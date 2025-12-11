¿El Liverpool FC está en declive tras los problemas con Salah?

La temporada 2025-2026 apuntaba a ser una nueva era para Arne Slot, sucesor del mítico Jürgen Klopp, quien trajo prosperidad al club por varios años. El Liverpool FC tenía que pasar por un período de transición, pero lo que la afición ha visto es una curva descendente en el rendimiento de sus jugadores, una situación compleja que lleva a los seguidores a utilizar el bonus bet365 para realizar predicciones mucho más detalladas y estratégicas ante este nuevo escenario.

El optimismo de los fanáticos del fútbol inglés parece desaparecer, creando un ambiente de incertidumbre que el club no sentía desde hace casi 10 años. Las bases que el proyecto de Klopp logró crear parecen derrumbarse, creando una grieta que tiene un nombre: Mohamed Salah.

La tensión entre Liverpool FC y Mohamed Salah

El verano está próximo, por lo que es normal que aparezcan rumores entre los pasillos de todos los clubes, aunque la historia de Mohamed Salah en 2025 no parece ser solo eso. La insistencia de los clubes saudíes por conseguir los servicios del jugador egipcio están generando presión en Liverpool, algo que agregar a la incomodidad ya existente entre las negociaciones por la extensión de su contrato, generando una brecha entre los fanáticos y la plantilla.

Aunque Salah sigue en el equipo inglés, su rendimiento en el terreno de juego y desconexión con los compañeros de equipo parecen decir otra cosa, el “Faraón” ya no es feliz como antes.

La directiva de Liverpool FC ha tratado de retenerlo, ofreciéndole incentivos, aunque el daño emocional parece estar hecho. El contexto interno del club apunta a que la primera pieza del dominó ya no sigue en pie, algo que ha disminuido el ataque ofensivo y el espíritu competitivo de los dirigidos por Slot.

La crisis de Arne Slot en Liverpool FC

El nombramiento de Arne Slot como sustituto de Jürgen Klopp no ha sido como se esperaba. Pues, los resultados que ha conseguido en la temporada actual no han logrado satisfacer a la afición. Tener que asumir un proyecto dejado por un grande ha hecho que la presión sea la causante de los malos resultados obtenidos en los últimos partidos.

El esquema táctico del equipo, que sirvió en un Feyenoord correctamente, parece no servir en la Premier League. El club se ha mostrado lento en los cambios de defensa a ataque y el poderío ofensivo parece haber desaparecido.