Joven participante de “The Voice” confiesa que usa “Only Fans” para costear sus clases de canto

Javiera Torres, es oriunda de Maipú, y la noche de este martes, confesó en el programa “The Voice Chile”, que usa la plataforma de creación de contenido “Only Fans” para costear sus clases de canto y entrenamiento auditivo.

La joven de 29 años, además de crear contenido en la plataforma mencionada, se dedica a la peluquería canina.

“La música es mi objetivo y yo sé que para hacer música en Chile hay que invertir”, señala la participante antes de entrar al escenario.

“Hay que invertir en producción, en imagen. Entonces cunde, pero no cunde como quisiera, después abrí el Only Fans, lo decidí, lo conversé con mi pareja y me apoyó. El concepto es modelo y cosplay”, contó.

Además, Javiera comenta que genera buenos ingresos con “OF”, y que el objetivo de esta, es meramente costear sus clases relacionadas a su carrera musical.

En su participación, la joven interpretó “It’s oh so quiet”, en versión de Bjork, la cual cautivó a Francisca Valenzuela, coach del programa, que se voltió y admitió que le gustó su estilo de voz, y que continuará en el camino del programa a partir de ahora.

PURANOTICIA