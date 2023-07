Las casas de apuestas de Chile piden de nuevo la regulación de la actividad

Este año ha sido bueno para Chile, tanto en materia económica como tecnológica. De hecho, muchos eventos importantes tendrán lugar en Santiago, este 2023.

Además, todavía hay familias bastante acaudaladas que mantienen sus arcas personales llenas de dinero, por el que el panorama en general ha sido favorable y, por su parte, las casas de apuestas también desean un marco regulatorio para operar sin restricciones.

Sin embargo, el proyecto para la legalización del juego en línea en Chile aún se encuentra en manos de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en constante evaluación con todo lo relativo a la materia fiscal.

Pago de IVA digital

Últimamente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se ha pronunciado por medio de una resolución que deja por fuera del pago del IVA digital a las plataformas de apuestas en línea, catalogándolas como “ilegales”.

Dicha resolución ha sido firmada por el director del ente, Hernán Frigolett, quien afirmó que: “La Superintendencia de Casinos de Juegos informó a este servicio que los juegos de azar constituyen en nuestro país una actividad económica regulada, en principio de naturaleza ilícita, que solo excepcionalmente, en virtud de una ley creada al efecto, es autorizada para ser desarrollada y explotada comercialmente, como son los casos de los juegos de azar administrados por Polla Chilena de Beneficencia S.A., Lotería de Concepción S.A., los hipódromos y los casinos de juego”.

Por ello, el abogado defensor de las plataformas Betsson, Coolbet, Betano, Latamwin y Estelarbet, Carlos Baeza, dijo a los medios de comunicación: “Somos una actividad lícita que necesita regulación. No pagar el IVA no nos genera un problema, pero sí es un problema para el Fisco”. Baeza da apoyo al informe en Derecho que redactó el abogado Javier Couso, y en el que se indica: “Concluir que la supuesta prohibición de las apuestas se desprendería de normas constitucionales, no tiene asidero alguno en la carta fundamental vigente”, basándose en el hecho de que en el actual marco legislativo no hay sanciones penales establecidas para las apuestas en línea.

Sin facultades

El abogado también enfatiza que en el informe de Couso queda claro que la Superintendencia no se puede referir a temas que van más allá de los casinos físicos, ya que no estarían respetando sus leyes, pues, a su criterio: “Estos dos organismos públicos no tienen la facultad para emitir ningún comentario respecto de la naturaleza de ninguna actividad, no solamente respecto de las plataformas de apuestas en línea”.

No obstante, acota que, aunque esté en desacuerdo, las casas de apuestas acatarán lo que ordene la Superintendencia.

Por otro lado, las ganancias que se generen a través de los juegos en línea deben ser declaradas, dado que están fuera del IVA. Esto se debe hacer en la Operación Renta 2023 y los ganadores deben hacerlo, puesto que, en caso contrario, estarán incumpliendo las regulaciones tributarias y podrían ser llamados a rectificar sus declaraciones.

Cabe destacar que Chile está preparando un aporte extraordinario que podría ser de beneficio para muchos ciudadanos, por lo que conviene conocer todo lo relacionado con las decisiones financieras que se toman en el país, sobre todo si se es contribuyente.

(Imágenes: Pixabay)

