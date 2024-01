H&M retira campaña publicitaria en Australia por “sexualizar a niñas”

La reconocida firma de moda sueca H&M, debió retirar de circulación una campaña en Australia luego de encontrarse en el centro de la polémica al ser apuntados por la sexualización de niñas pequeñas, además de dirigirse a pedófilos.

La publicidad mostraba a dos niñas en primera edad escolar vistiendo uniformes tipo vestido en tonos grises de la marca, en la que se leía el eslogan “Haz que esas cabezas se giren con la moda de la vuelta al colegio de H&M”.

“Hemos eliminado este anuncio. Lamentamos profundamente la ofensa que esto ha causado y estamos analizando cómo presentaremos las campañas en el futuro”, expuso la cadena en un comunicado.

Una de las críticas que recibió la imagen fue de la reconocida escritora feminista de dicho país Melinda Tankard, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) señaló que “las niñas pequeñas en general no quieren hacer girar cabezas”, apuntando que la mayoría “quieren que se las deje en paz y disfrutar y no atraer una atención”.

