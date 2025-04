Los deportes electrónicos más populares en Chile

Dota 2 y Counter-Strike 2 son populares en todo el mundo. Sin embargo, cada país tiene sus propios favoritos: League of Legends es popular en Corea del Sur, Honor of Kings en China y Call of Duty en Estados Unidos. 1xBet, expertos en Esports, analizaron qué otros juegos son populares en Chile, además de Dota 2 y Counter-Strike 2.

1. Valorant

Los aficionados chilenos a los shooter Esports prefieren Valorant de Riot Games al líder mundial, Counter-Strike 2. Con agentes de diferentes clases y habilidades únicas, este shooter es a la vez más desafiante y más emocionante de jugar.El creciente interés en Valorant está directamente relacionado con jugadores chilenos de Esports que compiten para squads sudamericanos, como Leviatán, KRÜ Esports y 9z Team.

2. FIFA

La falta de victorias en el fútbol tradicional se compensa con el éxito de los jugadores locales de Esports en el fútbol virtual, derrotando regularmente a otros competidores sudamericanos.

La popularidad de FIFA en Chile es tan alta que en los clubes de computadoras locales se ven más batallas de fútbol que de disparos. Los chilenos son apasionados del fútbol y juegan activamente no sólo al simulador de fútbol líder, sino también a Rocket League, una divertida mezcla de fútbol y carreras de supervivencia.

3. League of Legends

Cuando se trata del género MOBA, los chilenos también prefieren la creación de Riot Games por sobre la de Valve, razón por la cual League of Legends es más popular en el país que Dota 2. Los jugadores locales de Esports Cristóbal "Zothve" Arrospide y Cristian Sebastian "cody" Quispe Yampara están rindiendo bien para el equipo sudamericano Leviatan en la recién creada liga LTA (LoL Championship of The Americas).

Los aficionados locales a LoL siempre tienen la opción de utilizar los servicios de la marca 1xBet.

Además de los juegos mencionados, los chilenos también disfrutan jugando Fortnite, Overwatch, Brawl Stars, Rainbow Six Siege, Call of Duty y muchos otros proyectos populares. Y seguramente, en este mismo momento, ¡una futura estrella chilena de los deportes electrónicos está sentada frente al teclado que pronto dará fama internacional a su país!

