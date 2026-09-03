La Champions 2026/27 arranca con cinco españoles y una fase liga llena de grandes cruces

La Champions League vuelve a escena con una edición que promete intensidad desde la primera jornada. La fase liga de la temporada 2026/27 comenzará el 8 de septiembre y reunirá nuevamente a 36 equipos, cada uno con ocho partidos antes de conocer qué clubes avanzan directamente a octavos y cuáles deberán superar el play-off. Para el fútbol español, el torneo presenta además un escenario especialmente atractivo, porque el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal forman parte de una competición en la que los grandes enfrentamientos aparecerán mucho antes de las eliminatorias.

Cinco equipos españoles con caminos muy diferentes

El calendario ha dejado recorridos muy distintos para los representantes de LaLiga. El Real Madrid comenzará en casa frente al Inter y más adelante tendrá citas exigentes contra Roma, Leipzig o Arsenal. El Barcelona, por su parte, recibirá al Feyenoord en su estreno, pero tendrá en el horizonte visitas y duelos de enorme cartel ante PSG y Manchester City.

El Atlético tampoco tendrá demasiado margen para entrar lentamente en la competición. Debutará en Anfield contra el Liverpool y posteriormente recibirá al Manchester United y al Bayern. Este tipo de calendario convierte cada jornada en una fuente constante de análisis y explica por qué los pronósticos apuestas suelen fijarse no solo en el nombre de los clubes, sino también en el momento de forma, las bajas, el escenario y la dificultad acumulada del calendario.

Betis y Villarreal ante una oportunidad diferente

La principal novedad española está en la presencia de Real Betis y Villarreal. El conjunto verdiblanco abrirá su participación visitando al Lille y tendrá partidos en casa frente a Porto, Feyenoord, Como y Arsenal, antes de cerrar su recorrido ante el Bayern en Múnich. Es un calendario exigente, aunque también ofrece encuentros en los que sumar desde las primeras semanas puede resultar decisivo.

El Villarreal inicia su camino en Dortmund y después afrontará una sucesión de rivales de peso, entre ellos Napoli, Liverpool, PSG y Manchester United. Para ambos equipos, competir contra clubes habituales de las grandes noches europeas supone una oportunidad deportiva y también una prueba de regularidad.

La fase liga obliga a mirar más allá de un partido

El formato actual ha cambiado la manera de seguir la Champions. Con ocho encuentros frente a ocho adversarios diferentes, ya no existe el clásico grupo de cuatro equipos en el que era relativamente sencillo calcular qué resultados hacían falta. Cada punto influye en una clasificación conjunta de 36 participantes y una mala racha puede complicar rápidamente el acceso a las siguientes rondas.

También cambia la forma en la que los aficionados interpretan la competición. En los mercados de apuestas online en fútbol, por ejemplo, el análisis previo puede abarcar desde el resultado de un encuentro hasta el rendimiento de un equipo durante toda la fase liga. En ese contexto, la profundidad de plantilla y la capacidad de competir cada pocos días adquieren especial importancia.

Los grandes enfrentamientos llegan desde septiembre

Uno de los atractivos del nuevo sistema es que los cruces de primer nivel aparecen desde el comienzo. Real Madrid-Inter y Liverpool-Atlético están programados para la primera jornada, mientras que en las semanas siguientes llegarán partidos como PSG-Barcelona, Atlético-Bayern, Barcelona-Manchester City o Arsenal-Real Madrid.

Además, el vigente campeón PSG tendrá un calendario con Manchester City, Barcelona, Villarreal, Roma y Aston Villa entre sus adversarios. La defensa del título, por tanto, comenzará con pocas posibilidades de relajación.

Una carrera larga hasta Madrid

La fase liga terminará el 27 de enero de 2027, cuando los 36 participantes disputen simultáneamente su última jornada. Después llegarán los play-offs, los octavos y unas eliminatorias que conducirán hasta la final del 5 de junio en Madrid.

Hasta entonces, la Champions volverá a premiar algo más que el talento individual. Regularidad, rotaciones, capacidad para adaptarse a rivales diferentes y resistencia durante meses serán fundamentales. Y con cinco clubes españoles siguiendo caminos muy distintos, cada jornada permitirá comprobar cuáles están realmente preparados para mantenerse en la carrera por Europa.

PURANOTICIA