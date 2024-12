La nueva forma de relacionarse y disfrutar: tener una situationship

Zygmunt Bauman creó su teoría de la sociedad y el amor líquido y utilizó esa metáfora del agua para describir relaciones poco sólidas, superficiales, fugaces y etéreas. Pero no se imaginaba que llegaríamos a la enésima innovación con la situationship. Es un nuevo vínculo, una nueva forma de estar con otra más etérea. No hay expectativas, ni planes de futuro, ni etiquetas. Los amantes son personas que se relacionan para acostarse, con pasión y lujuria; el living apart together son esas parejas que comparten todo menos la vivienda; la situationship es la nueva interacción que necesita menos cuidado.

Psychology Today, la revista, entrevistó a Mickey Langlais sobre su investigación acerca de las situationship. Se titulaba Definiendo y Describiendo las Situationships: Una Investigación Exploratoria. Langlais es psicólogo y profesor de Infancia y Estudios de Familia en la Universidad de Baylor en Texas, y estudia las relaciones de pareja. Su conclusión es que el nivel de satisfacción en las situationships es significativamente menor que en cualquier otro tipo de relaciones amorosas.

Se trata de una interacción con carácter lúdico en la que no hay compromiso ni sufrimiento y que debe ser bastante efímera en el tiempo, que es lo que puedes encontrar con Simple Escorts Temuco. Es una interacción que se centra más en el estar que en el ser; es decir, estamos cuando quedamos y cuando no quedamos no estamos. Tiene ventajas e inconvenientes y también empieza a tener sus reglas. Por ejemplo: no hacer planes a largo plazo, no presentar a los amigos y familiares al otro y no hablar de los sentimientos.

Libertad y ausencia de ataduras para quien sabe lo que quiere

En una situationship, el énfasis está en la libertad y en la ausencia de ataduras de este tipo de encuentros. Puede que la sociedad todavía no esté preparada para este tipo de libertad. Si sientes que aún no estás preparado para lanzarte a este mundo, hay otras maneras de iniciarse en el relax y pueden encontrarse en los masajes, como los que podrían darte en Kinesiologas Arequipa. Las relaciones esporádicas, casuales, son fantásticas, pero hay que saber manejarlas para que no hagan daño o lastimen al otro.

Muchas personas se embarcan en este tipo de situaciones buscando el amor y pensando que evolucionarán hacia algo más sólido. Cuando no es así se produce la frustración. La libertad tiene poco que ver con estar controlando una interacción para que no avance ni retroceda y se mantenga en un estado poco natural, así que hay que estar plenamente consciente de que es este el tipo de relación que se está buscando.

Históricamente, en este tipo de vínculos hay uno que la pasa mal, que no es capaz de manejar sus sentimientos de la manera adecuada y esto repercute en sus futuras relaciones, en las que pondrá el freno o, simplemente, evitará. El miedo a implicarse, a sufrir, hará que mucha gente no conozca nunca el amor profundo. Las relaciones humanas han servido siempre como refugio, como el calor de las noches de invierno frente al temporal de una sociedad fría.

¿Nos estamos volviendo poco exigentes?

Cuando se habla de las situationships, también se ha comentado que parece que este tipo de nueva relación enfatice la soledad y el desarraigo. Algunos expertos opinan que los jóvenes se están volviendo poco exigentes; con trabajos precarios y poco remunerados, les resulta imposible acceder a una vivienda, por lo que sus relaciones son también precarias y frágiles. A partir de los 30-35 años, puede surgir el impulso por buscar algo más.

Las sexólogas cuentan que se encuentran con gente en sus consultas, preocupadas porque no encuentran a nadie con quien compartir sus vidas. Los jóvenes están cansados de relaciones efímeras y frustrantes, casi siempre abocadas al fracaso y anhelan ser importantes para alguien. Existe el dilema de querer un compromiso y, al mismo tiempo, tener miedo a comprometerse, que es de lo que huyen quienes practican las situationship.

Son muchos quienes quieren la fachada de una relación, pero no el esfuerzo que implica tenerla. La incapacidad para ir al fondo y, por lo tanto, quedarse en la superficie no siempre obedece a un miedo al compromiso, sino que puede también tener su base en una incapacidad a la hora de crear lazos más consistentes. Cuesta mucho pasar de la etapa de salir con alguien a ser su pareja. Esto no siempre obedece a falta de ganas, sino que hay una enorme falta de recursos psicológicos.

Puedes encontrar pareja y tener libertad dentro de ella también

No es fácil construir una pareja sin sentir que debes sacrificar tu libertad en aras de la relación. Pero, en realidad, puedes mantener tu vida individual y a la vez formar parte de un binomio. No siempre es fácil responder a las preguntas de lo que queremos que sea la vida en pareja. El amor da miedo porque es un acto de vulnerabilidad, y, en general, se tiene poca tolerancia al sufrimiento. Lo cierto es que evitar el dolor evita también el placer y se dejan fuera de la relación planos importantes para crecer.

La pareja es también una poderosa fuente de energía. Estamos en una era de pesimismo relacional, porque hay mucha gente que no quiere formalizar una relación bajo el mantra de que es entonces cuando se estropea. Para estas personas, mejor seguir en las situationships.

(Imagen: Pexels.com)

PURANOTICIA