El casino de Antofagasta, amenazado de cierre por demandas de liquidación forzosa

Marzo de 2025 podría marcar un punto de inflexión para el Casino de Antofagasta. Dos audiencias judiciales, programadas con cinco días de diferencia, podrían desencadenar una cadena de acontecimientos que conduciría al cese total de operaciones del recinto. El 18 de marzo, el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta comenzará a conocer una solicitud de liquidación forzosa de una entidad directamente vinculada a la operación del casino. El 23 de marzo, se verá un caso similar en el Tercer Juzgado de la misma ciudad. El resultado de estas audiencias puede determinar directamente si el establecimiento seguirá recibiendo visitantes.

La licencia pende de un hilo

En caso de que el tribunal acoja al menos una de las solicitudes de liquidación judicial, la entidad involucrada en la disputa corre el riesgo de perder la autorización para operar. Para el casino, esto no sería un mero trámite legal, sino una paralización física de la operación del recinto. Antofagasta, capital administrativa de la región homónima en el norte de Chile, depende principalmente de la minería, y el casino ocupa un lugar relevante en el ámbito del entretenimiento y los servicios. La pérdida de un activo así golpeará de forma sensible la economía local.

La situación para el establecimiento de juego ya era compleja por la creciente competencia de los casinos en línea. En Chile, al igual que en otros países de América Latina como México, Argentina o Colombia, el segmento de iGaming en los últimos años pasó por varias etapas de desarrollo y dejó de ser un nicho.

Lo demuestra, entre otras cosas, el amplio listado de casinos Google Pay, ya que Google Pay es un sistema de pagos internacional. Si lo utilizan los casinos en línea, esto indica que prevén una demanda considerable por las plataformas de juego. Pero cuanto mayor es ese interés, más difícil es para los casinos presenciales atraer jugadores. En el caso de Antofagasta, esto afectaba a toda la región, y la pérdida de la licencia podría volver el problema catastrófico.

Una red de actores y vínculos corporativos

Para entender lo que está ocurriendo, conviene presentar a los actores clave. Enjoy SA pasó por una reestructuración corporativa a gran escala, y precisamente sus consecuencias dieron origen al conflicto actual. Dalmacia Gaming S.A. actúa como operador directo del Casino de Antofagasta. Proyecto IntegralAntofagasta es la entidad a través de la cual se estructuró el contrato de arriendo del edificio del casino. Esta compañía está integrada por Casinos de Chile (controlada por los acreedores de Enjoy, aprox. 70%) y Dalmacia, vinculada al grupo de los hermanos Simunovic. Entre otros participantes figuran Inversiones Vista Norte (antes Grupo Enjoy), así como fondos de inversión vinculados a Euroamérica Seguros de Vida.

El origen del conflicto se remonta a la disputa en torno a los derechos sobre el propio edificio donde se ubica el casino. La redistribución de esos derechos durante la reorganización de Enjoy fue la chispa que desató el incendio jurídico.

El modelo de arriendo, convertido en manzana de la discordia

Inicialmente, el esquema funcionaba como un mecanismo bien aceitado. Proyecto Integral Antofagasta tenía un contrato de arriendo de largo plazo con opción de compra, vigente hasta 2038. La empresa subarrendaba los espacios al operador del casino por 14 000 UF al mes (aproximadamente CLP 518 millones, o cerca de US $570 mil), y al propietario del edificio le transfería 10 000 UF. La diferencia entre el pago entrante y el pago saliente sostenía la lógica económica de todo el esquema. Sin embargo, cuando los cimientos de este modelo se vieron socavados por transformaciones corporativas, la armonía financiera se derrumbó.

La reorganización de Enjoy reconfiguró el mapa de activos

En el marco de la reestructuración de Enjoy, el activo clave, es decir, los derechos sobre el inmueble, fue segregado de Proyecto Integral Antofagasta y transferido a otras estructuras, incluidos fondos de inversión vinculados a Euroamérica Seguros de Vida. Como resultado, Proyecto Integral Antofagasta perdió la posibilidad de ejercer la compra futura del edificio, lo que dejó sin valor el acuerdo original. Esta pérdida sirvió de base para una serie de demandas de indemnización de perjuicios.

El frente judicial se extendió desde Santiago hasta Antofagasta

En paralelo a las audiencias de marzo en Antofagasta, se desarrolla un proceso arbitral en Santiago, donde el monto reclamado supera los US $120 millones. En la propia Antofagasta se presentaron dos solicitudes de liquidación forzosa:

El 18 de marzo se revisa una deuda de 22 000 UF (cerca de CLP 876 millones, o aproximadamente US$ 970 mil)

El 23 de marzo se escucha un caso similar en otro tribunal

Además, demandas adicionales por facturas impagas por montos superiores a CLP 1 950 millones (cerca de US $2,1 millones) son utilizadas por los demandantes para sustentar la tesis de la insolvencia del demandado.

El operador del casino rechaza las acusaciones

Dalmacia Gaming S.A., en una declaración enviada al medio Diario Financiero, sostiene que no ha recibido notificaciones sobre los procedimientos de liquidación, califica su situación financiera como estable y subraya que ha cumplido todas sus obligaciones. La empresa impugna la validez de las reclamaciones por parte de Casinos de Chile e Inversiones Vista Norte, y además advierte sobre posibles acciones legales de respuesta contra quienes, a su juicio, utilizan los procedimientos concursales como herramienta de presión.

La ley chilena no deja margen para compromisos

La legislación chilena en el ámbito de la industria del juego es rígida: la liquidación judicial conlleva la revocación inmediata del permiso para operar el casino. No se contemplan períodos de transición ni flexibilizaciones temporales. Para una región donde el casino asegura puestos de trabajo y genera ingresos tributarios, la paralización del recinto creará consecuencias económicas sensibles.

El futuro de la licencia y el régimen de funcionamiento del Casino de Antofagasta dependerán de las decisiones sobre las solicitudes examinadas en las audiencias del 18 y 23 de marzo, así como del desarrollo de los procesos judiciales conexos en Santiago y Antofagasta.

PURANOTICIA