El FC Barcelona afronta la nueva temporada 2026/27 de la Champions League con una ambición que solo unos pocos clubes europeos comprenden de verdad. Los catalanes cuentan con uno de los palmarés más destacados del torneo: cinco títulos continentales y una reputación forjada sobre un fútbol emocionante y ofensivo. Sin embargo, desde que levantaron el trofeo por última vez en 2015, no han vuelto a alcanzar la gloria en la Champions League.

El FC Barcelona ha tenido un comienzo prometedor de temporada, logrando una cómoda victoria por 5-1 sobre el Feyenoord en su primer partido y demostrando su calidad superior, su impresionante juego combinativo y su confianza. Quizá sea demasiado pronto para hacer declaraciones rotundas, pero es una señal alentadora de cara a una larga temporada.

Sigue la temporada con 1xBet, socio oficial del FC Barcelona, que se mantiene en el centro de los momentos más importantes del fútbol europeo.

Lugar en la historia

El primer triunfo del FC Barcelona en la Champions League se produjo en 1992, cuando el equipo de Johan Cruyff alzó el trofeo en Wembley tras el emblemático tiro libre de Ronald Koeman contra la Sampdoria.

Esto marcó el inicio de una de las épocas más importantes de la historia del club. Catorce años más tarde, el FC Barcelona volvió a alzarse con el trofeo, estavez bajo la dirección de Frank Rijkaard y con Ronaldinho a la cabeza. El siguiente éxito del Barça llegó durante la era de Pep Guardiola, liderado por el mejor jugador de todos los tiempos argentino junto a Xavi e Iniesta. El último entrenador que llevó a los catalanes a conquistar el trofeo fue Luis Enrique, con su legendario trío ofensivo MSN.

Esas temporadas estuvieron marcadas por una de las mejores generaciones que ha visto el fútbol, con el FC Barcelona marcando la pauta y convirtiendo las finales en espectáculos impresionantes.

Trayectoria desde 2015

Desde su último triunfo, el gigante catalán ha atravesado una transición complicada, marcada por un cambio generacional, la reconstrucción de la plantilla y varias eliminaciones dolorosas en las fases decisivas, entre ellas las sufridas ante la Roma en 2018 y el Liverpool en 2019.

El FC Barcelona siguió siendo un habitual entre la élite europea, pero le costó igualar el éxito de la década anterior. La temporada 2024/25 supuso un gran paso adelante bajo la dirección de Hansi Flick, y el equipo estuvo a un paso de la final. En una semifinal dramática y con muchos goles, el Inter acabó imponiéndose por un marcador global de 7-6.

Una nueva generación ambiciosa

El FC Barcelona afronta la nueva temporada con una plantilla más madura y equilibrada que hace unos años, en la que se combinan jugadores con experiencia en los grandes partidos europeos y talentos de la cantera de la legendaria La Masía.

Raphinha sigue siendo una figura clave en el ataque y una pieza importante en el sistema del equipo. Rodri, que se incorporó al club este verano tras ser nombrado mejor jugador del Mundial, aporta una valiosa experiencia. El fichaje multimillonario de Anthony Gordon subraya aún más la magnitud de las ambiciones de Flick.

Esta combinación de talento permite al FC Barcelona afrontar la nueva temporada de la Champions League sin depender de una sola estrella. El enfoque se basa tradicionalmente en una sólida estructura de equipo, en los jugadores formados en la cantera y en el juego combinativo, más que en un solo jugador.

Capítulo aún por escribir

Para el FC Barcelona, la búsqueda de la gloria europea siempre va acompañada de enormes expectativas; eso forma parte de la envergadura del club y del peso de su historia. La temporada 2026/27 brinda a esta generación otra oportunidad de lograr lo que el equipo no ha conseguido desde 2015: recuperar el título de campeón de Europa.

¿Podrá este FC Barcelona añadir un nuevo capítulo triunfal a su historia? Una cosa es segura: el equipo está listo para luchar, lo que da a los aficionados motivos para creer que su sequía en la Champions League podría llegar por fin a su fin.

PURANOTICIA