Ideas para entretenerse en casa durante lluvias prolongadas o confinamientos

Muchos de nosotros empezamos a sentirnos tristes y melancólicos con la llegada del otoño. Al fin y al cabo, solo significa una cosa: debido al mal tiempo prolongado, estamos forzados a quedarnos en casa. Pero con la actitud adecuada, este periodo puede convertirse en un momento para bajar el ritmo, descansar y recuperarse tanto físicamente como mentalmente. Y sé de lo que hablo por experiencia propia. El pasado noviembre, me rompí una pierna y me vi obligado a aislarme. No fui a ningún lado, solo al hospital. Mi familia se quedó en otro país y mis amigos no tenían muchas ganas de cruzar la ciudad con el frío para visitarme. Así que me quedé solo con mi escayola y mis pensamientos más pesimistas.

Tuve que entretenerme a mí mismo durante casi un mes. La situación empeoró debido a que no podía moverme activamente, así que la mayoría de mis actividades eran lo más calmadas y meditativas posibles. Pero logré sacar algo útil de la experiencia. Y ahora que se avecina la estación de lluvias y frío, quiero compartir mi experiencia contigo y contarte cómo no volverte loco entre cuatro paredes.

Ideas para una relajación tranquila y meditativa por tu cuenta

Puede que suene obvio pero empecé con algo para lo que parecía que nunca tenía suficiente tiempo durante la semana: leer libros. Y durante un mes, leí varios libros bastante extensos que llevaban años acumulando polvo en mis estanterías. Me di cuenta de que leer es una excelente manera de desconectar. Y mientras sigues la trama, tu mente se vuelve gradualmente más libre de pensamientos ansiosos. Ni siquiera sientes la necesidad de coger el móvil; aunque en los primeros días de mi “confinamiento” todo lo que hice fue navegar por redes sociales.

Otra actividad meditativa para mi fue hacer rompecabezas. Mis amigos me habían regalado hace tiempo un puzle de mil piezas y me prometía continuamente que lo completaría “más tarde”. Gracias a mi pierna rota, ese “más tarde” finalmente llegó. Probablemente pasé una semana resolviendo el puzle por las tardes y me cautivó más de lo que hubiera imaginado. Pero pintar dibujos basándose en números fue un verdadero descubrimiento para mi. Tengo que admitir que era algo reacio a este tipo de pasatiempos y siempre pensé que era entretenimiento para niños en vez de adultos. Pero pintar fue lo que realmente me relajó.

Si, por suerte, puedes moverte sin restricciones, tienes aún más opciones para relajarte. Por ejemplo, puedes experimentar con la cocina. En vez de pedir comida a domicilio otra vez, prepárate la cena solo. Durante un largo periodo de mal tiempo, un guiso aromático, una lasaña, rollos de canela o una tarta de zanahoria. Para mucha gente, el proceso de cocinar es muy relajante. Y cuando tu apartamento se llena con los aromas de especias aromáticas y productos recién horneados, no te apetece salir a la lluvia.

Además, por fin puedes dedicarle tiempo a eso que llevas tiempo intentando hacer como ordenar el armario o el trastero. A primera vista puede parecer aburrido e incluso cansado, pero limpiar puede darte una sensación de calma y ligereza interior. Así no solo traes el orden a tu armario sino también a tus pensamientos.

Formas dinámicas de diversificar tu tiempo libre

Somos todos diferentes y para algunas personas, quedarse en casa en silencio es el camino directo a la apatía. Si la relajación pasiva y tranquila no es lo tuyo, puedes probar formas más activas de entretenimiento en casa. Los juegos de mesa son una excelente opción para combatir el aburrimiento.

Pero olvídate del clásico Monopoly, porque los juegos de mesa modernos son radicalmente diferentes de los que jugabas cuando eras un niño. Hay juegos de estrategia, detectives, aventuras, concursos, etc. Todo el mundo puede encontrar un juego que se ajuste a sus gustos.

Por supuesto, los juegos de mesa se disfrutan más si juegas en compañía. Pero si estás pasando los días sólo, puedes escapar de la realidad con los videojuegos. Personalmente, me engancho fácilmente a juegos con grandes mundos virtuales, personajes interesantes y tramas bien desarrolladas. Puede pasar fácilmente varias tardes jugando a un juego, especialmente cuando hace frío y humedad afuera. Otra opción infalible es una noche de cine. Puedes organizar un maratón de películas. Mientras me recuperaba de una lesión, volví a ver todas las películas de Marvel en orden cronológico. Si no eres un fan de los cómics, puedes disfrutar de una noche de comedias clásicas o ver películas de un director en particular.

Además, la tecnología moderna incluso te permite viajar sin tener que salir de casa. Por ejemplo, los servicios de panoramas en Internet te permiten explorar las calles y puntos de interés de todo tipo de ciudades. Muchos museos también ofrecen visitas virtuales (algunas son gratis) para que puedas disfrutar de la belleza mientras estás confinado. Puedes incluso ir a un concierto virtual, muchos ofrecen sus directos en Internet.

Cómo superar el sentimiento de soledad

Pero, a pesar de intentar hacer mi tiempo libre lo más variado posible, seguí sintiendo la falta de una comunicación real con otras personas. Las redes sociales pronto se volvieron cansinas con sus imágenes perfectas y no tenía ni energía ni ganas de seguir haciendo swipes a perfiles en Tinder.

Afortunadamente, recordé que existen los video chats en Internet. Cuando era joven, junto a mis amigos, pasamos horas chateando en estas plataformas. Para ser honesto, no tenía ninguna expectativa sobre un videochat gratuito. Pero videollamadas.chat se convirtió en una verdadera vía de escape de la soledad para mí.

La principal ventaja de este formato es la interacción real entre personas en vez de intercambiar mensajes. Con los mensajes de texto, tenemos que imaginarnos la reacción de la otra persona a nuestras palabras. Pero durante una videollamada online, podemos ver su expresión facial, sus gestos y emociones y oír la entonación de su voz. Es por eso que una videollamada es mucho mejor que los mensajes de texto. A veces unos minutos de conversación son suficientes para comprender si te gusta alguien o, por el contrario, te das cuenta de que la comunicación no funciona y es mejor no perder el tiempo.

Pero lo más interesante de este formato es que nunca puedes predecir quién va a aparecer al otro lado de la pantalla. Desde luego, yo no me esperaba que un video chat al azar me presentara a alguien que ahora juega un papel bastante importante en mi vida. Así que si echas de menos la comunicación real y quieres nuevas emociones, prueba a hacer una videollamada. Y, ¿quién sabe? Tal vez te cambie la vida para mejor también.

Haz tiempo para la persona más importante de tu vida, tú mismo

Durante mi aislamiento forzado, me di cuenta de que este periodo se puede percibir de múltiples formas. Puedes contar los días hasta que vuelves a tener una vida normal y sentirte irritado por las restricciones. O puedes ver este tiempo como una oportunidad para estar solo con la persona más importante de tu vida, tú mismo.

Y si durante los primeros días no tienes ganas de hacer nada porque estás de mal humor, es completamente normal. Todos necesitamos descansar bien. No todos los días tienen que ser productivos. Permítete dormir lo suficiente, ver tu serie favorita, relajarte con un libro o desconectar en las redes sociales. Y en cuanto tu cuerpo recupere energía y te hayas recuperado física y mentalmente, podrás definitivamente tener la fuerza para hacer que tu tiempo en casa sea más variado.

(Imagen: Google)

PURANOTICIA