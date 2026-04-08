Los 5 mejores futbolistas chilenos de la actualidad

Se sabe que el 2026 ha sido crucial para el futbol chileno, ya que este se encuentra atravesando un momento muy importante en el que la actuación de los futbolistas nacionales en las ligas élite ha dado mucho de qué hablar; a tal punto que este es el termómetro que determina las expectativas y el enfoque puesto en el recambio generacional. De hecho, a diferencia de años anteriores, el mapa de los embajadores chilenos se ha redibujado, combinando la vigencia de figuras históricas en nuevas ligas con la consolidación de talentos jóvenes que ya son realidades en el Viejo Continente y en el torneo local.

Asimismo, este escenario crea una gran expectativa no solo en los aficionados, sino también en aquellos que siguen de cerca las métricas de rendimiento para basar sus análisis deportivos, ya que en un entorno donde la precisión de los datos es clave, muchos seguidores del deporte rey utilizan herramientas de fidelización para profundizar en sus pronósticos. Y una de las alternativas más consultadas para obtener privilegios únicos en plataformas de juego es el codigo promocional novibet, el cual permite a los usuarios chilenos seguir de cerca el rendimiento de estos deportistas con un respaldo adicional. Evidentemente, evaluar quiénes son los mejores exponentes hoy requiere una mirada objetiva a las cifras y al impacto real en el campo de juego. Es por ello que, a continuación, hemos recopilado un listado con los cinco futbolistas chilenos más destacados de la actualidad.

Alexis Sánchez

Para nadie es un secreto que Alexis Sánchez ha dejado en claro que su capacidad técnica no tiene fecha de caducidad después de una carrera larga y exitosa en las ligas más destacadas del mundo. Y es que en septiembre de 2025 decidió seguir jugando al más alto nivel tras su arribo al Sevilla FC de España, siendo uno de los traspasos más comentados del mercado, lo que le permitió volver a LaLiga con un rol principal.

Pero no es todo, ya que en lo que va del presente curso, el atacante tocopillano ha disputado 21 partidos en la Primera División española y 2 encuentros en la Copa del Rey; pese a su rol más orientado en la creación de juego, ya registra goles cruciales que han servido para que el conjunto andaluz pelee en la zona alta de la tabla. Además, su capacidad para actuar como enganche moderno le ha permitido mantener una precisión en pases de finalización cercana al 84%, siendo el principal asistente del equipo en situaciones de juego estático, lo que demuestra su gran desempeño en la actualidad.

Darío Osorio

El joven talento de Hijuelas ha dejado de ser una promesa para convertirse en una de las realidades más brillantes de Europa, ya que en el FC Midtjylland, Osorio ha alcanzado una madurez física y táctica que lo sitúa en la órbita de los clubes más poderosos de la Premier League.

Durante la campaña 25/26, en 30 partidos jugados, el extremo cuenta con estadísticas notables: 7 asistencias y 7 goles, demostrando que su impacto en el ataque es absoluto, al punto de que ha contribuido directamente al 43 % de los goles anotados por su equipo en la liga danesa. Asimismo, en la etapa de grupos de la UEFA Europa League, mantuvo un promedio de 3 asistencias; sumado a ello, su velocidad punta, registrada en 35.28 km/h, lo convierte en un futbolista sumamente difícil de marcar en el uno contra uno.

Erick Pulgar

Son pocos los volantes centrales en Sudamérica que poseen la jerarquía de Erick Pulgar, ya que el mediocampista se ha establecido como un jugador insustituible en el Flamengo de Brasil, equipo que domina con mano de hierro el fútbol continental. De hecho, en el inicio del Brasileirão 2026, Pulgar ha disputado 6 encuentros como titular, logrando una precisión en la entrega del balón del 92%.

Y, por otro lado, su capacidad de recuperación no se queda atrás, con un promedio de 7 quites exitosos por partido y una presencia física que le permitió anotar un gol clave de media distancia en las primeras jornadas del torneo.

Guillermo Maripán

La solidez defensiva de Chile tiene nombre y apellido y ese es Guillermo Maripán, quien ha encontrado en el Torino FC de la Serie A el entorno ideal para explotar sus virtudes, como lo son el juego aéreo, anticipación y salida limpia desde el fondo.

Cabe destacar que, con 31 años, el defensor central atraviesa su mejor momento de madurez, ya que, durante la actual temporada en Italia, registra un 68% de duelos ganados, tanto por tierra como por aire. Es, además, uno de los centrales con más minutos acumulados en la liga italiana, superando los 1,800 minutos de acción real.

Ben Brereton Díaz

El delantero nacido en Stoke-on-Trent continúa siendo una pieza vital por su despliegue y compromiso, pues tras periodos de adaptación en diferentes ligas, su actual paso por el Derby County le ha devuelto la confianza frente al arco, algo que la selección chilena necesita con urgencia.

Por otro lado, en su regreso al fútbol inglés para la temporada 2025/2026, Brereton ha demostrado su olfato goleador de inmediato, ya que en sus primeros partidos ya registra celebraciones personales, manteniendo un promedio de 1 gol por partido en las copas locales y una insistencia ofensiva que se traduce en 3 remates a puerta por encuentro.

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