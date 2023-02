“La Jaula” Bahamondes finalmente regresa al octágono en UFC 287

🚨 Banger alert 🚨 Ignacio Bahamondes (@jaulabahamondes) will take on Nikolas Motta (@nikolasmotta) at UFC 287 in Aprilhttps://t.co/Zp86q57PdE — Alex Lerman (@alerman30) January 18, 2023

Este 8 de abril y tras casi un año sin luchar, Ignacio “la Jaula” Bahamondes, regresa a Estados Unidos para enfrentar a Nikolas Motta con quien comparte el mismo récord de 13-4-0, siendo un oponente clave para continuar su ascenso en el ranking de los pesos ligeros en la promoción más importante de las artes marciales mixtas.

El combate se desarrollará en Barclays Center de Nueva York, ante una audiencia de 20 mil espectadores, compartiendo cartelera con enfrentamientos de grandes promesas como Raúl Rosas Jr. vs. Cristian Rodríguez en la categoría Welter, M. Waterson-Gomez vs. Luana Pinheiro en peso paja, mientras que el combate principal será entre Rob Font vs. Adrián Yánez en la división de peso gallo.

Comparativa

Como peleador, una de las mayores ventajas de Bahamondes son sus 1,91 mts de altura y alcance de 1,92 mts, beneficiando enormemente su striking el cual combina con potentes patadas, gracias a su base de kickboxing herencia de su padre quien llego a ser campeón sudamericano de la disciplina en la WKN. Así mismo, su agresividad y capacidad estratégica le hacen un luchador sumamente impredecible y complicado para sus oponentes.

Por su parte, el brasileño Nikolas Motta es conocido por ser un luchador muy agresivo y su gran poder de nocaut. Es un luchador que busca terminar la pelea de forma rápida y utiliza su gran potencia y precisión en sus golpes para lograrlo. También es un luchador completo, que es capaz de ganar tanto de pie como en el suelo, y tiene una gran habilidad para conectar golpes fuertes y precisos, aunque ha tenido un desempeño irregular en sus peleas.

Con este regreso, "la Jaula” Bahamondes buscará unirse al grupo de Gabriel "Moggly" Benítez, Diego Rivas y Alexa Grasso, luchadores que han llamado la atención de los aficionados a las MMA y las plataformas de apuestas deportivas en Chile, las cuales están dando una mayor cobertura a la disciplina y sus peleadores en sus cuotas de mercado, gracias al crecimiento que organizaciones como Bellator, UFL y la UFC están teniendo dentro del público latino.

Resumen de carrera

Tras participar en el Dana White's Contender Series, Nacho consiguió su contrato en la compañía, luego de vencer a Edson Gómez con una impresionante patada frontal en el segundo asalto. Si bien su debut en la UFC ante Jhon Makdessi quedó marcado por una derrota por decisión dividida, el santiaguino consigue ponerse en marcha con dos victorias consecutivas.

La primera de ellas la obtiene venciendo a Roosevelt Roberts casi finalizando el tercer asalto, con una potente patada giratoria que le valió el reconocimiento de pelea de la noche. La segunda fue contra Rong Zhu, combate donde “la Jaula” era considerado el favorito a ganar, cumpliendo las expectativas al ganar por sumisión en el tercer asalto.

Con estas actuaciones, Bahamondes tenía pautada una pelea contra el eslovaco Ľudovít Klein a mediados del año pasado. Sin embargo, dificultades con su visado impidieron su regreso a Estados Unidos donde planea completar su campamento. No obstante, esto no ha sido impedimento para el atleta a la hora de continuar su preparación en Chile, hasta que finalmente sorteó los obstáculos y nos regala este ansiado regreso al octágono.

(Imagen: Instagram "Jaula" Bahamondes)

