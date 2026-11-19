Grand Theft Auto VI (GTA VI), desarrollado por Rockstar Games y lanzado este jueves, ha demostrado que los videojuegos pueden alcanzar cifras comparables a las de los grandes estrenos de la industria del entretenimiento. Antes de su llegada al mercado, el título ya había generado más de 1.800 millones de dólares en ingresos y, con su activación, consiguió aumentar el tráfico mundial de internet en un 25%.

El primer tráiler de GTA VI fue publicado en diciembre de 2023 y, durante sus primeras 24 horas, acumuló más de 93 millones de visualizaciones en YouTube. La cifra fue ampliamente superada en mayo de 2025, cuando el segundo adelanto alcanzó las 475 millones de reproducciones en distintas plataformas.

Con el primer avance, Rockstar Games consiguió el récord del mayor debut de un video no musical en YouTube. Posteriormente, el segundo tráiler se convirtió en el mayor lanzamiento de video de todos los tiempos, según destacó la propia desarrolladora del videojuego.

Estas cifras fueron solo el comienzo del impacto generado por GTA VI. Su lanzamiento estuvo precedido por una creciente expectación que, a dos días de su llegada, se tradujo en ventas superiores a los 19 millones de unidades y unos ingresos estimados de 1.840 millones de dólares, según Sensor Tower. Además, se posiciona entre los videojuegos más caros del mercado, con un precio de $88.732 pesos chilrenos para su edición estándar.

PRESUPUESTO DE US$1.000 MILLONES

Además de convertirse en uno de los mayores lanzamientos de la industria del entretenimiento, GTA VI también destaca por el elevado costo de su desarrollo, con un presupuesto estimado superior a los mil millones de dólares, según datos compartidos por Bloomberg. Esta cifra supera ampliamente la inversión destinada a superproducciones como 'Avengers: Doomsday', cuyo presupuesto se estima entre 400 y 500 millones de dólares, e incluso la de su predecesor, GTA V, que habría costado unos 265 millones de dólares.

El lanzamiento oficial se realizó este jueves 19 de noviembre, de manera escalonada según las distintas zonas horarias. Este despliegue tuvo un impacto directo en el tráfico global de internet, que alcanzó un máximo histórico de 33,03 terabits por segundo en la red del operador DE-CIX, lo que representa un aumento del 25% respecto de una semana habitual a comienzos de año.

La etapa de precarga del videojuego, que requiere 210 gigabytes de almacenamiento y comenzó el pasado 10 de noviembre, también registró cifras destacadas, con un tráfico mundial de 33,01 terabits por segundo, un 20% superior al registrado en comparación con los niveles habituales de principios de año.

Minutos antes de que comenzara la activación del juego, las plataformas de streaming llegaron a reunir 7,91 millones de espectadores en retransmisiones en directo, de acuerdo con los registros de StreamCharts.

En sus momentos de mayor audiencia, Twitch congregó a 3,31 millones de espectadores, YouTube alcanzó los 3,22 millones y Kick sumó 1,50 millones. Desde Twitch confirmaron que GTA VI superó el récord histórico de audiencia de Valorant en la plataforma, que había alcanzado los 1,7 millones de espectadores simultáneos en 2020.

EL JUEGO MÁS AMBICIOSO DE ROCKSTAR GAMES

Tras 13 años de espera, Grand Theft Auto VI ya se encuentra disponible para las consolas PS5 y Xbox Series X/S. La historia sigue a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja de delincuentes que termina involucrada en una conspiración criminal y recorre el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, cuya principal ciudad es Vice City.

GTA VI representa el proyecto más ambicioso de Rockstar Games. La compañía ha ido revelando sus características, mecánicas, especificaciones y posibilidades mediante distintos tráileres, material audiovisual y reportajes exclusivos de medios de comunicación y creadores de contenido. Entre sus novedades destaca un mundo abierto que duplica en tamaño al de GTA V. Además, la meteorología tendrá un papel más relevante, según uno de los últimos anuncios del estudio, realizado en colaboración con The Weather Channel.

Rockstar tampoco ha incorporado microtransacciones ni ha utilizado inteligencia artificial generativa durante el desarrollo del título, con el objetivo de ofrecer una experiencia que, a pocas horas de su lanzamiento, alcanzaba una puntuación de 99 sobre 100 en la plataforma de reseñas Metacritic.

Por último, el videojuego también consiguió posicionarse entre los nominados a los The Game Awards 2026, donde compite por ocho galardones, incluido el de Juego del Año, convirtiéndose en el título con mayor número de nominaciones de esta edición.

PURANOTICIA