El impacto económico local de los casinos en Chile

Las actividades de entretenimiento pueden tener un impacto significativo en la economía local. Los casinos ofrecen una gran variedad de beneficios a la economía local chilena. Por lo tanto, es importante hablar sobre su impacto económico. Hay que tener en cuenta que en el país se pagan impuestos al SII, es decir, el Servicio de Impuestos Internos.

En otras palabras, las casas de apuestas aportan ingresos económicos a las comunidades donde están ubicados. Esto ayuda a mejorar la economía social de una manera significativa, así que los gobiernos locales suelen sentirse contentos con las casas de apuestas de sus ciudades. Por cierto, ten en cuenta que hay casinos online legales que poseen licencia internacional. A continuación, vamos a ver más información sobre el régimen tributario y el tema de los impuestos en plataformas chilenas.

Importancia de la ley de casinos en Chile

Antes de hablar sobre el impuesto al valor agregado (IVA) y otras cuestiones tributarias, deberías conocer sobre la “ley 19995”. En ella se establecen las normas que los casinos como Pin Up Chile deben cumplir para funcionar de manera legal en el país.

De hecho, allí se especifican los diferentes impuestos que debe pagar un casino a partir de juegos autorizados. Concretamente, esta ley dice que las casas de apuestas deben pagar 20% de IVA, además del 0,07 % de una unidad tributaria por ingresar a las salas de juego de los casinos.

Impacto económico local a través de los impuestos

En todo el mundo los impuestos son indispensables para las gestiones sociales del gobierno. De hecho, gran parte del progreso en una nación depende del IVA que pagan las empresas o personas en general. Independientemente de cuánto es el IVA en Chile, las comunidades locales se benefician de este.

Por ejemplo, en general, el impuesto al valor agregado tiene un porcentaje de 19 %. No obstante, como leíste antes, las casas de apuestas pagan un poco más, 20 % + 0,07 %. De cualquier forma, estos impuestos ayudan al desarrollo de la comunidad donde están ubicadas las casas de apuestas.

De hecho, el Servicio de Tesorerías del país recibe el impuesto y se lo da a los respectivos gobiernos municipales o regionales. En otras palabras, la nación cuenta con una gestión económica organizada donde se aprovechan los ingresos brutos de los casinos en beneficio de la sociedad.

Trabajo en casino: diversos empleos locales

Por supuesto, otro aspecto positivo para los lugares donde hay casinos es el crecimiento de oportunidades de empleo. Obviamente, el operador requiere de personal como:

● Atención al cliente.

● Crupieres.

● Limpieza o mantenimiento.

● Personal de seguridad.

● Cajeros o atención al cliente en general.

● Contabilidad.

● Gerencia.

● Marketing Digital.

● Diseño de interiores (mesas de casino, ruletas, lobby, baños, etc.).

Es decir, donde hay un casino, puedes encontrar una mayor generación de empleos locales, lo que sin duda beneficia a la sociedad en general. Igualmente, las plataformas online pueden solicitar servicios de remodelaciones u otras cosas a empresas locales.

Impuestos en Chile porcentaje: beneficios sociales

No hay complicaciones en los impuestos de Chile, pues, normalmente, funcionan como en cualquier otro país. No obstante, en el área de las casas de apuestas el importe solicitado es diferente y puede afectar los ingresos si no hay un buen flujo de clientes jugando.

Sin embargo, es difícil concluir que el impuesto afecta de manera negativa al operador, pues la mayoría de empresas de apuestas pueden mantenerse en pie aún cumpliendo con los requisitos tributarios locales.

A partir de estos impuestos, el gobierno en gestión puede realizar reparaciones a las carreteras de la comunidad, iluminación, limpieza o mantenimiento e, incluso, de allí pueden realizarse programas sociales específicos para la educación y salud local. Entonces, se pueden aprovechar los impuestos de casinos para el crecimiento general de las comunidades.

Ingresos brutos de los casinos en Chile

Además de hablar sobre cuántos impuestos se pagan en Chile también es importante mencionar los ingresos del juego en Chile. Concretamente, los 25 casinos que actualmente operan en la nación registraron ingresos brutos de 48,7 millones de dólares en junio de 2024. Aunque es una suma bastante alta, los ingresos disminuyeron un 7,1 % con relación al año anterior.

Puede ser que esta disminución de ingresos se deba al crecimiento de los casinos online. Estos se han vuelto cada vez más populares entre los chilenos, pues no necesitan salir de sus casas, pudiendo jugar desde ordenadores, tabletas y teléfonos.

Casino para móvil: nuevos ingresos para la economía local

Muchas casas de apuestas en línea son compatibles con dispositivos móviles, así que te dan mayor comodidad, pues puedes conectarte y jugar en cualquier momento, no importa dónde estés. Además, esto es una ventaja para los usuarios que buscan un casino de juegos gratis, ya que muchos sitios Web ofrecen la versión demo de sus tragamonedas.

De cualquier forma, se sabe que a partir de 2025 se regularán los casinos online, generando nuevos ingresos al país. Según la Superintendencia de Casinos y Juegos de Chile, hay aproximadamente 900 sitios no autorizados.

En conclusión, los ingresos brutos aumentarán gracias a las regulaciones previstas para el 2025 respecto a los casinos online. En este sentido, se incluyen los casinos compatibles con teléfonos o tabletas móviles e, incluso, las apps con tragamonedas y otros títulos de azar online. Definitivamente, la economía local crecerá más con estos sitios Web.

