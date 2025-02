Impactante registro: joven es tragado y luego escupido por una ballena en el Estrecho de Magallanes

Minutos de terror vivió un joven en Punta Arenas el pasado fin de semana mientras realizaba kayak junto a su padre.

Ambos se encontraban por las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes, cuando Adrián Simancas, de 24 años fue tragado y luego escupido por una ballena jorobada, la cual suele avistar en Chile en verano.

Minutos antes del hecho, su padre de 49 años, iba grabando el recorrido y a su hijo mientras remaba, cuando inesperadamente apareció la ballena.

En cosa de segundos, el animal arrastró al joven junto a la embarcación dentro de su boca, desapareciendo bajo el agua, y luego rápidamente, la ballena lo expulsó y salió a la superficie de inmediato.

El hombre de 29 años se mostró con una gran calma,y empezó a darle instrucciones a su hijo, expresándole que se agarrara del bote y que se acercara a su lado. Su actuar en esos instantes fue clave para tranquilizar y mantener a salvo al joven.

“Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido”, reveló el joven sobre el increíble hecho que vivió.

“No vi a Adrián por tres segundos. De repente sale disparado y ahí me tranquilicé un poco, porque lo vi afuera”, relató su padre.

Cabe mencionar que la ballena jorobada es un cetáceo robusto que habita en los océanos de todo el mundo. Los machos pueden ser de 15 metros de largo, mientras que las hembras miden como máximo 19 metros.

