GTA 6 ya está en 1xBet: apuesta por el lanzamiento del año y gana con The Grand Heist

La esperada historia de Lucía y Jason comenzará el 19 de noviembre. Los protagonistas de uno de los videojuegos más anticipados del año recorrerán las mismas calles por las que en su momento hizo de las suyas Tommy Vercetti.

Rockstar sabe cómo crear juegos que se convierten en auténticos hitos para toda la industria, y la sexta entrega de Grand Theft Auto no será la excepción. El segundo tráiler de GTA 6 superó los 475 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, y los ingresos previstos para el desarrollador en su primer día de ventas se estiman en $1 000 millones.

¿Por qué los gamers de Latinoamérica esperan con tanto entusiasmo el lanzamiento de GTA 6?

En los países hispanohablantes de la región ya se ha consolidado una nutrida comunidad de fans de GTA Online. Actualmente operan cerca de 200 servidores con más de 6000 jugadores conectados en promedio, por lo que la llegada de la secuela de esta legendaria franquicia se aguarda con especial entusiasmo.

Sin embargo, inmediatamente después del lanzamiento, toda la atención de los jugadores estará puesta en la campaña principal de Grand Theft Auto VI. Podrás recorrer las calles de Vice City y otras ubicaciones del estado de Leonida al ritmo de la emisora de radio latina Cocoteo FM. En el dial sonarán éxitos como Rauw Alejandro — Macacoa 2000, Bad Bunny — EoO, Chimbala x Omega — Se Me Nota (Agárrame) y otros temas populares. Además, los músicos puertorriqueños Bad Bunny y RaiNao aparecerán dentro del juego interpretando a los personajes El Martillo y La Gata.

Otro gran atractivo es la interfaz y los subtítulos en español. La protagonista, Lucía Caminos, así como personajes secundarios de origen latino —entre ellos Raúl Bautista— y varios NPC, hablarán en español durante los diálogos. A Lucía le dará voz la actriz estadounidense Manni L. Pérez, de raíces puertorriqueñas y

dominicanas.

Grand Theft Auto VI promete llevar la fórmula habitual del estudio a un nuevo nivel: mayor escala, la primera protagonista femenina en la era moderna de la saga y una aguda sátira de la cultura de las redes sociales. La trama girará en torno a una historia criminal que ya muchos comparan con las aventuras de Bonnie y Clyde.

Según estimaciones de analistas del sector, Rockstar habría invertido entre 1000 y 2000 millones de dólares en el desarrollo y marketing del videojuego. De confirmarse estas cifras, GTA 6 se convertirá en uno de los proyectos más costosos en la historia de la industria de los videojuegos.

Grand Theft Auto VI ya está disponible en 1xBet

La campaña promocional del juego más esperado de los últimos años trasciende con creces las fronteras del mundo gaming. Hay una enorme expectación en torno a GTA 6, y en 1xBet ya puedes hacer tus pronósticos sobre los eventos vinculados a su lanzamiento.

En la plataforma hay 69 mercados disponibles. Aquí tienes algunos ejemplos:

● ¿Se convertirán los nombres Jason y Lucía en los más populares en EE. UU. en 2027?

● ¿Batirá GTA 6 el récord de ventas en las primeras 24 horas tras su lanzamiento?

● ¿Cuántas misiones habrá en el modo historia del juego?

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En los maleteros podrás encontrar:

● 5, 10, 15 o 20 FS en tragamonedas populares;

● vales de €4, €6, €8 o €10.

Los bonos obtenidos están sujetos a un requisito de apuesta de 25 veces su valor, que debe cumplirse dentro de los dos días posteriores a su acreditación. La apuesta máxima permitida es de €5.

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