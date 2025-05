La llegada de Carlo Ancelotti cambia drásticamente las perspectivas que se tenían de la Canarinha

La reciente llegada a Brasil del quién llevaba hasta hace poco las riendas técnicas del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha cambiado todas las perspectivas que se cernían sobre la Canarinha, tanto en lo que resta de eliminatoria sudamericana como en el mundial del 2026. Obviamente, este movimiento es sumamente estratégico, pues Ancelotti llega precisamente cuando la selección brasileña atraviesa un momento crítico dado sus inconsistentes y decepcionantes resultados. Ancelotti hará su debut el próximo 5 de junio como técnico de Brasil ante Ecuador, en lo que será la jornada 15. Indaguemos más en cómo Ancelotti podría escribir un nuevo capítulo para la Canarinha.

El impacto de Ancelotti en las Eliminatorias

La llegada de Ancelotti promete marcar un antes y un después para Brasil. Su experiencia al dirigir jugadores estelares como Vinícius Jr., Endrick y Neymar Jr., será clave para volver a cohesionar un equipo lleno de jugadores potenciales, pero que no lograban conectarse. Otro hecho a destacar es su firme apuesta por incorporar jóvenes como Igor Paixão del Feyenoord, quien podría debutar con la selección absoluta. También hay que señalar la intención que tiene Ancelotti en incorporar figuras locales como Danilo, Wesley y Pedro del Flamengo, lo que refleja una clara pretensión de combinar experiencia europea con el talento brasileño. Otra prueba de esta intención es que Ancelotti estaría en conversaciones con Kaká, exjugador bajo su dirección en el Milan y Real Madrid, para que lo asista a la dirección técnica de Brasil. El debut de Ancelotti ante Ecuador tendrá seguramente todas las miradas puestas y una prueba de ello es que muchas plataformas de apuestas están centrando sus estrategias en cuanto a ofrecer los mejores bonos de bienvenida apuestas para este próximo partido. Vale reseñar que su enfoque táctico, basado en un liderazgo tranquilo y adaptable, podría permitirle optimizar el potencial de Brasil. En lo que resta de las eliminatorias, su capacidad para implementar un sistema de juego sólido y motivar a un equipo golpeado por decepcionantes resultados recientes será determinante.

Un hecho que no puede pasar desapercibido es la posible sanción de la FIFA, que podría excluir a Brasil de las Eliminatorias, si el organismo internacional no reconoce las nuevas autoridades de la CBF. No obstante, el interventor de la CBF, Fernando Sarney, ha asegurado que se respetará el contrato de Ancelotti. Si Brasil logra clasificarse, el italiano tendrá tiempo para preparar un equipo competitivo, aprovechando su experiencia en torneos cortos y su habilidad para gestionar egos en vestuarios de élite.

Perspectivas para el Mundial 2026

De cara al Mundial del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la contratación de Ancelotti eleva enormemente las expectativas sobre Brasil. Tan solo con contar su historial de éxitos en competiciones de alto nivel, lo posiciona como el entrenador ideal para liderar a la Canarinha en su búsqueda del sexto título mundial. En efecto, su llegada a la Canarinha ha incrementado notablemente las posibilidades de que Brasil se lleve la próxima copa del mundo a casa. Sin embargo, debe encarar el desafío de recuperar la moral de una selección grande que no ha ganado un Mundial desde 2002, y su desempeño en Catar 2022 no fue el esperado. Ancelotti también deberá superar la resistencia histórica de los hinchas brasileños hacia los entrenadores extranjeros, siendo el primero desde Filipo Núñez en 1965. Por ende, su capacidad para unificar a un equipo “plagado” de estrellas de primer nivel, pero con altibajos recientes, será crucial.

