiene sus raíces en Finlandia, es precisamente lo que parece. Los hombres que participan en esta competición someten a sus esposas -y a sus parejas en general- a una serie de desafíos a cuál más loco. Y en este caso, el premio es aún más interesante: el peso de la mujer en cerveza para la pareja más rápida.

En lo que respecta a las apuestas, éste es un deporte completamente impredecible. Lo que más importa son los niveles de coordinación de los participantes, el peso de la persona transportada y la fuerza del portador. Por eso, jugar a esta disciplina puede llegar a ser muy divertido.

Pantalones de hurón

Los participantes en este insólito deporte británico llevan pantalones atados a los tobillos y transportan dos hurones en su interior. Quien consiga aguantar más tiempo con los hurones metidos en su ropa será declarado vencedor.

A pesar de lo extraño que parece, el "legging con hurones", como también se le conoce, es muy popular en su país de origen. Si quieres ganar dinero apostando en este deporte, tienes que saber lo pacientes que son los jugadores y tratar de entender quién es el más estoico. Y aunque parezca una tontería, este juego de resistencia tiene el potencial de producir algunas situaciones de apuestas muy arriesgadas.

Octopush (Hockey subacuático)

El Octopush es un juego de alta energía que se juega en el fondo de la piscina entre dos equipos, en el que cada uno utiliza un palo corto para intentar empujar el disco hacia la portería del otro. Y, ¿sabías que España tiene su propio equipo nacional?

Predecir el resultado de cada uno de los partidos puede ser un reto debido a factores como la habilidad de los jugadores, los planes del equipo e incluso las condiciones del agua. Y, además, durante los encuentros, la visibilidad no es muy buena; por lo que la tensión está presente hasta el último momento. Esto aumenta la emoción para los jugadores.

Shin Kicking

El objetivo del deporte de combate traducido literalmente como "patada en la espinilla" es obligar a un competidor a rendirse dándole repetidas patadas en la espinilla. Este deporte inglés, una prueba de resistencia y tolerancia al dolor, existe desde hace generaciones. Parece que los ingleses siempre han innovado con sus deportes, ¿verdad?

Para apostar a las patadas en la espinilla es necesario conocer a fondo los umbrales de dolor y la técnica de los competidores. Como se trata de una actividad de alta intensidad, apostar en ella puede ser una experiencia estimulante.

Ajedrez Boxeo

Este deporte único desafía las capacidades cognitivas y físicas de los jugadores al mismo tiempo, alternando rondas de ajedrez y boxeo. Dependiendo del momento en que se produzca el jaque mate o el nocaut, se determina el vencedor.

No encontrarás una experiencia de apuestas como el ajedrez boxeo. Tienes que pensar tanto en el enfoque mental de los competidores como en su fuerza física. Esta actividad es estupenda para las apuestas deportivas, ya que combina obstáculos mentales y físicos de una manera realmente única.

Como ves, no pasa nada si te has aburrido de apostar al fútbol: hay muchas más opciones entre las que elegir. Por lo tanto, ¿por qué no intentas algo un poco más escandaloso la próxima vez que te apetezca probar suerte? Quizá alguno de estos deportes se convierta en tu nuevo pasatiempo favorito.

PURANOTICIA