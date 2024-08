Las apuestas hípicas en Chile: Una visión general

Entre los deportes que más seguidores concentran en Chile y entre los que más se ha apostado a lo largo de la historia, sin duda, destaca la hípica. Las carreras de caballos no sólo concentran glamour y elegancia, sino que también son una excelente propuesta cuando de probar suerte se trata. La prueba es que las primeras carreras datan nada menos que de 1860. Un tiempo ya alejado y desde el que las apuestas hípicas en la nación han cambiado de forma considerable. Por eso queremos ponerte al día de lo que puedes esperar si te animas a probar suerte en estos eventos en una casa de alto nivel como Melbet.

Un poco de historia

Tal como mencionamos en la introducción, las primeras carreras de caballos datan de 1860. Una época en la que la llegada de emigrantes ingleses, con sus costumbres, influyen de tal manera en el país que deciden empezar a celebrar este tipo de pruebas, creándose el Club Hípico de Santiago, en 1869. Las primeras apuestas datan de 1897, surgiendo entonces algunas de las carreras más conocidas, tales como EL Derby del Club Valparaíso o El Ensayo, del Club Santiago y que data de 1873. Lo mejor es que estas carreras persisten y puedes apostar en ellas en Melbet Chile, sin necesidad de desplazarte al hipódromo. Un sistema que, junto a los creados por los hipódromos, facilitan la llegada de las apuestas deportivas a los chilenos.

Una de las claves de este desarrollo en el mundo del turf chileno y también en lo que a las apuestas se refiere, es la creación de una unión entre los cuatro grandes hipódromos del país. Algo que ha contribuido a la promoción de las mismas y que, gracias a las modernas tecnologías, permite apostar y seguir en tiempo real los resultados de las carreras celebradas en cualquiera de estos establecimientos. Apuestas que, tal como venimos comentando, también puedes realizar cómodamente desde tu hogar o donde quieras, usando la app Melbet desde tu móvil.

En qué puedes apostar

Empezando por los eventos, si eliges probar suerte en apuestas online, tendrás acceso a las carreras disputadas en los cuatro hipódromos chilenos de mayor renombre, que ya hemos mencionado anteriormente. Todos los grandes eventos disputados en estos templos del turf chileno estarán a tu disposición, tales como “El Derby de Valparaíso” o el ya mencionado “Ensayo” del club Santiago. La buena noticia es que tienes un listado de los próximos eventos directamente en la web de Melbet.

Pero si aún quieres tener más oportunidades de probar suerte, la página de apuestas y casino Melbet es una excelente opción para hacerlo. Entre otras cosas, porque su amplia variedad de eventos recoge las principales carreras del mundo y te las presenta para que decidas entre un amplio abanico de posibilidades. Desde el Royal Ascot inglés, el Prix de L’Arc de Triomphe francés o el conocido Derby de Kentucky al resto de pruebas clásicas del calendario internacional, menos conocidas pero también atractivas, todas están disponibles para realizar tus apuestas a través de esta página.

Tipos de apuestas

Una vez que tenemos claro las pruebas a nuestra disposición desde esta página, es el momento de saber los diferentes tipos de mercados que existen. Al hablar de mercados nos referimos a las apuestas que el operador nos permite realizar. En el caso de este deporte, se conservan parte de las apuestas clásicas, tales como las de ganador, segundo o tercero, así como la exacta (1.er y 2º puesto en orden) o la trifecta (1.er, 2º y 3.er puesto en orden). Estas últimas tienen algo más de dificultad, así que son adecuadas si tienes ya cierto dominio del mundo de la hípica.

Respecto al resto de apuestas, especialmente las expertas o más complejas, estas no se comercializan como tales, pero sí son accesibles mediante apuestas combinadas. Pensemos, por ejemplo, en que queremos apostar a una triple, en la que elegiremos los ganadores de tres carreras consecutivas. En este caso, bastará con que creemos una apuesta combinada, ya sea desde la apk de Melbet o su versión en PC, seleccionando a cada uno de los ganadores de cada carrera y según sus cuotas particulares obtendremos una jugosa cuota combinada. Algo que, también, es posible hacer con el resto de carreras y caballos o incluso con otros deportes, aumentando así tu flexibilidad para crear una apuesta personalizada y a tu gusto.

De lo real a lo virtual

Una de las últimas novedades que encontramos en las casas de apuestas online y en salas como Melbet Chile es la posibilidad de apostar en carreras de caballos virtuales. En este caso, el juego no para, dado que estas carreras de deportes virtuales se celebran prácticamente las 24 horas del día, para que siempre encuentres dónde probar suerte. Todo lo que hemos comentado anteriormente se aplica prácticamente para este tipo de apuestas en lo que a opciones se refiere, aunque con matices.

No obstante, tal como puedes imaginar, el método para elegir los ganadores sí varía. Dado que en esta sección virtual no contamos con caballos de carne y hueso, los resultados se obtienen mediante generadores de números aleatorios. Esto no quiere decir que sea azar puro, dado que los hándicaps aplicados a cada caballo sí se tienen en cuenta, por lo que a veces puede saltar la sorpresa. En cualquier caso, tienes toda la información necesaria en la sección correspondiente de nuestra página, para que todo te sea más fácil.

En conclusión

Aunque las apuestas hípicas en Chile llevan mucho tiempo siendo entre los jugadores, la llegada de las nuevas tecnologías ha revolucionado este segmento, ofreciendo nuevas posibilidades para probar suerte. Lo mejor de todo es que, tanto si eres experto en las apuestas clásicas como acabas de llegar a este mundo, no te costará demasiado dominar las apuestas hípicas actuales y probar suerte junto a tus caballos favoritos. Algo para lo que conviene hacerse con un socio de primer nivel como Melbet apuestas, donde encontrar tanto los mercados como las cuotas más interesantes a la hora de probar suerte.

(Imagen: Freepik)

