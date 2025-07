Épicos cuartos de final del Mundial de Clubes: lo que tienes que saber

El mundial de clubes ha entrado ya en la fase de cuartos, donde no habrá clemencia para el equipo que pierda. Es decir, ya no hay posibilidad de margen de error y el que pierda se va directo a su casa. Por ende, ahora los partidos serán más intensos, lo que incrementará la ansiedad y el nerviosismo en sus respectivas legiones de aficionados. Hasta el momento, los equipos favoritos por parte de las casas de apuestas se mantienen en la batalla: PSG, Real Madrid, Bayern de Múnich y Chelsea. No obstante, equipos como el Palmeiras y Fluminense, al meterse en esta fase decisiva, han demostrado su potencial para dar batacazos. ¿Y ahora qué esperar? ¡Indaguemos sobre ello!

Cruces, horarios y expectativas en el Mundial de Clubes 2025

4 de julio: Primeros cuartos de final del Mundial de Clubes

Para este viernes 4 de julio tendremos doble tanda de cuartos de final, comenzando a las 2 PM, hora Chile, con el enfrentamiento entre el Fluminense y el club Al Hilal. Importante destacar que ambos clubes sorprendieron en los octavos de final al derrotar a sus respectivos contrincantes de “peso pesado”. La escuadra brasileña del Fluminense despachó nada más y nada menos que al subcampeón de la Champions League, el Inter Milán, con marcador de 2 goles a 0. Por su parte, el club árabe Al Hilal hizo lo propio ante un imponente Manchester City dirigido por Pep Guardiola 4 goles a 3. Por ello, este choque sin duda será de alta intensidad y muy propicio para divertirse con los mejores bonos de bienvenida apuestas.

Luego, a las 9 PM, hora Chile, chocarán en el estadio Lincoln Financial Field el sorpresivo club brasileño, Palmeiras, contra el favorito Chelsea. El club brasileño viene de hacer una fase de grupo bastante pareja, logrando pasar de primero a octavos de final con una mínima diferencia de goles a favor. En octavos se volvió a enfrentar con el Botafogo quien sucumbió por la mínima diferencia de goles en tiempo de alargue. En el caso del Chelsea, viene de hacer una goleada al Benfica 4 - 1 en octavos de final, lo que se supone que no tendría mayores dificultades en dejar en el terreno a los brasileños… Pero la pelota es redonda y los partidos duran 90 minutos.

5 de junio: segundos cuartos de final del Mundial de Clubes

Para el sábado también habrá doble jornada, comenzando a las 12 PM, hora Chile, con el enfrentamiento entre dos titanes europeos: PSG Vs. Bayer Múnich. Este sin duda será otro partidazo, pues ambos clubes vienen de hacer unos magníficos octavos de final. El PSG goleó al Inter Miami, comandado por el astro argentino, Lionel Messi, 4 goles por 0. Entre tanto, los teutones protagonizaron, en octavos de final, uno de los más emocionantes partidos en lo que va del Mundial de Clubes al chocar contra los brasileños del Flamengo y ganarles 4 a 2.

Posteriormente, a las 4 PM, hora Chile, los galácticos del Real Madrid se verán las caras con los teutones del Borussia Dortmund. Este partido muy probablemente tendrá un desarrollo bastante conservador y calculado, ya que ambas oncenas vienen de hacer unos octavos de final muy ajustados. El Real Madrid pasó a cuartos de final tras ganar 1 - 0 al Juventus, mientras que, los alemanes del Dortmund vencieron a los mexicanos del Monterrey 2 - 1 luego de una intensa lucha en el campo de juego.

