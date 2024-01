Factores de riesgo en la temporada estival: Lo que debemos tener en cuenta para disfrutar del verano

El verano es una de las estaciones donde más disfrutamos de estar al aire libre, producto de las agradables temperaturas que invitan a realizar diversas actividades.

Esto también puede ser un factor de riesgo, ya que cada vez son más frecuentes las olas de calor en nuestro país, las que elevan las temperaturas a registros poco comunes en Chile.

Por este motivo, hay una serie de factores que debes tener en cuenta a la hora de estar expuesto al sol y las altas temperaturas, sobre todo al disfrutar de las clásicas actividades del verano.

GOLPES DE CALOR

Los golpes de calor suelen ser el primer indicio de que la temperatura está demasiado elevada, lo que se puede ocasionar también al estar en espacios cerrados, con poca circulación de aire fresco, o por estar expuesto prolongadas horas al sol.

Algunas de las señales de este efecto son los mareos, confusión, piel seca, de presentar algunos de estos síntomas es importante que intentemos bajar nuestra temperatura corporal, lo que se puede lograr manteniéndonos hidratados o “sumergiéndonos en agua fría o colocar hielo en la ingle y las axilas”, según indicó Santiago Camino, director de Formación de Cruz Roja Argentina, en conversación con Infobae.

“Las elevadas temperaturas ambientales afectan la vida de las personas, por eso durante el día, el organismo pierde agua de distintas formas: a través de la respiración, la transpiración y la orina. Esta pérdida de líquido aumenta con la actividad física y con las altas temperaturas. Para que el cuerpo funcione correctamente, se debe reponer la pérdida, a partir del consumo de agua”, indicó por su parte Damian Zopatti, doctor clínico del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

QUEMADURAS SOLARES

Otro de los factores de riesgo en las temporadas de altas temperaturas son las quemaduras solares, las que se producen ante una prolongada exposición al sol, por lo que es indispensable una protección adecuada y constante.

De no tomar las medidas de cuidado, “se recomienda enfriar la zona afectada con agua segura a temperatura natural, por un tiempo de 10 a 20 minutos. Si la quemadura es de gravedad acudir a un centro de salud”, sugirió Camino.

Bajo este contexto, se hace un llamado a las personas a no exponerse a la radiación UV por periodos prolongados, pero por sobre todo evitarlo entre las 11 y las 16 horas, instancia en que el índice UV es más extremo.

AHOGAMIENTOS

Uno de los mayores miedos de esta temporada son los ahogamientos, los que suelen aumentar en esta época producto de las variadas actividades acuáticas que suelen practicar los niños.

De hecho, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ahogamientos representan la segunda causa de muerte por traumatismo no intencional en niños en todo el mundo.

“En caso de que esto ocurra y la persona se encuentre inconsciente y sin respirar, es crucial comenzar la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) y solicitar la asistencia del servicio de emergencias de inmediato”, aconsejan desde la Cruz Roja.

“Se trata de un episodio que no produce ninguna señal de alarma, por lo tanto, es necesario supervisar en todo momento a los niños, principalmente a los menores de cinco años que no tienen noción de riesgo y por más que se les diga que tengan cuidado, no caminen por el borde, por citar algunos ejemplos, no lo va a entender”, añadió como recomendación para evitar el episodio traumático el médico pediatra Lucas Navarro, integrante del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en conversación con el medio mencionado anteriormente.

PURANOTICIA