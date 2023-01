Elige el juego de comedor adecuado y crea un ambiente único

Poder materializar en el hogar aquello que imaginamos respecto a la decoración, no siempre es una tarea sencilla. Es que, hay ciertos ambientes que reciben más uso que otro y que son funcionales para varias actividades o tareas, cuestión que los convierte en los más concurridos. El comedor, por ejemplo, es uno de los sitios del hogar más visitados por excelencia. Es que en él se comen los más ricos manjares, se puede hacer la tarea y disfrutar del tiempo de ocio, si cuentas con alguna fuente de entretenimiento. Además, es allí, donde se celebran cumpleaños, ocasiones especiales y se hacen reuniones familiares y amigos. Es por esto que es primordial elegir los muebles adecuados para este espacio, ya que deben proporcionar comodidad y también guardar armonía con el resto de la decoración del hogar, proporcionando un clima cálido y que invite al disfrute, sobre todo cuando hay visitas. Cómo elegir el juego de comedor ideal para tu hogar Como todos los ambientes del hogar, el comedor debe tratarse de aquel espacio en donde sea placentero estar, además de lograr, gracias a los muebles y la decoración, una estética adecuada y funcional. Antes de adquirir un juego de comedor, hay ciertos detalles a tener en cuenta como el estilo que estamos buscando, el del hogar, el material con el que se encuentra fabricado, el espacio con el que se cuenta y el número de integrantes que viven en el inmueble, ya que no es lo mismo un juego de comedor 4 sillas, que otro que contenga muchas más. También, puedes tener en cuenta las reglas del Feng Shui para que en este ambiente tan concurrido haya buena energía, un clima armónico, de unión y se respire felicidad. Para esto, es indispensable que conozcas algunas de las reglas: Ubicación: según indica el Feng Shui, el comedor debe encontrarse próximo a la cocina si es que no se trata de un espacio integrado. Además, el juego de comedor 6 sillas deben ubicarse de espalda a las paredes y no a las ventanas, para que la armonía no se vea disminuida;

Luz: para lograr un espacio cómodo y cálido, lo ideal es que el comedor tenga luz directa y de forma natural, porque además ofrece un descanso visual. Por otro lado, se debe buscar no utilizar luces intensas o de color blanco;

Ventanas: es aconsejable que las sillas no se apoyen sobre las ventanas, porque de esta manera aparece la sensación de inseguridad, lo que quita la buena energía del lugar. Si por el tamaño o la distribución de los ambientes esto no es posible, es aconsejable que utilices persianas o cortinas;

Mesa: este es el mueble estrella del comedor, sin lugar a dudas. Es elemental, porque sobre ella se produce el lugar de reunión familiar o con amigos, lo que la convierte en el punto central de la comunicación. De aquí radica la importancia de elegirla de manera consciente, de acuerdo al número de personas que viven en el hogar, o en función de aquellas que llegan de visitas de manera habitual. Al momento de adquirir la mesa, se debe elegir una estructura que sea resistente, sólida y entera; Al tener en cuenta estas reglas, el comedor pasa de ser un mero espacio en donde almorzar o cenar, a un espacio que sirve de unión, para compartir momentos, entablar conversaciones diarias y dejar que la buena energía y armonía estén presentes en la rutina. Dónde comprar juegos de comedor Falabella ofrece un amplio catálogo con relación a este rubro de muebles. Puedes utilizar la barra buscadora para explorar la totalidad del mismo, o bien, elegir los filtros que se encuentran disponibles para obtener resultados más certeros y acotados. Dentro de algunos de los modelos que puedes adquirir y dentro de los más tradicionales se encuentra el comedor 4 sillas. En esta categoría existen diferentes juegos de comedor, dependiendo del tamaño del ambiente y del estilo que tenga el hogar. Hay de diferentes medidas, tamaños, colores y materiales, según de tus gustos, necesidades y presupuesto. Si no cuentas con demasiado lugar para muebles grandes, el juego comedor redondo 4 sillas puede ser el perfecto para ti. En este caso, se trata del modelo de la marca Basement Home, cuya mesa y sillas poseen estructura de acero inoxidable. La mesa tiene una superficie de vidrio, mientras que las sillas están realizadas en tapiz de poliéster en un tono gris claro, lo que convierte a este modelo en sofisticado y moderno al mismo tiempo. Este juego de comedor 4 sillas tiene un valor de 799.990 pesos y si eres miembro CMR puedes adquirirlo por 699.999 pesos. Otro juego comedor de 4 sillas que puedes comprar a través de la tienda online es de la firma Decocasa, con el modelo Mara de forma rectangular. Las medidas son 115 cm de largo y 79,5 cm de alto. El material de la cubierta de la mesa es de vidrio y la base es de madera. En este juego comedor vidrio 4 sillas, los asientos tienen una altura de 4 8cm y la base y terminaciones son en madera. La tela es suave y de un color natural, que convierte cualquier espacio en elegante. Además, combina con muchos estilos, por lo que no tendrás de qué preocuparte. Si tu familia es más numerosa o si recibes visitas con mucha frecuencia, de seguro necesitarás algunas sillas extras, por lo que un juego comedor 6 sillas es ideal. Dentro de esta categoría puedes adquirir el juego comedor redondo 6 sillas de la marca Favatex, con un diseño sumamente original en la pata de la mesa y en el tapizado de las sillas. Este juego de comedor 6 sillas está compuesto por la mesa, que posee como material de cubierta el vidrio y material de base realizado en aglomerado MDF, con un largo de 136 cm, alto de 80 cm y diámetro de 136 cm. Por otro lado, las sillas también se encuentran realizadas en aglomerado MDF en la base, pero el tapizado se encuentra realizado en tela con detalles en el respaldo y en un color natural que brinda contraste respecto a la madera que es más oscura. Otra opción puede ser el juego de comedor 6 sillas madera de la firma Magasa, realizado en madera pino, lo que lo hace perfecto si tu estilo y el de tu hogar es clásico. Su forma es semicircular y el acabado lacado. El tapiz de las sillas, por su parte, se encuentra solamente en el asiento, relleno de goma espuma y exterior color blanco, lo que lo hace combinable con mucha variedad de objetos decorativos. Por último, puedes optar por el juego de comedor de vidrio 6 sillas de la firma Jdo & Desing, que tiene un valor de 779.990 pesos. Se encuentra realizado en aglomerado MDF en cuanto a estructura, pero la cubierta de la mesa es de vidrio y las sillas se encuentran tapizadas en tela de color marrón, lo que contrasta especialmente en aquellos sitios con mucha luz natural, o pintados en tonos pasteles. Ya sabes, si estás en búsqueda del juego de comedor ideal para tu hogar, no dudes explorar el amplio catálogo que Falabella tiene para ti. PURANOTICIA