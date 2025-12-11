¿El Liverpool FC está en declive tras los problemas con Salah?

Aunque Salah sigue en el equipo inglés, su rendimiento en el terreno de juego y desconexión con los compañeros de equipo parecen decir otra cosa, el “Faraón” ya no es feliz como antes.
La temporada 2025-2026 apuntaba a ser una nueva era para Arne Slot, sucesor del mítico Jürgen Klopp, quien trajo prosperidad al club por varios años. El Liverpool FC tenía que pasar por un período de transición, pero lo que la afición ha visto es una curva descendente en el rendimiento de sus jugadores, una situación compleja que lleva a los seguidores a realizar predicciones mucho más detalladas y estratégicas ante este nuevo escenario.
Además, los mediocampos, jugadores esenciales para Klopp, son superados con facilidad, y la defensa, la cual cuenta con dos fichajes nuevos, sigue acumulando errores alarmantes, algo que ni el mismo Virgil van Dijk parece superar.
Trent Alexander Arnold, considerado como el mejor lateral derecho del mundo para muchos, se marchó al Real Madrid, vacante que no ha logrado ser sustituida por Slot desde entonces. Además, las bajas por lesiones han hecho que el poder ofensivo de Liverpool FC se vea reducido drásticamente.
Ya que, los jugadores jóvenes o fichajes menos costosos no han podido adaptarse al nivel exigido en la Premier League, dejando claro que la planificación de cuerpo técnico no es la adecuada para todos los partidos que exige la élite del fútbol. El no contar con un verdadero revulsivo como Salah está generando desmotivación, una debilidad importante en las filas del Liverpool FC.
Esta situación en Anfield Road no es solamente una mala racha, sino una crisis emocional y estructural del plantel. Mohamed Salah fue el detonante de todo, dejando claro que el proyecto de Slot no luce sólido. Como resultado, el conjunto deberá tomar decisiones rápidas si espera seguir firme tras el mercado de invierno.
